Полезное — всё, что нужно водителю, прямо в приложение omnis Ⓟ

Водителям всегда нужен быстрый доступ к важной информации: ценам на топливо, автосервисам, скидкам, независимо от того, совершают ли они короткую поездку по городу или отправляются в путешествие.

Для этого приложение omnis запустило раздел «Полезное», место, созданное для того, чтобы упростить каждую поездку от старта до пункта назначения.

Omnis Plus прямо в твоём телефоне

С помощью omnis Plus вы можете быстро найти поблизости нужные услуги и автосервисы. Доступна информация о станциях техосмотра, шиномонтажах и шинных центрах, автосервисах, магазинах аксессуаров, автомойках, парковках и зарядных станциях для электромобилей. Кроме того, здесь собраны скидки и предложения от партнёров omnis.

Цены на топливо всегда под рукой

Раздел позволяет проверять актуальные цены на основные виды топлива и отслеживать их динамику во времени. Таким образом, водители могут легко видеть изменения цен и знакомиться с ориентировочной стоимостью на следующий день. Также здесь можно найти ближайшие заправки с наиболее выгодными ценами, что пригодится как для ежедневных поездок, так и при планировании дальнего путешествия.

Ситуация на границе перед поездкой

Для тех, кто путешествует на автомобиле, раздел «Трафик на границе» предлагает информацию об ориентировочном времени прохождения пунктов пропуска с Румынией в обоих направлениях. Водители могут проверить обстановку перед выездом и легче выбрать нужный КПП. Кроме того, информация обновляется с помощью сообщества omnis, пользователи могут указывать, сколько времени они провели на таможне, помогая информировать других водителей. Каждый отчёт помогает сообществу иметь максимально актуальное представление о ситуации на границе.

Рассчитай налоги перед покупкой автомобиля

В разделе «Полезное» также доступен калькулятор пошлин на ввоз авто. Он помогает тем, кто планирует ввезти автомобиль в Республику Молдова, заранее оценить сумму акциза, налога на роскошь для дорогих машин, таможенных сборов и других сопутствующих расходов. Это позволяет легко узнать предстоящие затраты до принятия решения о покупке.

Где найти новый раздел

Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо обновить приложение omnis до последней версии. После обновления раздел «Полезное» станет доступен прямо из главного меню.

Раздел «Полезное» создан для того, чтобы сберечь ваше время. Вместо поиска информации в разных источниках вы найдете все необходимое прямо в приложении. Обновите его и попробуйте новые функции прямо сейчас!