При поддержке АРБОМ сотни семей из Тараклии получат продовольственную помощь из Болгарии Ⓟ

Проект реализуется Общественной ассоциацией «Болгарская община в Республике Молдова» (БОРМ) при поддержке Ассоциации развития болгарской общности АРБОМ и предпринимателей из Республик Молдова и Болгарии.

«Ассоциация АРБОМ продолжает оказывать поддержку уязвимым категориям населения болгарской общины. При содействии наших партнеров из Республики Болгария мы распределим в городе Тараклия 1 000 продуктовых наборов для людей, которые особенно нуждаются в этой помощи», — заявил председатель АРБОМ Пламен Миланов.

Среди получателей помощи — преимущественно пожилые люди, а также многодетные семьи, некоторые из которых воспитывают от четырех до одиннадцати детей. Руководитель Общественной службы социальной помощи Тараклии Иванна Кафеджи отметила, что это очередная партия помощи, поступившая из Болгарии в рамках партнерства с АРБОМ.

«Как и обещали наши партнеры, они регулярно оказывают помощь в виде продуктов питания. В январе мы получили крупную партию помощи, а сейчас поступила новая часть, которая будет распределена среди жителей города Тараклия, нуждающихся в поддержке», — сказала она.

Представители болгарской общины, участвующие в реализации проекта, отмечают, что инициатива также направлена на поощрение участия местного бизнеса в социальных проектах.

«Мы хотим показать пример местным предпринимателям. Давайте делать добрые дела вместе», — заявил председатель БОРМ Георгий Барбаров.

Бенифициары поблагодарили организаторов и отметили, что такая поддержка очень важна для них.

«Большое спасибо за помощь. Вы помогаете моему отцу инвалиду уже не в первый раз», — сказала одна из получательниц продуктового набора.

«Я мать четверых детей, и нам приходится непросто. Большое спасибо за помощь», — отметила другая получательница.

Директор АРБОМ Александр Боримечков поблагодарил Болгарскую общину в Республике Молдова, Георгия Барбарова, Пламена Миланова и болгарского предпринимателя Димитара Ганева за постоянную поддержку социальных проектов, направленных на помощь болгарской общине Республики Молдова.