Новый паб Taproom by Litra & Friends на Буюканах Ⓟ

«Taproom» — английское слово: «tap» означает кран для пива, «room» — комната. Концепцию возродил Сергей Литра, основатель Litra Brewing Company, вместе со своим коллегой, ресторатором Вадимом Константиновым. Вместе они построили заведение, где качественное крафтовое пиво и настоящая американская BBQ-кухня живут под одной крышей.

Теперь, после точки в Центре, Taproom by Litra & Friends открыл второй адрес на ул. Алба Юлия 91, Буюканы — чтобы привезти ту же концепцию ближе к жителям района.

Атмосфера

Рок-н-ролл на фоне, тёплый свет. Сюда приходят после работы, с друзьями или просто потому что захотелось хорошего пива.

Пиво Litra



Litra — первый завод крафтового пива в Молдове, который варит пиво в Кишинёве на немецком оборудовании, используя только традиционные рецепты каждого стиля и качественное сырьё — импортный солод и хмель. Всё делается молдавской семьёй. Которая, кстати, недавно — в апреле 2026 — участвовала в конкурсе Bolzano Craft Beer в Италии, где завоевала золотую медаль с Litra Bock и серебряную с Litra Hefeweissbier.

На кране: хеллес, лагер, богемский пилснер, хефевайцбир, пейл эль, IPA, вест коаст IPA, овсяный стаут, NEIPA и сезонные варианты — ротация постоянная. Актуальное меню и полный ассортимент на taproom.md и litra.md.

Еда

Настоящий американский BBQ, приготовленный в Кишинёве по техасским методам. На смокере J&R, привезённом из Техаса, готовят брискет и пастрами из говядины Black Angus — брискет коптится 14 часов. В меню также чизбургер, свиные рёбра и колбаски.

Магазин внутри

В том же помещении работает магазин: пиво в бутылках или ПЭТ и мясо в готовой нарезке — брискет, рёбра, колбаски, джерки из говядины, свинины или курицы. Если вечер продолжается дома, всё нужное можно взять с собой.

Информация

ул. Алба Юлия 91, Буюканы — Google Maps

10:00–22:00, ежедневно

060 719 777

https://www.instagram.com/litrataproom/

https://www.facebook.com/taproom.by.litra

https://taproom.md

https://litra.md