theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
marathon
28 Июля 2026, 15:00
3 221
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

OM: Почему гидратация важна на Национальном чемпионате по триатлону 2026 Ⓟ

16 августа в парке La Izvor в Кишинёве состоится Национальный чемпионат по триатлону 2026. Участникам предстоит преодолеть три дисциплины — плавание, велогонку и бег, чтобы проверить свою выносливость и характер.

OM: Почему гидратация важна на Национальном чемпионате по триатлону 2026 Ⓟ.
OM: Почему гидратация важна на Национальном чемпионате по триатлону 2026 Ⓟ.

Как участники справляются с длительными физическими нагрузками и какую роль во время гонки играет вода? Об этом — вместе с официальным партнёром Национального чемпионата по триатлону 2026, брендом питьевой воды OM.

OM: Почему гидратация важна на Национальном чемпионате по триатлону 2026

Вода OM — рядом на каждом этапе дистанции


Для бренда OM участие в соревновании — это продолжение миссии по поддержке активного образа жизни и популяризации спорта в Молдове.

OM — питьевая вода природного происхождения со сбалансированным минеральным составом, рекомендованная к употреблению с первых дней жизни. Благодаря удобным форматам и высокому качеству она подходит как для ежедневного потребления, так и во время физических нагрузок.

OM: Почему гидратация важна на Национальном чемпионате по триатлону 2026



Почему гидратация так важна во время соревнований

Во время триатлона организм теряет большое количество жидкости. От своевременного восполнения водного баланса зависят самочувствие, работоспособность и способность поддерживать необходимый темп на дистанции.

Потеря жидкости и её последствия:

  • 1% — появляется жажда, ухудшается терморегуляция;

  • 2% — выносливость снижается на 10–20%, ухудшаются внимание и координация;

  • 3–4% — возникает выраженная усталость, головная боль, снижение силы и выносливости до 30%;

  • 5–6% — возможны головокружение, тошнота, спутанность сознания и риск теплового удара;

  • 10% и более — состояние становится опасным для жизни, нарушается работа органов и систем.

Даже потеря 2% жидкости считается критичной для спортсмена, особенно в жаркую погоду. Именно поэтому гидратация является важной частью подготовки и прохождения дистанции.

На старте, финише, вдоль трассы и в зонах восстановления участники смогут получить воду OM, чтобы поддерживать водный баланс на протяжении всего соревнования.

OM: Почему гидратация важна на Национальном чемпионате по триатлону 2026



OM поддерживает активный образ жизни

Философия бренда OM основана на идее, что движение — это не только спортивные достижения, но и ежедневная забота о здоровье и хорошем самочувствии.

Поэтому бренд поддерживает спортивные и оздоровительные инициативы в разных регионах страны, помогая создавать условия для занятий спортом как профессионалам, так и любителям.

Национальный чемпионат по триатлону 2026 пройдет 16 августа 2026 года в парке La Izvor.

Готов принять вызов? Зарегистрируйся, выбери свою дистанцию и выйди на старт. Проверь свои силы и стань частью главного триатлонного события страны.


Источник
marathon
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте