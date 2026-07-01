Omnis: Официальная история автомобиля - новая функция для проверки транспортного средства Ⓟ

Получить доступ к истории автомобиля стало намного проще.

Благодаря новой функции в приложении omnis, информация о пробеге, истории полисов ОСАГО и технических осмотров доступна всего за несколько секунд, где бы вы ни находились.

Какая информация доступна

На странице автомобиля в личном кабинете, в разделе История, вы можете просмотреть официальные данные, которые помогут получить более полное представление о прошлом автомобиля. Здесь доступны:

история технических осмотров начиная с июля 2021 года;

хронологический график показаний одометра, зафиксированных при каждом техническом осмотре;

история полисов ОСАГО, оформленных на автомобиль, начиная с 2013 года;

номер договора ОСАГО;

срок действия страхового полиса;

стоимость страхового полиса.

Как бесплатно проверить автомобиль

Новая функция «История автомобиля» доступна в личном кабинете приложения для всех транспортных средств, добавленных в ваш аккаунт. Достаточно открыть страницу с информацией об автомобиле и перейти в раздел История, где отображаются все доступные сведения.

При проверке истории автомобиля вы можете столкнуться с одной из следующих ситуаций:

Все в порядке – пробег последовательно увеличивается от одного технического осмотра к другому, что свидетельствует о логичной истории эксплуатации и отсутствии ошибок.

– пробег последовательно увеличивается от одного технического осмотра к другому, что свидетельствует о логичной истории эксплуатации и отсутствии ошибок. Ошибка в отчете – иногда при прохождении технического осмотра показания одометра могут быть внесены неверно. В таком случае рекомендуется обратиться на станцию технического осмотра, которая оформила соответствующий отчет.

– иногда при прохождении технического осмотра показания одометра могут быть внесены неверно. В таком случае рекомендуется обратиться на станцию технического осмотра, которая оформила соответствующий отчет. Мошенничество – если вы заметили, что показания одометра не соответствуют данным, указанным в истории, это может быть признаком того, что пробег был изменен намеренно.

Официальные данные в одном месте

Вся отображаемая информация загружается напрямую из государственных баз данных и полностью соответствует сведениям, официально зарегистрированным во время обязательных ежегодных технических осмотров.

Новая функция создана для того, чтобы сделать доступ к важной информации об автомобиле быстрее и удобнее, а проверку его истории максимально простой.

Функция «История автомобиля» доступна для всех транспортных средств, добавленных в приложение omnis, и открывается на странице выбранного автомобиля.

Скачайте приложение omnis в App Store или Google Play и попробуйте новую функцию уже сегодня!