Новое поколение образования в Молдове: от безопасности и аккредитации до международных образовательных методик Ⓟ

Руководство для родителей по выбору частного учебного заведения.

Все больше семей в Республике Молдова выбирают частные образовательные учреждения, стремясь обеспечить своим детям качественное образование. В условиях широкого выбора родителям важно ориентироваться не только на репутацию, методику обучения или материальную базу, но и на один из ключевых критериев наличие необходимых сертификатов, официальных документов и аккредитаций.Именно эти документы подтверждают, что учреждение работает на законных основаниях, соблюдает национальные и международные стандарты и обеспечивает безопасную, здоровую и благоприятную среду для гармоничного развития детей.

Имея более 15 лет опыта в сфере дошкольного и начального образования, FasTracKids и Bright Wise придерживаются принципов прозрачности и ответственности перед детьми и их родителями, открыто демонстрируя сертификаты и официальные документы, подтверждающие соответствие высоким стандартам качества и безопасности.

I. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОСНОВА, ФОРМИРУЮЩАЯ БУДУЩЕЕ

Почему первые годы жизни так важны?

Многочисленные международные исследования показывают, что более 80% развития головного мозга происходит до шестилетнего возраста. Именно в этот период закладываются основы мышления, речи, эмоционального интеллекта, творческих способностей и умения адаптироваться к окружающему миру.

Поэтому выбор яслей или детского сада не должен основываться исключительно на близости к дому или стоимости обучения.

Главный вопрос, который стоит задать себе родителям:

Способна ли эта образовательная среда обеспечить ребенку безопасность и полноценное развитие?

Что следует проверить при выборе частного детского сада?

Эксперты FasTracKids рекомендуют обратить внимание на следующие аспекты:

наличие официальных разрешений на осуществление деятельности;

соблюдение санитарных норм;

четко выстроенную систему безопасности;

квалификацию сотрудников и их регулярное профессиональное развитие;

структурированную образовательную программу;

оптимальное соотношение количества педагогов и детей;

систему оценки и отслеживания прогресса ребенка;

активное взаимодействие с семьей;

особое внимание к социально-эмоциональному развитию детей

FasTracKids: международный опыт, адаптированный для Молдовы

Уже более 15 лет FasTracKids вносит вклад в развитие дошкольного образования в Республике Молдова.

Работа учреждения основана на:

международных образовательных методиках;

обучении через практический опыт;

развитии творческого мышления;

формировании критического мышления;

обучении через исследование и познание.

Кроме того, филиал FasTracKids Telecentru обладает статусом Authorized FasTracKids International Ltd. Franchise Location, который подтверждает право применять образовательные программы и стандарты международной франшизы.

II. ШКОЛА БУДУЩЕГО НАЧИНАЕТСЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕГОДНЯ

Какие стандарты должна соблюдать частная школа?

Выбор школы - это не только анализ учебной программы или стоимости обучения.

Ответственное учебное заведение должно демонстрировать соблюдение нормативно-правовых требований и стандартов качества.

Среди них:

соблюдение законодательства Республики Молдова;

прохождение внешней оценки качества образования;

поэтапное получение необходимых разрешений;

соответствие санитарным требованиям;

обеспечение безопасности учащихся;

наличие квалифицированного педагогического состава;

современная и актуальная образовательная программа;

использование современных методов оценки знаний

открытое и прозрачное взаимодействие с родителями.

Bright Wise: международные стандарты, основанные на прочном фундаменте

В Bright Wise School считают, что основой современного образования является соблюдение национальных стандартов в сочетании с использованием лучших мировых образовательных подходов

Учреждение проходит все предусмотренные действующим законодательством этапы, необходимые для осуществления образовательной деятельности.Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинэу приняло к сведению намерение Bright Wise осуществлять образовательную деятельность в сфере начального образования и включило учреждение в перечень поставщиков образовательных услуг муниципия. Кроме того, школа также проходит установленные процедуры внешней оценки и аккредитации, предусмотренные действующим законодательством.

Безопасность детей не подлежит компромиссам

Bright Wise имеет Санитарное разрешение на осуществление деятельности, выданное Национальным агентством общественного здоровья

Этот документ подтверждает, что учебные помещения соответствуют действующим санитарным нормам и отвечают всем требованиям, необходимым для организации безопасного и качественного образовательного процесса.

Для родителей это является дополнительным подтверждением того, что здоровье, безопасность и благополучие детей находятся в числе главных приоритетов учреждения.

Глобальные возможности для детей Молдовы

Сегодня свободное владение английским языком считается одним из важнейших преимуществ, необходимых для успешной жизни и обучения в международной среде. В обучении английскому языку Bright Wise использует официальные образовательные программы и учебные материалы Cambridge University Press & Assessment

Ученики получают:

учебники Cambridge;

рабочие тетради;

цифровые образовательные ресурсы;

доступ к платформе Cambridge One;

индивидуальный мониторинг учебного прогресса.





Такой подход позволяет организовать обучение в соответствии с международными стандартами, используемыми миллионами учащихся по всему миру.

III. КАКИЕ ВОПРОСЫ ДОЛЖЕН ЗАДАТЬ КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ?

Перед принятием решения стоит поинтересоваться:

Какими официальными документами обладает учреждение?

Как отслеживается прогресс ребенка?

Какие образовательные методики используются?

Какие меры безопасности действуют в учреждении?

Какую квалификацию имеют преподаватели?

Есть ли у учреждения международные партнерства и признание?

Как семья участвует в образовательном процессе?

Именно эти вопросы помогают превратить эмоциональный выбор школы в осознанное и взвешенное решение. Качественное образование определяется не внешним впечатлением, а четкими стандартами, прозрачностью и ответственностью. Сертификаты и разрешительные документы подтверждают, что образовательное учреждение соблюдает необходимые требования и создает безопасную, организованную и благоприятную среду для развития детей. Для FasTracKids и Bright Wise эти стандарты являются неотъемлемой частью корпоративной культуры, сформированной за более чем 15 лет работы. Постоянно инвестируя в безопасность, качество и развитие, учреждения дают семьям уверенность в том, что они выбирают не просто место обучения, а пространство, где детей защищают, уважают и помогают раскрыть их потенциал.

В образовании доверие формируется не обещаниями, а реальными действиями.

Контакты и запись

Сеть образовательных центров FasTracKids и школа Bright Wise представлены в различных районах Кишинёва, чтобы качественное образование было доступно как можно большему числу семей.

Ботаника

📍 бул. Траян, 2/2

📍 бул. Дечебал, 82/5

Центр

📍 ул. Ион Прункул, 9

📍 ул. А. Щусева, 54/2

📍 ул. Григоре Уреке, 12

Чеканы

📍 бул. Мирча чел Бэтрын, 26/7 Рышкановка

📍 ул. Примар Герман Пынтя, 129

Телецентр

📍 ул. Георге Асаки, 81

Кодру

📍 ул. Михай Журавел, 7

Для получения дополнительной информации, записи на экскурсию, тестирование или консультацию свяжитесь с нами:

📞 079 336 336

🌐 www.fastrackids.md | www.brightwise.md

Будем рады познакомить вас с нашими образовательными программами и помочь выбрать лучший путь развития для вашего ребёнка.