Philip Morris: Циркулярная экономика - комплексный подход, укреплённый локальными партнёрствами Ⓟ

Компания стремится внедрить принципы устойчивого развития на всех этапах жизненного цикла своего портфолио продуктов: электронных устройств, табачных стиков и упаковки. Philip Morris уделяет особое внимание использованию переработанных материалов, повышению прочности продукции и разработке эффективных систем управления продукцией по окончании срока службы.

Управление бездымными электронными устройствами

Одним из важнейших сегментов в стратегии PMI по циркулярной экономике являются бездымные электронные устройства. Компания сосредоточилась на разработке устройств, которые были бы более долговечными и в то же время подлежали ремонту, чтобы продлить их срок службы. В Отчете о ценности Philip Morris International подчеркивается значительный прогресс в этом направлении. Так, в период 2021–2025 годов компании удалось восстановить более 1,3 миллиона устройств, превысив первоначальную цель в 1 миллион единиц.

Бездымные устройства, которые нельзя отремонтировать или восстановить, отправляются на переработку. В прошлом году доля переработки в специализированных центрах в Венгрии и Японии достигла 88%, что подтверждает эффективность процессов сбора и извлечения ценных материалов из отработанных продуктов.

В Республике Молдова программы в области устойчивого развития стали реальностью благодаря сотрудничеству с местными партнерами. Так, с 2018 года ассоциация Colectez.eu совместно с Philip Morris Moldova осуществила сбор более 9 тонн электронных устройств, 6 из которых уже переданы на переработку.

«Компания неуклонно следует своей миссии по созданию будущего без дыма, внедряя программы устойчивого развития во все сферы деятельности. В этом контексте мы переосмысливаем способы использования ресурсов, оптимизируем процессы и поддерживаем более надежную и эффективную модель управления на протяжении всего жизненного цикла продукции», - отмечает Татьяна Скынтиан, менеджер Отдела бездымных продуктовPhilip Morris Moldova.

Запуск в продажу восстановленных устройств в Республике Молдова - это еще один шаг Philip Morris в поддержку циркулярной экономики. В рамках данной инициативы потребители могут приобрести восстановленные устройства, прошедшие проверку на соответствие стандартам качества и рабочих характеристик, что также способствует сокращению отходов

Сбор использованных табачных стиков

Помимо электронных устройств, Philip Morris International применяет принципы циркулярной экономики и к использованным табачным стикам. Для этого компания внедрила программы по возврату использованных продуктов на 41 рынке, что составило 56% объемов таких поставок по всему миру. В Республике Молдова, начиная с 2024 года, в рамках программы, запущенной в партнерстве с ABS Recycling, было собрано более 1 500 кг использованных табачных стиков.

Сокращение объема упаковки

Кроме того, дизайн упаковки продукции компании обновляется с целью упрощения переработки, снижения расхода материалов и уменьшения углеродного следа. А в сегменте стандартных изделий исследования сосредоточены на замене пластиковых фильтров и сокращении загрязнения от окурков, в том числе посредством проведения кампаний по повышению осведомленности и ответственности потребителей.

Модель циркулярной экономики, внедряемая Philip Morris International, отражает постепенный переход к системе, где ресурсы используются более рационально, а отходы значительно сокращаются и реинтегрируются в экономику. Благодаря инвестициям в инфраструктуру, технологии и партнерства компания укрепляет свой курс на устойчивое развитие как на глобальном, так и на местном уровне, в том числе и в Республике Молдова.