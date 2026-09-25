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Business News logoBusiness News
25 Сентября 2026, 10:30
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Nixon: Квартира с лучшим видом на город Ⓟ

В комплексе Nixon каждая деталь создана для тех, кто выбирает качество, комфорт и особое ощущение жизни в центре событий.

Nixon: Квартира с лучшим видом на город

Панорамные окна открывают впечатляющий вид на город: утренний свет, зелёные кварталы, архитектуру Кишинёва и огни вечнего города. Это вид, который становится частью вашего дома и каждый день напоминает, почему вы выбрали именно это место.

Nixon: Квартира с лучшим видом на город

Просторные планировки, высокие потолки, современная архитектура, качественные материалы и продуманная инфраструктура создают пространство, где приятно жить, отдыхать и принимать гостей.

Nixon: Квартира с лучшим видом на город

Квартира в Nixon — это не просто квадратные метры. Это ваш личный первый ряд с лучшим видом на город.

+373 61 11 11 15

www.nixon.md

Nixon: Квартира с лучшим видом на город

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