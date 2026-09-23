Пятый Moldova Electronics Forum соберет в Кишиневе более 100 представителей электронной промышленности Ⓟ

В повестке MEF 2026 – решения для современных городов и публичных услуг, стандартизация и повышение конкурентоспособности молдавской продукции на рынке ЕС.

1 октября в Tekwill в пятый раз пройдет Moldova Electronics Forum (MEF 2026) – одна из главных площадок для диалога в электронной промышленности Республики Молдова. Мероприятие соберет более 100 представителей компаний отрасли, органов государственной власти, академической среды, профильных учреждений и международных организаций.

Не пропустите Moldova Electronics Forum 2026 – зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://acem.glueup.com/event/moldova-electronics-forum-5th-edition-178529/

В этом году Moldova Electronics Forum будет посвящен более широкому применению в стране компетенций и решений, разработанных электронной промышленностью Республики Молдова, а также повышению конкурентоспособности молдавской продукции и ее более активной интеграции в европейские цепочки создания стоимости.

Электронная промышленность играет все более важную роль не только в промышленном развитии страны. Технологии и решения компаний отрасли могут применяться в городской и энергетической инфраструктуре, транспорте, системах учета и управления, а также в других сферах, связанных с развитием современных публичных услуг. Одновременно европейская интеграция ставит перед компаниями новые задачи, связанные со стандартизацией, соответствием требованиям рынка ЕС и повышением конкурентоспособности продукции.

От Smart City до выхода на рынок ЕС

Одна из основных панельных дискуссий форума пройдет под названием Smart People. Smart City. Smart Country. Представители местных компаний и государственного сектора обсудят решения для развития городской инфраструктуры, а также представят практический опыт и успешные проекты. Кроме того, будут рассмотрены направления, в которых продукция местных компаний может использоваться для модернизации городов и публичных услуг.

Отдельная панельная дискуссия будет посвящена стандартизации и интеграции Республики Молдова в европейские цепочки создания стоимости. Представители профильных учреждений и европейские эксперты обсудят роль стандартизации в развитии и повышении конкурентоспособности электронной промышленности, а также условия, необходимые для выхода продукции на рынок ЕС.

Еще одна сессия будет посвящена повышению конкурентоспособности молдавской продукции для выхода на рынок ЕС. Представители компаний обсудят возможности выхода молдавской продукции на европейский рынок, а также основные препятствия, возникающие в этом процессе.

Networking, Expo и B2B-встречи

Программа MEF 2026 также включает обзор электронной промышленности Республики Молдова и сессию Networking & Expo. Завершится мероприятие B2B-встречами между местными и международными компаниями. Такой формат объединит диалог о развитии отрасли с практическими возможностями для международного сотрудничества, инвестиций и развития бизнеса.

Пятый форум электронной отрасли

Moldova Electronics Forum проводится с 2022 года и стал постоянной площадкой для диалога между электронной промышленностью, государственными учреждениями, академической средой и международными партнерами. Повестка форума развивалась вместе с отраслью: от представления ее возможностей и потенциала до обсуждения инноваций, конкурентоспособности, европейской интеграции и практического применения технологий, разработанных в Республике Молдова.

Moldova Electronics Forum 2026 состоится 1 октября в Tekwill по адресу: ул. Студенцилор, 9/11, Кишинев. Мероприятие пройдет в гибридном формате с переводом на румынский и английский языки.

Ссылка для регистрации: acem.glueup.com

Об ACEM

Ассоциация компаний электронной промышленности Молдовы – некоммерческая организация, созданная в мае 2019 года для представления интересов своих членов во взаимодействии с национальными органами власти, содействия обмену передовым опытом, а также повышения конкурентоспособности и развития электронной промышленности посредством устойчивого партнерства между частными компаниями, государственными органами и другими международными и национальными организациями.

Мероприятие организовано при поддержке проекта «Крепкие Предприятия и Сообщества для Молдовы», финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Правительством Швейцарии и реализуемого GIZ Moldova.