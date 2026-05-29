Новый паб Taproom by Litra & Friends на Буюканах Ⓟ
На Буюканах открылся новый паб с крафтовым пивом и настоящими смэш-чизбургерами — Taproom by Litra & Friends.
«Taproom» — английское слово: «tap» означает кран для пива, «room» — комната. Концепцию возродил Сергей Литра, основатель Litra Brewing Company, вместе со своим коллегой, ресторатором Вадимом Константиновым. Вместе они построили заведение, где качественное крафтовое пиво и настоящая американская BBQ-кухня живут под одной крышей.
Теперь, после точки в Центре, Taproom by Litra & Friends открыл второй адрес на ул. Алба Юлия 91, Буюканы — чтобы привезти ту же концепцию ближе к жителям района.
Атмосфера
Рок-н-ролл на фоне, тёплый свет. Сюда приходят после работы, с друзьями или просто потому что захотелось хорошего пива.
Пиво Litra
Litra — первый завод крафтового пива в Молдове, который варит пиво в Кишинёве на немецком оборудовании, используя только традиционные рецепты каждого стиля и качественное сырьё — импортный солод и хмель. Всё делается молдавской семьёй. Которая, кстати, недавно — в апреле 2026 — участвовала в конкурсе Bolzano Craft Beer в Италии, где завоевала золотую медаль с Litra Bock и серебряную с Litra Hefeweissbier.
На кране: хеллес, лагер, богемский пилснер, хефевайцбир, пейл эль, IPA, вест коаст IPA, овсяный стаут, NEIPA и сезонные варианты — ротация постоянная. Актуальное меню и полный ассортимент на taproom.md и litra.md.
Еда
Настоящий американский BBQ, приготовленный в Кишинёве по техасским методам. На смокере J&R, привезённом из Техаса, готовят брискет и пастрами из говядины Black Angus — брискет коптится 14 часов. В меню также чизбургер, свиные рёбра и колбаски.
Магазин внутри
В том же помещении работает магазин: пиво в бутылках или ПЭТ и мясо в готовой нарезке — брискет, рёбра, колбаски, джерки из говядины, свинины или курицы. Если вечер продолжается дома, всё нужное можно взять с собой.
Информация
ул. Алба Юлия 91, Буюканы — Google Maps
10:00–22:00, ежедневно
060 719 777
https://www.instagram.com/litrataproom/
https://www.facebook.com/taproom.by.litra