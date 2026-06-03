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Business News logoBusiness News
3 Июня 2026, 14:30
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Port Mall подарил седьмой автомобиль в рамках кампании Port Drive Shopping Ⓟ

День защиты детей, отмечаемый 1 июня, принёс особенный сюрприз одному из посетителей Port Mall.

Port Mall подарил седьмой автомобиль в рамках кампании Port Drive Shopping

Перед тысячами гостей, пришедших на праздник, посвящённый детям, состоялся розыгрыш седьмого автомобиля в рамках кампании PORT Drive Shopping.

Перед началом розыгрыша основатель PORT MALL Анатолий Голя рассказал об идее, лежащей в основе кампании PORT Drive Shopping: дарить людям настоящие эмоции и сюрпризы, которые действительно меняют жизнь.

«Когда мы запускали PORT Drive Shopping, мы хотели создать не просто маркетинговую кампанию. Мы стремились подарить людям искренние эмоции и повод верить, что хорошие вещи действительно случаются. Сегодня мы вручаем уже седьмой автомобиль из двенадцати, которые обещали подарить. Для нас самое важное — выполнять свои обещания», — заявил Анатолий Голя.

Участники лотереи с волнением ожидали этот момент. Главный приз — совершенно новый автомобиль Jetour — достался Сергею Шаповалу, чьё имя было объявлено под аплодисменты присутствующих.

«Я участвую в этой кампании уже некоторое время и всегда надеялся, что однажды удача улыбнётся именно мне. Это невероятное чувство. Билеты в лототрон опускал мой сын, значит, это его удача. Спасибо PORT MALL за доказательство того, что в свои мечты стоит верить», — поделился Сергей Шаповал.

Кампания PORT Drive Shopping продолжается, и приятные сюрпризы ещё далеко не закончились. Своих владельцев ждут ещё пять автомобилей.

Розыгрыш седьмого автомобиля состоялся в день, который стал особенным для PORT MALL сразу по двум причинам. Помимо вручения главного приза, посетители стали свидетелями установления нового национального рекорда — приготовления самого большого тирамису в истории Республики Молдова. Также для детей была организована насыщенная развлекательная программа с любимыми сказочными персонажами, музыкой, играми и тысячами бесплатных порций десерта.

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