Nixon: Живите на высоте - там, где начинается новый уровень комфорта Ⓟ

Есть квартиры. А есть пространства, которые становятся отражением вашего образа жизни.

Двухуровневый пентхаус в жилом комплексе Nixon by Milanin — это сочетание современной архитектуры, панорамных видов и абсолютной свободы. Здесь каждый метр создан для тех, кто привык выбирать лучшее и не готов идти на компромиссы.

Два уровня открывают новые возможности для организации пространства: просторная гостиная для встреч с семьей и друзьями, приватная зона отдыха, мастер-спальня, кабинет, гардеробные, детские комнаты — все можно спланировать именно так, как удобно вам. А большие панорамные окна наполняют интерьер естественным светом и делают город частью вашего дома.

Особое место занимает просторная терраса. Это ваша личная территория над городом, где можно встречать рассветы с чашкой кофе, наслаждаться закатами, проводить вечера с друзьями или просто отдыхать в тишине, не покидая собственного дома.

Nixon by Milanin — это больше, чем эффектная архитектура. Это жилой комплекс, в котором каждая деталь продумана для комфортной жизни:

✔ двухуровневые пентхаусы с просторными террасами;

✔ панорамное остекление и впечатляющие виды на Кишинёв;

✔ премиальная архитектура с выразительным современным дизайном;

✔ просторные входные группы и дизайнерские лобби;

✔ подземный паркинг, современные инженерные системы и высокий уровень безопасности;

✔ качественные материалы и технологии строительства, рассчитанные на десятилетия эксплуатации.

Пентхаус в Nixon by Milanin — это не просто недвижимость. Это редкий формат жилья, который всегда остается востребованным и подчеркивает статус своего владельца. Здесь ценность создается не только квадратными метрами, но и архитектурой, приватностью, видами и качеством жизни.

Если вы ищете пространство, которое будет вдохновлять каждый день, где комфорт сочетается с эстетикой, а каждая деталь говорит о высоком уровне жизни, — Nixon by Milanin станет вашим правильным выбором.

Nixon by Milanin — место, где город принадлежит вам.

+373 61 11 11 15

www.nixon.md