Port Mall: Cамый большой тирамису страны приготовили на глазах гостей Ⓟ

youtube.com/watch?v=elWr62Ql_Bc&feature=youtu.bePORT MALL превратил День защиты детей в новый национальный рекорд. На глазах у тысяч детей, родителей и бабушек с дедушками Пиноккио, его друзья и кондитеры BOMOND приготовили самый большой тирамису, когда-либо созданный в Республике Молдова. Десерт имел длину 12,5 метра, ширину 138 см и весил более 700 килограммов.

Самый большой тирамису был приготовлен в прямом эфире в рамках представления, вдохновлённого сказочным миром Пиноккио. Кулинарный шедевр был измерен и официально зарегистрирован Национальным агентством рекордов.

«После проведённых измерений мы официально подтверждаем регистрацию рекорда самого большого тирамису в Республике Молдова. Мы фиксируем размеры, а вам оставляем возможность оценить вкус», — заявил представитель Национального агентства рекордов Иулиан Пынзарь.

Однако для организаторов настоящий рекорд заключался не только в цифрах.

«Сегодня мы приготовили самый большой тирамису в стране. Но, если честно, рекорд — это не только размер. Это ещё и сила вещей, которые объединяют людей», — отметила основательница PORT MALL Татьяна Голя.

Над созданием десерта работали кондитеры BOMOND, которые признались, что этот проект стал одним из самых амбициозных в истории компании.

«Не каждый день готовишь десерт, который попадает в Книгу рекордов. Это был прекрасный вызов, а самой большой наградой для нас стали эмоции и реакции детей», — заявил представитель BOMOND.

Одним из самых любимых героев праздника стал Пиноккио в исполнении Emilian Crețu. Актёр стал проводником в сказочную историю, которая превратила PORT MALL в столицу счастливого детства.

«Я видел много мероприятий, но редко можно увидеть тысячи детей, настолько счастливых в одном месте. Думаю, именно это и есть настоящий рекорд этого дня», — сказал Эмилиан Крецу.

После официальной регистрации рекорда десятки тысяч посетителей смогли попробовать рекордный десерт. Дети фотографировались с Пиноккио и его друзьями, а также участвовали в специально подготовленных для праздника развлечениях.

С Пиноккио, музыкой, яркими красками, весельем и сладким рекордом PORT MALL вновь доказал, что самые красивые события — это те, которые способны объединить тысячи людей вокруг одних и тех же ярких эмоций.