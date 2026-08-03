Oratorica: Выбор премиальной школы английского: инвестиция в будущее или лишние расходы? Ⓟ

Каждую осень сотни родителей в Молдове задаются одним и тем же вопросом: как выбрать школу английского языка, которая действительно поможет ребенку добиться результата?

Сегодня рынок предлагает десятки вариантов обучения. Но разница между школами определяется далеко не стоимостью обучения. Методика преподавания, квалификация педагогов, количество учеников в группе, международные стандарты и возможность получить признанный сертификат, именно эти факторы во многом определяют качество образования.

Подготовка к Cambridge и сдача экзамена в Oratorica

Премиальная школа, это не только современные аудитории и качественные учебники. Прежде всего, это выстроенная система обучения, благодаря которой ученик не просто изучает язык, а начинает свободно использовать язык в реальном общении, постепенно мыслить на английском и чувствовать себя уверенно в различных жизненных ситуациях.

В Oratorica весь путь к Cambridge в одном месте, от первого урока до сдачи экзамена:

Обучение по официальной методологии Cambridge с доступом к платформе Cambridge ONE на каждом уровне Интенсивная подготовка с международными сертифицированными преподавателями Сдача экзамена в наших филиалах в Кишинёве и Бельцах

От новичка к автоматической десятке на экзамене на степень бакалавра

Сертификат гарантирует 10 баллов на экзамене на степень бакалавра, открывает двери в университеты по всему миру, даёт доступ к стипендиям и преимущество на любом интервью при приёме на работу.

Только в первые семь месяцев 2026 года почти 700 учеников сдали экзамен Cambridge в Oratorica, это результат проверенной методики, а не пустых обещаний.

Квалифицированные преподаватели, небольшие группы и уверенная разговорная практика

Многие дети и подростки знают английский, но боятся говорить из страха ошибиться, а не из-за пробелов в знаниях. Именно здесь вступает учитель: он создает безопасную среду, где ученики набираются уверенности и используют язык естественно, а не просто зубрят правила.

Небольшие группы делают это возможным, в Oratorica максимум 9–12 учеников на очных курсах и 6–10 онлайн, так что у каждого ученика намного больше возможностей говорить по-английски.

Наши преподаватели имеют сертификаты Cambridge и постоянно развивают профессионализм. Система контроля качества гарантирует высочайший стандарт на каждом занятии. Вы всегда в курсе прогресса вашего ребёнка благодаря регулярной обратной связи.

Зачем записывать ребенка сейчас, если занятия начнутся только осенью?

Записывая ребенка на курс заранее, родители получают возможность спокойно выбрать наиболее подходящий формат обучения, что позволяет:

больше вариантов расписания и возможность выбрать филиал ближайший к дому или онлайн-курсы;

запишешь ребёнка в группу, соответствующую его возрасту и уровню, избежав списка ожидания в сентябре;

бесплатное тестирование уровня;

вместе с командой Oratorica определяешь маршрут, который должен пройти твой ребёнок, чтобы подготовиться к экзамену Cambridge;

начинаете сентябрь без стресса спешки при записи в последний момент.

В Oratorica уже открыта запись на сентябрь. Чем раньше вы бронируете место, тем больше возможностей выбрать удобное расписание, подходящую группу и филиал.

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