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Business News logoBusiness News
29 Июля 2026, 12:30
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Nostalgia Retro Night Party возвращается с четвертым выпуском Ⓟ

После трех успешных выпусков, собравших более 20 000 поклонников ретро-музыки, Nostalgia Retro Night Party вновь пройдет 20 декабря на Arena Chișinău.

Nostalgia Retro Night Party возвращается с четвертым выпуском.
Nostalgia Retro Night Party возвращается с четвертым выпуском.

Гостей ждет вечер лучших хитов 70-х, 80-х и 90-х, а состав участников организаторы объявят уже совсем скоро.

За три предыдущих выпуска Nostalgia Retro Night Party стал одним из самых ярких ретро-событий Молдовы. Более 20 000 гостей окунулись в атмосферу прошлых десятилетий, наслаждаясь легендарными хитами, которые до сих пор объединяют поколения.

За эти годы на сцене фестиваля выступили мировые звезды: Thomas Anders, Ricchi e Poveri, Nana, Ottawan, Al Bano, Kevin McCoy (Bad Boys Blue), Maizie Williams (Boney M.), Jenny Berggren (Ace of Base), Bosson, Kate Ryan, Sandra и Riccardo Fogli. Каждый выпуск становился настоящим праздником для поклонников музыки прошлых десятилетий.

20 декабря Nostalgia Retro Night Party возвращается уже в четвертый раз. Гостей вновь ждут любимые диско-, поп- и танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х годов, атмосфера настоящей ностальгии и незабываемый вечер на Arena Chișinău.

Имена артистов, которые выступят на сцене в этом году, организаторы объявят совсем скоро.

Билеты уже в продаже по самой выгодной цене на afisha.md и livetickets.md . Забронируйте лучшие места заранее и следите за обновлениями — лайнап четвертого выпуска будет объявлен в ближайшее время.

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