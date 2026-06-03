Omnis: Список необходимых документов, если этим летом едете в отпуск на машине Ⓟ

Это удобно, потому что вы сами выбираете время выезда, делаете остановки, когда нужно, можете взять больше багажа, и, часто, расходы оказываются ниже, чем при выборе самолета или автобуса. Тем не менее, прежде чем завести двигатель, не забудьте проверить важные документы, которые должны быть при вас. Отсутствие хотя бы одного документа может создать нежелательные проблемы на границе или даже во время поездки.

Какие документы должны быть при вас

Перед любой поездкой убедитесь, что у вас готовы все необходимые личные документы. Проверьте срок действия паспорта и водительского удостоверения, а для безопасности рекомендуется иметь и их копии. Не забудьте, что медицинское страхование для путешествий является обязательным для поездок в Турцию и Грузию. Все же, оно рекомендуется для отпуска в любой стране, так как может помочь вам избежать больших расходов, если здоровье подведет.

Также при пересечении границы у вас могут попросить подтвердить цель поездки и условия запланированного пребывания. Рекомендуется иметь при себе бронирование отеля, обратные билеты или другие подтверждающие документы. Кроме того, необходимо располагать достаточными финансовыми средствами на период поездки и возвращение домой.

Необходимые документы для автомобиля

На пограничных пунктах обязательно проверят свидетельство о регистрации транспортного средства и отчет о техническом осмотре. Также важно, чтобы страховка ОСАГО и технический осмотр действовали до момента вашего возвращения в Республику Молдова.

Важный нюанс: в Республике Молдова водительское удостоверение и свидетельство о регистрации можно предъявить в цифровом виде через приложение EVO, но на международных границах вам потребуются оригиналы документов в физическом формате.

Зеленая Карта обязательна за пределами Молдовы

Когда выезжаете за границу на машине, вам также нужна страховка Зеленая Карта, эквивалент ОСАГО за пределами Республики Молдова. Она покрывает ущерб, причиненный третьим лицам в случае ДТП за границей, и является обязательной для пересечения границы. Однако ремонт собственного транспортного средства остается вашей ответственностью.

Зеленая Карта доступна для двух зон:

Зона 1 – Украина;

Зона 3 – все страны, включенные в международную систему Зеленая Карта.

Страховку можно оформить онлайн, менее чем за одну минуту, прямо в приложении omnis, а если вы хотите получить поддержку для своего автомобиля в случае поломки или непредвиденной ситуации в пути, Международная Дорожная Помощь – это то, что вам нужно.

Не забудьте о виньетках и дорожных сборах

Если вам предстоит пересечь Румынию или Болгарию, даже на один день, не забудьте об обязательной виньетке. Ее отсутствие может привести к штрафам, а проверки осуществляются автоматически с помощью видеокамер, установленных на дорогах и автомагистралях, без остановки машины полицией.

Многие водители узнают о штрафе только позже, а в некоторых случаях могут возникнуть трудности при последующих пересечениях границы. По этой причине рекомендуется оплатить ровиньету или болгарскую виньетку до отъезда и убедиться, что она будет действительна на протяжении всего пребывания автомобиля в этой стране.

Если вы еще не выбрали направление для отпуска, можете найти вдохновение в блоге omnis. Там же вы найдете полезные советы и полный чек-лист для путешествий на собственном автомобиле за границу.