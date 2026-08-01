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Business News logoBusiness News
6 Августа 2026, 10:00
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Nixon: Живите на высоте - там, где начинается новый уровень комфорта Ⓟ

Есть квартиры. А есть пространства, которые становятся отражением вашего образа жизни.

Nixon: Живите на высоте - там, где начинается новый уровень комфорта

Двухуровневый пентхаус в жилом комплексе Nixon by Milanin — это сочетание современной архитектуры, панорамных видов и абсолютной свободы. Здесь каждый метр создан для тех, кто привык выбирать лучшее и не готов идти на компромиссы.Nixon: Живите на высоте - там, где начинается новый уровень комфорта

Два уровня открывают новые возможности для организации пространства: просторная гостиная для встреч с семьей и друзьями, приватная зона отдыха, мастер-спальня, кабинет, гардеробные, детские комнаты — все можно спланировать именно так, как удобно вам. А большие панорамные окна наполняют интерьер естественным светом и делают город частью вашего дома.Nixon: Живите на высоте - там, где начинается новый уровень комфорта

Особое место занимает просторная терраса. Это ваша личная территория над городом, где можно встречать рассветы с чашкой кофе, наслаждаться закатами, проводить вечера с друзьями или просто отдыхать в тишине, не покидая собственного дома.Nixon: Живите на высоте - там, где начинается новый уровень комфорта

Nixon by Milanin — это больше, чем эффектная архитектура. Это жилой комплекс, в котором каждая деталь продумана для комфортной жизни:

двухуровневые пентхаусы с просторными террасами;

панорамное остекление и впечатляющие виды на Кишинёв;

премиальная архитектура с выразительным современным дизайном;

просторные входные группы и дизайнерские лобби;

подземный паркинг, современные инженерные системы и высокий уровень безопасности;

качественные материалы и технологии строительства, рассчитанные на десятилетия эксплуатации.

Nixon: Живите на высоте - там, где начинается новый уровень комфортаПентхаус в Nixon by Milanin — это не просто недвижимость. Это редкий формат жилья, который всегда остается востребованным и подчеркивает статус своего владельца. Здесь ценность создается не только квадратными метрами, но и архитектурой, приватностью, видами и качеством жизни.

Если вы ищете пространство, которое будет вдохновлять каждый день, где комфорт сочетается с эстетикой, а каждая деталь говорит о высоком уровне жизни, — Nixon by Milanin станет вашим правильным выбором.

Nixon by Milanin — место, где город принадлежит вам.

+373 61 11 11 15

www.nixon.md

Nixon: Живите на высоте - там, где начинается новый уровень комфорта

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