Omnis: Официальная история автомобиля - новая функция для проверки транспортного средства Ⓟ
Получить доступ к истории автомобиля стало намного проще.
Благодаря новой функции в приложении omnis, информация о пробеге, истории полисов ОСАГО и технических осмотров доступна всего за несколько секунд, где бы вы ни находились.
Какая информация доступна
На странице автомобиля в личном кабинете, в разделе История, вы можете просмотреть официальные данные, которые помогут получить более полное представление о прошлом автомобиля. Здесь доступны:
- история технических осмотров начиная с июля 2021 года;
- хронологический график показаний одометра, зафиксированных при каждом техническом осмотре;
- история полисов ОСАГО, оформленных на автомобиль, начиная с 2013 года;
- номер договора ОСАГО;
- срок действия страхового полиса;
- стоимость страхового полиса.
Как бесплатно проверить автомобиль
Новая функция «История автомобиля» доступна в личном кабинете приложения для всех транспортных средств, добавленных в ваш аккаунт. Достаточно открыть страницу с информацией об автомобиле и перейти в раздел История, где отображаются все доступные сведения.
При проверке истории автомобиля вы можете столкнуться с одной из следующих ситуаций:
- Все в порядке – пробег последовательно увеличивается от одного технического осмотра к другому, что свидетельствует о логичной истории эксплуатации и отсутствии ошибок.
- Ошибка в отчете – иногда при прохождении технического осмотра показания одометра могут быть внесены неверно. В таком случае рекомендуется обратиться на станцию технического осмотра, которая оформила соответствующий отчет.
- Мошенничество – если вы заметили, что показания одометра не соответствуют данным, указанным в истории, это может быть признаком того, что пробег был изменен намеренно.
Официальные данные в одном месте
Вся отображаемая информация загружается напрямую из государственных баз данных и полностью соответствует сведениям, официально зарегистрированным во время обязательных ежегодных технических осмотров.
Новая функция создана для того, чтобы сделать доступ к важной информации об автомобиле быстрее и удобнее, а проверку его истории максимально простой.
Функция «История автомобиля» доступна для всех транспортных средств, добавленных в приложение omnis, и открывается на странице выбранного автомобиля.
Скачайте приложение omnis в App Store или Google Play и попробуйте новую функцию уже сегодня!