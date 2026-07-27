OTP Bank приобретет Luminor, открывая новую главу на финансовых рынках стран Балтии Ⓟ

OTP Group выходит на рынки стран Балтии, расширяя свое присутствие до 14 стран и увеличивая совокупные активы более чем на 10%, при этом доля ее операций в зоне евро достигнет 50%.

OTP Bank подписал соглашение с консорциумом фондов прямых инвестиций под управлением Blackstone, а также с DNB Bank о приобретении Luminor — третьей по величине банковской группы в Балтийском регионе.

За последние годы Luminor существенно укрепил свою бизнес-модель, расширил клиентскую базу и продвинулся в цифровизации операционной модели, закрепив за собой роль универсального панбалтийского банка, обслуживающего Эстонию, Латвию и Литву.

OTP Bank продолжит поддерживать рост Luminor, опираясь на ее существующие сильные стороны, рыночные позиции и отношения с клиентами. Будучи стратегическим инвестором, уже обслуживающим более 17,5 миллионов клиентов, OTP Group стремится обеспечить долгосрочное присутствие в Балтийском регионе и через Luminor активно содействовать финансовому благополучию своих клиентов на ключевых рынках.

Подписание соглашения знаменует собой важный этап в продолжающемся международном развитии OTP. Благодаря приобретению Luminor, OTP Group еще больше укрепляет свои позиции в качестве ведущей банковской группы в Центральной и Восточной Европе, одновременно выходя на новые растущие рынки Балтийского региона. В результате сделки совокупные активы OTP Group увеличатся примерно на 13%, а доля операций в зоне евро в чистом кредитном портфеле Группы вырастет с текущих 42% до 50%.

Péter Csányi, главный исполнительный директор (CEO) OTP Bank, прокомментировал:

«Приобретение Luminor — это не просто географическая экспансия; это стратегический выход в развитый, стабильный регион с значительным потенциалом роста. Являясь одной из ведущих банковских групп в Центральной и Восточной Европе, OTP Group за последние десятилетия доказала свою способность создавать ценность на новых рынках. Мы инвестируем капитал, ликвидность и технологическую экспертизу в приобретаемые банки и применяем подход долгосрочного собственника. Опираясь на сильные рыночные позиции Luminor, наша цель — еще больше укрепить роль банка в странах Балтии и способствовать развитию финансовой системы региона, кредитной активности и финансовых инноваций».

Wojciech Sass, главный исполнительный директор (CEO) Luminor, отметил:

«Эта сделка — важный шаг в нашем развитии. Как Luminor, так и OTP разделяют четкую приверженность интересам клиентов, созданию долгосрочной ценности и финансированию реального сектора экономики наших домашних рынков. Став частью OTP, Luminor получит поддержку опытной международной банковской группы с сильным присутствием в Центральной и Восточной Европе. Я хочу поблагодарить сотрудников Luminor за их вклад в развитие банка и их неизменную преданность делу поддержки наших клиентов и экономики стран Балтии».

Завершение сделки подлежит получению необходимых одобрений со стороны регуляторных органов.

OTP Group — ведущая банковская группа в Центральной и Восточной Европе, обслуживающая 17,5 миллионов клиентов в 11 странах. За последние два десятилетия Группа сформировала солидную репутацию в области трансграничных приобретений и интеграций, успешно завершив 25 сделок по покупке банков с 2001 года. Ее стратегия заключается в завоевании лидирующих позиций на рынке за счет долгосрочных инвестиций, сочетания сильного капитала и ликвидности с экспертизой в области цифрового банкинга, управления рисками и операционной эффективности.

Совокупные активы Группы превышают 130 миллиардов евро, а рентабельность собственного капитала (ROE) в 2025 году составила более 21%. Акции OTP Bank котируются на Будапештской фондовой бирже с 1995 года, банк имеет диверсифицированную структуру акционеров без государственного участия.

В последние годы банковская группа получила множество международных наград в знак признания своих выдающихся результатов. На основе объективных показателей эффективности она заняла второе место в рейтинге эффективности европейских банков S&P Global Market Intelligence за 2025 год. Кроме того, журнал The Banker третий год подряд признает OTP Bank крупнейшим банком в Центральной и Восточной Европе. В последнем рейтинге Forbes Global 2000 OTP Bank вошел в число 400 ведущих компаний мира по показателям финансовой деятельности.

Luminor — третий по величине поставщик финансовых услуг в Балтийском регионе, обеспечивающий финансовые потребности частных лиц, семей и компаний. В 2025 году чистая прибыль банка составила 158 миллионов евро при рентабельности собственного капитала 8,6%. Его позиция по капиталу особенно сильна: коэффициент капитала первого уровня (CET1) составляет 20,2%, а общий коэффициент adequacy капитала — 24,6% по состоянию на 31 декабря 2025 года.

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