Новый Škoda Kodiaq RS уже в Молдове. Специальная цена - от 48.800€ Ⓟ

Самая мощная и динамичная версия нового поколения Kodiaq уже доступна в шоурумах Кишинёва по специальной цене от 48.800€, в рамках ограниченного предложения и при наличии автомобилей на складе.

Новый Kodiaq RS объединяет спортивную динамику, современные технологии и простор полноценного семейного SUV. Модель создана для клиентов, которые ценят мощность, премиальный комфорт и безопасность в каждой поездке. В стандартную комплектацию модели также входят подвеска DCC второго поколения и рулевое управление Progressive stearing.

Версия RS оснащается бензиновым двигателем 2.0 TSI мощностью 265 л.с., интеллектуальным полным приводом 4x4 и автоматической коробкой передач DSG, обеспечивая уверенную и динамичную езду как в городе, так и на трассе.

Новый Kodiaq RS выделяется и своим спортивным дизайном. Автомобиль получил эксклюзивные элементы RS, подсвечиваемую решётку Crystal Face, диски 20-ти дюймовые и матричные Matrix LED фары нового поколения.

Интерьер модели ориентирован на комфорт и современные технологии. В оснащение входят спортивные сиденья RS, цифровая приборная панель Virtual Cockpit, современная мультимедийная система, атмосферная подсветка салона и возможность конфигурации до 7 мест.

SUV также оснащён современными системами помощи водителю и безопасности, включая Travel Assist, Adaptive Cruise Control, Side Assist и Area View 360°.

По словам представителей Škoda Moldova, новый Kodiaq RS создан для активных клиентов, которым необходим универсальный SUV, идеально сочетающий динамику, пространство и современные технологии.

Спешите! Количество автомобилей Skoda Kodiaq RS ограничено 20 экземплярами.

Автомобиль уже доступен для знакомства и тест-драйва в шоурумах Škoda в Кишинёве.

Подробнее о новом Škoda Kodiaq RS можно узнать на официальном сайте Škoda Moldova: Škoda Moldova – Kodiaq RS