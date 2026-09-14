Первый Moldavian Aufguss Festival: как Niagara Club меняет культуру сауны в Молдове Ⓟ

Тренажёрный зал, бассейн, джакузи или сауна — уже привычные составляющие wellness-клуба. Члены клуба знают их, пользуются ими и включают в свою повседневную жизнь.

Гораздо менее привычна ситуация, когда у сауны появляется собственное расписание, ритуалы, проводимые специалистами, и даже отдельный фестиваль.

5 и 6 сентября Niagara Club провёл первый Moldavian Aufguss Festival — первое мероприятие такого рода в Республике Молдова. Более 200 участников в течение двух дней знакомились с ритуалами Aufguss вместе с ведущими мастерами и специалистами из Румынии и Молдовы.

Для Niagara Club фестиваль стал чем-то большим, чем двухдневное мероприятие. Он стал частью направления, которое клуб развивает уже некоторое время: расширения опыта от фитнеса в сторону восстановления, релаксации и wellness.

Что меняет Aufguss?

Для значительной части аудитории в Молдове этот термин всё ещё новый.

«Aufguss» происходит из немецкого языка и означает «настой». Во время ритуала вода или лёд вместе с эфирными маслами на натуральной основе помещается на раскалённые камни. Получившийся пар мастер распределяет по сауне с помощью специальных техник работы с полотенцем.

На практике, однако, этот опыт означает гораздо больше. Каждый ритуал имеет собственный ритм, интенсивность и атмосферу. Могут использоваться травы, настои, ароматы и музыка, а мастер сопровождает сессию от начала до конца.

Именно здесь становится заметна разница с сауной, которую большинство из нас привыкло посещать. Обычно вы заходите в сауну тогда, когда хотите, и остаётесь столько, сколько считаете необходимым. В случае Aufguss вы участвуете в запланированном ритуале, который проводит специалист.

Таким образом, сауна приобретает другую роль в wellness-опыте: это уже не просто пространство, которым вы пользуетесь, а место, где происходит определённое действие.

Новый концепт сначала нужно испытать

Aufguss пока мало известен в Молдове, и это стало одной из задач первого фестиваля.

Можно объяснять технику, рассказывать о паре, травах, ароматах или роли мастера, но понять этот опыт гораздо легче после непосредственного участия в ритуале.

Именно отсюда появилась идея фестиваля.

В течение двух дней гости могли попробовать различные ритуалы и непосредственно понять, чем они отличаются от обычного посещения сауны. Мероприятие имело и образовательную составляющую: участники узнали, как проходит ритуал, какова роль мастера и каким образом в опыт интегрируются ароматы, травы и другие элементы.

Тот факт, что в первом фестивале приняли участие более 200 человек, показывает наличие интереса к этому направлению.

Для Niagara Club следующий шаг заключается в том, чтобы Aufguss не остался опытом, который человек попробовал один раз на фестивале, а стал частью программы и wellness-культуры клуба.

Международный опыт и команда, которая развивается в Молдове

Для первого Moldavian Aufguss Festival Niagara Club пригласил в Кишинёв специалистов с международным опытом.

Андрей Шербан, трёхкратный чемпион Румынии, занял 7-е место в мире на SATAMA Berlin в 2022 году и получил 1-е место в дисциплине техники работы с полотенцем на чемпионате мира, который проходил в Италии в 2025 году.

Александру Ходжа, Herbalist, Ritual Master и международный терапевт, работает с растениями, ритуалами и современными wellness-техниками, интегрируя природную составляющую в свои практики.

Вместе с ними в фестивале участвовал Космин-Николае Чирик, Wellness Manager в Therme București, член Международного жюри Aufguss WM и специалист по культуре сауны и традициям банных процедур. В рамках фестиваля он также продемонстрировал, каким образом лёд, эфирные масла и различные природные элементы могут быть интегрированы в ритуал Aufguss.

Вместе с приглашёнными специалистами в фестивале участвовали и специалисты Niagara Club. Для местной команды фестиваль стал также возможностью работать с профессионалами, которые уже развивают культуру Aufguss на высоком уровне.

Концепцию и организацию первого Moldavian Aufguss Festival координировала Ирина Гинжу, Director Wellness Niagara Club.

Далее следует та часть работы, которая менее заметна, чем сам фестиваль: развитие программ, подготовка специалистов и интеграция ритуалов Aufguss в повседневную деятельность клуба.

Wellness начинает занимать другое место в опыте Niagara

Фестиваль совпал с новым этапом развития wellness-зоны Niagara Club. В рамках мероприятия были представлены новые сауны и души, дополняющие инфраструктуру, предназначенную для релаксации и восстановления.

До недавнего времени модель фитнес-клуба была достаточно простой: вы приходите в клуб, тренируетесь, а бассейн, сауна или SPA дополняют этот опыт.

Niagara Club стремится связать эти услуги более естественным образом.

Участник клуба может прийти на тренировку, а затем продолжить свой день в бассейне, зоне восстановления, воспользоваться термальными процедурами или сауной. В другой день он может прийти непосредственно ради wellness или ритуала Aufguss.

Вместо того чтобы каждое направление существовало отдельно, фитнес, восстановление и wellness начинают формировать единый и более полноценный опыт.

Почему Aufguss WM важен для Niagara

Niagara Club присоединился к Aufguss WM — международной организации, занимающейся профессиональным развитием и продвижением искусства Aufguss.

Это особенно важно с точки зрения того, что клуб хочет развивать дальше. Создание новой культуры зависит не только от инфраструктуры. Необходимы подготовленные специалисты, стандарты работы и доступ к опыту международного сообщества, которое уже активно развивается в этой сфере.

Для Niagara следующий шаг заключается именно в этом: опыт, приобретенный благодаря фестивалю, должен продолжиться через специалистов и программы самого клуба.

Что на самом деле предлагает Niagara Club?

Простой ответ был бы таким: доступ к тренажёрному залу, бассейну, SPA, саунам и теперь — ритуалам Aufguss.

Но ценность такого клуба заключается не только в количестве предлагаемых возможностей. Важно то, насколько естественно они объединяются между собой и сколько реальных причин у клиентов клуба возвращаться снова.

В один день он может прийти на тренировку. В другой — в бассейн и сауну. Или на ритуал Aufguss. Все зависит от настроения.

Со временем клуб перестаёт быть просто местом, куда вы приходите «в зал», и становится частью вашего образа жизни и повседневной рутины.

Чем больше реальных причин прийти и остаться, тем более значимое место Niagara Club может занимать в этой рутине. Именно в этом направлении сегодня развивается клуб.

Что будет после первого фестиваля?

Niagara Club планирует продолжить Moldavian Aufguss Festival, в том числе провести новое мероприятие в зимнем сезоне. В долгосрочной перспективе цель заключается в развитии сообщества, подготовке местных специалистов и знакомстве широкой аудитории с ритуалами Aufguss и культурой сауны.

Первый фестиваль собрал более 200 участников, привёз в Кишинёв специалистов с международным опытом и представил публике концепцию, с которой многие познакомились впервые.

Niagara Club на протяжении многих лет строит своё позиционирование вокруг идеи «Mereu Primii» — «Всегда первые». В случае с Moldavian Aufguss Festival премьера уже состоялась.

Команда Niagara Club

📍 г. Кишинев, ул. Гидигич, 5

📞 +37322210021

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