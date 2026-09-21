Nova Post расширяет сеть в Молдове и приглашает к партнерству Ⓟ

Nova Post продолжает активно развивать сеть сервисных точек в Молдове и приглашает предпринимателей к открытию партнерских мини-отделений и установке почтоматов.

Партнерская сеть помогает компании расширять свое присутствие в регионах Молдовы, чтобы быть еще ближе к клиентам именно там, где они в этом нуждаются, и поддерживать развитие местных сообществ.

Поэтому Nova Post приглашает к сотрудничеству и предлагает партнерам два формата:

открытие партнерского мини-отделения , которое работает на базе помещения партнера и предоставляет клиентам доступ ко всему перечню услуг Nova Post. Открыть такое отделение может юридическое лицо, имеющее коммерческое помещение и базовые условия для работы — электричество, интернет, видеонаблюдение и возможность размещения брендирования;

, которое работает на базе помещения партнера и предоставляет клиентам доступ ко всему перечню услуг Nova Post. Открыть такое отделение может юридическое лицо, имеющее коммерческое помещение и базовые условия для работы — электричество, интернет, видеонаблюдение и возможность размещения брендирования; установка почтомата для получения посылок клиентами в удобное время без обращения к оператору и привязки к графику работы отделения. Для его установки важны доступность локации, безопасное размещение оборудования и возможность круглосуточного доступа.

В свою очередь, Nova Post предоставляет партнерам всестороннюю поддержку для запуска и стабильной работы: программное обеспечение, обучение персонала, брендирование пространства. Также партнеры получают доступ к инновациям и технологиям Nova Post, которые уже доказали свою эффективность в 16 странах Европы. Вознаграждение — фиксированная ежемесячная оплата за каждую выданную посылку.

«Партнерство с локальным бизнесом помогает нам быстрее расширять свое присутствие, а предпринимателям — дополнять свои услуги и создавать дополнительные возможности для развития. До конца года планируем открыть 60 партнерских мини-отделений, а также установить около 150 почтоматов»,комментирует Сергей Шапран, CEO Nova Post в Молдове.

Стать партнером Nova Post в Молдове — легко. Нужно подать заявку на сотрудничество — по ссылке.