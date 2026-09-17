Новый акциз заставит Rusnac-MoldAqua пересмотреть инвестиции в Молдове Ⓟ

В 2024-2026 годах Discovery Group, в которую входит Rusnac-MoldAqua, инвестировала 661 млн леев в развитие бизнеса и производства в Молдове.

На следующие пять лет группа планирует ещё 665 млн леев инвестиций, в том числе в развитие производства новых напитков с существенно сниженным содержанием сахара и с сахарозаменителями. Новая модель акциза заставит пересмотреть часть этих планов, связанных с Rusnac-MoldAqua и дальнейшим развитием производства напитков в стране.

Налоговая политика на 2027 год предусматривает введение акциза не только на отдельные газированные напитки с добавленным сахаром, но и на напитки с сахарозаменителями. В результате продукт без сахара или с существенно сниженным его содержанием может получить практически такую же дополнительную налоговую нагрузку, как классический сладкий напиток.

Rusnac-MoldAqua – крупнейший в Молдове производитель безалкогольных напитков, природных минеральных и питьевых вод. Компания входит в Discovery Group, объединяющую производство, дистрибуцию и другие бизнес-направления. В компаниях группы работают около 1 450 человек. Непосредственно на производстве Rusnac-MoldAqua заняты 340 сотрудников, из которых 280 – жители сельской местности. Национальную дистрибуцию продукции обеспечивает Aquatrade с парком более 600 единиц транспорта и инфраструктурой доставки по всей территории страны.

Следующий этап развития Rusnac-MoldAqua связан с сегментом health & wellness. Это напитки с низким содержанием сахара и без него, современные версии национальных напитков, а также продукты с дополнительной функциональной ценностью – клетчаткой, витаминами, протеинами и другими ингредиентами.

«Мы хотим продолжать инвестировать в Молдове. Но новые продукты требуют более сложных рецептур, технологий и дополнительных вложений. Если после существенного снижения сахара или полного отказа от него продукт получает практически такую же акцизную нагрузку, как классический сладкий напиток, он становится неконкурентоспособным. При нынешнем уровне доходов потребителей такая цена делает эти продукты фактически неинтересными для массового рынка. Это напрямую влияет и на решения о следующих инвестициях», – отметил управляющий партнер Discovery Group Данил Балабан.

Rusnac-MoldAqua рассматривает не только пересмотр новых инвестиционных проектов. Если предлагаемая модель акциза сделает продукцию менее конкурентоспособной, компания будет вынуждена оценить целесообразность сохранения части действующего производства в Молдове, а также возможность переноса дальнейшей модернизации и развития производственных мощностей в соседние страны.

Компания поддерживает цель снижения потребления сахара, но считает, что налоговая модель должна стимулировать производителей двигаться именно в этом направлении. В соседней Румынии нагрузка зависит от содержания добавленного сахара: чем его больше, тем выше ставка.

В Молдове под акциз предлагается включить и напитки с сахарозаменителями, тогда как другие категории с сопоставимым содержанием сахара остаются вне нового механизма. По данным Euromonitor, приведённым в исследовании Steward Redqueen, среднее общее содержание сахара в соках составляет 9,2 г на 100 мл против 8,0 г в газированных напитках. При этом такой акциз не является обязательным требованием ЕС, а его конструкция определяется национальной налоговой политикой.

Rusnac-MoldAqua предлагает привязать размер акциза к содержанию сахара, чтобы стимулировать его снижение и сохранять конкурентоспособность новых продуктов.

«Активный и здоровый образ жизни всегда был частью ДНК нашей компании. Это видно и по тому, как мы развивали наши бренды: Gura Căinarului более семи лет поддерживала Velohora и велодвижение, OM изначально строился вокруг активного и здорового образа жизни и развития воркаут-инфраструктуры. На ближайшие 10 лет health & wellness становится системной стратегией развития компании и её продуктового портфеля. Мы пересматриваем существующие рецептуры, снижаем и заменяем сахар, развиваем национальные и функциональные напитки с клетчаткой, витаминами, протеинами и другой добавленной ценностью, готовим новые категории. Мы хотели бы продолжать развивать и производить их именно в Молдове», – подчеркнул Данил Балабан.

Rusnac-MoldAqua намерена продолжить обсуждение предлагаемой модели акциза с государственными институтами и отраслевыми организациями. Компания считает важным найти решение, которое одновременно будет способствовать снижению потребления сахара, сохранять доступность новых продуктов для потребителей и создавать условия для дальнейших инвестиций в производство в Молдове.

О компании:

Rusnac-MoldAqua – крупнейший молдавский производитель природных минеральных и питьевых вод, прохладительных, сокосодержащих, энергетических и других напитков. В портфеле компании – Gura Căinarului, OM, Letto, Easy Water, Nordica, Joy’s, Drive Energy, Baban, Kvasov и другие бренды.

На производственной площадке Rusnac-MoldAqua работают 340 человек, из которых 280 – жители сельской местности. Предприятие располагает четырьмя производственными линиями общей мощностью до 53 700 литров в час, оснащёнными оборудованием Krones AG. Контроль качества осуществляется в двух лабораториях, аккредитованных по международному стандарту ISO 17025.

Rusnac-MoldAqua входит в молдавскую Discovery Group, объединяющую производственные, дистрибуционные и другие бизнес-направления. В компаниях группы работают около 1 450 сотрудников. Национальную дистрибуцию продукции обеспечивает Aquatrade, располагающая парком более 600 единиц транспорта, более 20 тыс. м² складских площадей и инфраструктурой доставки по всей территории Республики Молдова.