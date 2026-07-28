OM: Почему гидратация важна на Национальном чемпионате по триатлону 2026 Ⓟ
16 августа в парке La Izvor в Кишинёве состоится Национальный чемпионат по триатлону 2026. Участникам предстоит преодолеть три дисциплины — плавание, велогонку и бег, чтобы проверить свою выносливость и характер.
Как участники справляются с длительными физическими нагрузками и какую роль во время гонки играет вода? Об этом — вместе с официальным партнёром Национального чемпионата по триатлону 2026, брендом питьевой воды OM.
Вода OM — рядом на каждом этапе дистанции
Для бренда OM участие в соревновании — это продолжение миссии по поддержке активного образа жизни и популяризации спорта в Молдове.
OM — питьевая вода природного происхождения со сбалансированным минеральным составом, рекомендованная к употреблению с первых дней жизни. Благодаря удобным форматам и высокому качеству она подходит как для ежедневного потребления, так и во время физических нагрузок.
Почему гидратация так важна во время соревнований
Во время триатлона организм теряет большое количество жидкости. От своевременного восполнения водного баланса зависят самочувствие, работоспособность и способность поддерживать необходимый темп на дистанции.
Потеря жидкости и её последствия:
1% — появляется жажда, ухудшается терморегуляция;
2% — выносливость снижается на 10–20%, ухудшаются внимание и координация;
3–4% — возникает выраженная усталость, головная боль, снижение силы и выносливости до 30%;
5–6% — возможны головокружение, тошнота, спутанность сознания и риск теплового удара;
10% и более — состояние становится опасным для жизни, нарушается работа органов и систем.
Даже потеря 2% жидкости считается критичной для спортсмена, особенно в жаркую погоду. Именно поэтому гидратация является важной частью подготовки и прохождения дистанции.
На старте, финише, вдоль трассы и в зонах восстановления участники смогут получить воду OM, чтобы поддерживать водный баланс на протяжении всего соревнования.
OM поддерживает активный образ жизни
Философия бренда OM основана на идее, что движение — это не только спортивные достижения, но и ежедневная забота о здоровье и хорошем самочувствии.
Поэтому бренд поддерживает спортивные и оздоровительные инициативы в разных регионах страны, помогая создавать условия для занятий спортом как профессионалам, так и любителям.
Национальный чемпионат по триатлону 2026 пройдет 16 августа 2026 года в парке La Izvor.
Готов принять вызов? Зарегистрируйся, выбери свою дистанцию и выйди на старт. Проверь свои силы и стань частью главного триатлонного события страны.