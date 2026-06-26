От пилотного проекта к национальному инструменту: MIDIA укрепляет свою роль в цифровой экосистеме Республики Молдова Ⓟ

Инструмент измерения цифровой интенсивности малых и средних предприятий MIDIA, разработанный ACETI, будет интегрирован в платформу BizRadar.

Платформа создана по инициативе Секретариата Экономического совета при Премьер-министре Республики Молдова для налаживания прямого взаимодействия между бизнесом и государственными органами.

Об этом было объявлено в ходе мероприятия, посвящённого презентации MIDIA, организованного в рамках проекта Digital Maturity in Innovative Regions, реализуемого при поддержке Правительства Швейцарии и Helvetas Moldova через проект OPTIM.

После интеграции MIDIA в BizRadar большее число предпринимателей сможет оценивать уровень цифровизации своих компаний с использованием стандартизированной методологии. Это позволит им легче определять как свои сильные стороны, так и направления, требующие совершенствования. Кроме того, представители бизнеса будут получать рекомендации относительно инвестиций и действий, необходимых для цифровой трансформации.

Интеграция MIDIA в BizRadar подтверждает зрелость и практическую применимость инструмента, а также свидетельствует о доверии к нему со стороны участников, вовлечённых в развитие предпринимательской и цифровой экосистемы Республики Молдова.

Инструмент, способный внести вклад в развитие экономики

В ходе мероприятия участники вновь подчеркнули важность дальнейшего использования результатов проекта и более широкого применения MIDIA.

Менеджер по цифровизации и доступу к финансированию Helvetas Moldova Кристина Буцуляк высоко оценила сотрудничество с ACETI и отметила, что MIDIA был разработан как структурированный инструмент, призванный поддерживать компании на пути их цифровой трансформации. Она выразила надежду, что синергия, созданная в рамках проекта, а также интеграция опросника MIDIA в платформу BizRadar повысят его ценность и укрепят доверие к нему.

В свою очередь, руководитель Секретариата Экономического совета при Премьер-министре Ион Лупан отметил, что обеспечение полностью цифрового взаимодействия между государственными органами и бизнесом является одним из приоритетных направлений деятельности Совета. Вместе с тем он подчеркнул необходимость для компаний оценивать собственную цифровую готовность, чтобы эффективнее использовать доступные цифровые сервисы, повышать конкурентоспособность и быть лучше подготовленными к привлечению финансирования и получению мер поддержки.

Дополнительную значимость MIDIA придаёт тот факт, что инструмент будет использоваться EDIH Digital Innovation Hub of Moldova — первым и единственным Европейским центром цифровых инноваций в Республике Молдова, отобранным Европейской комиссией в январе 2026 года.

Используя MIDIA, предприниматели смогут получить доступ к услугам EDIH, включая технологическую экспертизу, тестирование цифровых решений до осуществления инвестиций, программы развития цифровых навыков и поддержку в поиске доступных возможностей финансирования.

ACETI предлагает признать MIDIA национальным стандартизированным инструментом

В начале 2026 года Ассоциация по развитию электронных коммуникаций и инновационных технологий (ACETI) направила Правительству Республики Молдова обращение, в котором предложила внедрить на национальном уровне стандартизированный инструмент оценки цифровой интенсивности малых и средних предприятий.

Инициатива реализуется в контексте выполнения Стратегии цифровой трансформации на 2023–2030 годы и программ поддержки предпринимательства. Её цель — повысить эффективность государственной политики и обеспечить более точное распределение финансовых ресурсов и мер поддержки, направленных на цифровую трансформацию.

Использование единой методологии позволит проводить сопоставимую оценку уровня цифровизации компаний, выявлять отрасли, наиболее нуждающиеся во вмешательстве, а также отслеживать влияние государственных и частных инвестиций в цифровизацию.

MIDIA: инструмент, получивший признание и правовую защиту

ACETI официально зарегистрировала в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) авторские права на MIDIA, а его название защищено как зарегистрированный товарный знак. Кроме того, MIDIA был удостоен серебряной медали на Международной специализированной выставке INFOINVENT 2025.

В условиях экономики, где конкурентоспособность всё больше зависит от внедрения цифровых технологий, MIDIA помогает компаниям ответить на ключевой вопрос: насколько цифровизирован мой бизнес на самом деле и что необходимо сделать, чтобы стать более конкурентоспособным?

Для Республики Молдова MIDIA может стать не просто инструментом оценки, а национальным ориентиром для измерения прогресса цифровой трансформации и направления инвестиций в те сферы, где они способны обеспечить наибольший экономический эффект.

Проект Digital Maturity in Innovative Regions реализуется при финансовой поддержке Правительства Швейцарии и Helvetas Moldova в рамках проекта OPTIM.