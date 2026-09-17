Открывается новый магазин Enter в городе Хынчешты Ⓟ

Первых посетителей ждут скидки до 35% и множество сюрпризов.

Всё для комфортного дома, теперь ближе к жителям города Хынчешты. 19 сентября открывается новый магазин Enter по адресу: ул. Кишинев 26/B, и в первый день посетителей ждут особые предложения и множество сюрпризов.

По случаю открытия, клиенты получат в подарок бонусные 500 еЛеев и смогут воспользоваться скидками до 35% на гаджеты и бытовую технику. Бонусом можно будет оплатить до 10% от суммы покупки.

Праздничная атмосфера будет дополнена не только розыгрышем с гарантированными призами, но и бесплатными сладостями для всей семьи - сладкая вата, лимонад, попкорн.

Открытие состоится 19 сентября, начиная с 09:00 и до 13:00, по адресу: ул. Кишинев 26/B, город Хынчешты.

Предложения и бонусы будут доступны до 3 октября 2026, чтобы у каждого, кто хочет выбрать себе подходящий товар для дома, было на это достаточно времени.

После открытия, график работы магазина будет с 08:00 до 18:00. Воспользуйся бесплатной доставкой при заказе онлайн или в магазине. Приятных покупок!