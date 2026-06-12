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Business News logoBusiness News
12 Июня 2026, 18:00
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Откройте для себя бранч в BERD’S Restaurant Arome Locale Ⓟ

Есть причина, по которой бранч стал одной из самых популярных традиций выходного дня в крупнейших городах мира.

Откройте для себя бранч в BERD’S Restaurant Arome Locale

От Нью-Йорка до Лондона и Парижа люди всё чаще выбирают несколько неспешных часов за хорошим столом вместо суеты раннего завтрака и формальности обеда.
Немногие знают, что термин brunch появился в Англии в конце XIX века и образован от слов breakfast и lunch. Изначально он предназначался для тех, кто хотел наслаждаться воскресным утром без необходимости рано вставать. Сегодня бранч ассоциируется с образом жизни, в котором время, проведённое с близкими, ценится не меньше, чем блюда на столе.

Откройте для себя бранч в BERD’S Restaurant Arome Locale

Эту традицию можно открыть для себя и в BERD’S Restaurant Arome Locale, где каждое воскресенье с 12:00 до 16:00 гостей приглашают превратить конец недели в неспешный гастрономический ритуал.

Бранч построен вокруг локальных продуктов и блюд, приготовленных с особым вниманием командой ресторана, в элегантной и расслабленной атмосфере. Это идеальное место как для встречи с семьёй и друзьями, так и для нескольких часов, посвящённых себе.

Откройте для себя бранч в BERD’S Restaurant Arome Locale

Что входит в бранч в BERD’S Restaurant Arome Locale?

Стоимость — 700 MDL на человека.

В предложение входит:
• Неограниченный доступ к десертному буфету с 9 различными позициями
• 3 блюда на выбор из меню
• Один горячий напиток на выбор (чай или кофе)
• Бокал игристого вина

В мире, где свободное время становится всё более ценным, бранч — это один из немногих моментов, когда не нужно выбирать между завтраком и обедом, между отдыхом и гастрономическим удовольствием. Всё это можно получить за одним столом.

А для тех, кто не хочет, чтобы воскресенье заканчивалось слишком быстро, день можно продолжить в одном из номеров отеля BERD’S, превратив несколько часов за бранчем в настоящий городской уикенд.

Возможно, истинная роскошь нашего времени заключается уже не в том, чтобы куда-то спешить, а в возможности задержаться чуть дольше там, где вам действительно хорошо.

Бронирование: +373 62 122 221

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