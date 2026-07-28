OM: Почему гидратация важна на Национальном чемпионате по триатлону 2026 Ⓟ.

16 августа в парке La Izvor в Кишинёве состоится Национальный чемпионат по триатлону 2026. Участникам предстоит преодолеть три дисциплины — плавание, велогонку и бег, чтобы проверить свою выносливость и характер.

Как участники справляются с длительными физическими нагрузками и какую роль во время гонки играет вода? Об этом — вместе с официальным партнёром Национального чемпионата по триатлону 2026, брендом питьевой воды OM.

Вода OM — рядом на каждом этапе дистанции





Для бренда OM участие в соревновании — это продолжение миссии по поддержке активного образа жизни и популяризации спорта в Молдове.

OM — питьевая вода природного происхождения со сбалансированным минеральным составом, рекомендованная к употреблению с первых дней жизни. Благодаря удобным форматам и высокому качеству она подходит как для ежедневного потребления, так и во время физических нагрузок.









Почему гидратация так важна во время соревнований

Во время триатлона организм теряет большое количество жидкости. От своевременного восполнения водного баланса зависят самочувствие, работоспособность и способность поддерживать необходимый темп на дистанции.

Потеря жидкости и её последствия:

1% — появляется жажда, ухудшается терморегуляция;

2% — выносливость снижается на 10–20%, ухудшаются внимание и координация;

3–4% — возникает выраженная усталость, головная боль, снижение силы и выносливости до 30%;

5–6% — возможны головокружение, тошнота, спутанность сознания и риск теплового удара;

10% и более — состояние становится опасным для жизни, нарушается работа органов и систем.

Даже потеря 2% жидкости считается критичной для спортсмена, особенно в жаркую погоду. Именно поэтому гидратация является важной частью подготовки и прохождения дистанции.

На старте, финише, вдоль трассы и в зонах восстановления участники смогут получить воду OM, чтобы поддерживать водный баланс на протяжении всего соревнования.









OM поддерживает активный образ жизни

Философия бренда OM основана на идее, что движение — это не только спортивные достижения, но и ежедневная забота о здоровье и хорошем самочувствии.

Поэтому бренд поддерживает спортивные и оздоровительные инициативы в разных регионах страны, помогая создавать условия для занятий спортом как профессионалам, так и любителям.

Национальный чемпионат по триатлону 2026 пройдет 16 августа 2026 года в парке La Izvor.

Готов принять вызов? Зарегистрируйся, выбери свою дистанцию и выйди на старт. Проверь свои силы и стань частью главного триатлонного события страны.



