Nike: Что нового этим летом - самые стильные образы для всей семьи Ⓟ

В новой подборке Nike вы найдете стильные образы для всей семьи. Независимо от того, планируете ли вы прогулки по городу, отдых на природе или активные выходные, эти аутфиты помогут чувствовать себя комфортно и уверенно всегда.

Стильный и практичный outfit для активных летних вечеров

Ветровка Nike Windrunner за 2299 леев обеспечит комфорт и защиту от ветра, а брюки Nike Windrunner создают расслабленный спортивный силуэт и не ограничивают движения. Образ завершают кроссовки Nike Vomero 18 за 3499 леев, которые отличаются мягкой амортизацией и комфортом на протяжении всего дня.

Когда комфорт становится частью стиля

Шорты Nike Tech за 1699 леев и футболка Nike Sportswear Club создают легкий летний образ для насыщенных дней в городе. Вечером outfit легко дополнить толстовкой Nike Air Hybrid Utility за 2299 леев, а кроссовки Nike Quest 6 обеспечат комфортный шаг в любом ритме. Современный аутфит для тех, кто выбирает движение каждый день.

Спортивная энергия для неё в каждой детали

Этот образ объединяет комфорт и уверенный стиль. Брюки Jordan Sport Crossover за 1699 леев и джемпер Nike Sportswear Chill за 1599 леев создают расслабленный силуэт, который легко впишется в динамичный городской ритм. Кроссовки Nike V5 RNR становятся ярким акцентом образа, добавляя легкость и уверенность каждому шагу.

Лето в ритме Nike

Легкость, свобода и комфорт — всё, что нужно для летнего сезона. Шорты Nike Sportswear Classic за 699 леев и футболка Nike Sportswear Club за 499 леев создают универсальный образ, который подойдет для прогулок, встреч с друзьями и отдыха на свежем воздухе. Кроссовки Nike Initiator за 1899 леев обеспечивают комфорт в течение всего дня, а кепка Nike Dri-FIT Club добавляет спортивный характер и завершает образ стильным акцентом.

Для тех, кто не сидит на месте

Лето становится еще интереснее, когда ничто не мешает двигаться вперед. Ветровка Nike Stride за 1299 леев и брюки Nike Miler Dri-FIT созданы для активных прогулок, игр и новых открытий — от городских площадок до семейных поездок за город. Кроссовки Nike Sonic Fly за 1399 леев добавляют легкости каждому шагу, позволяя бегать, прыгать и исследовать мир без ограничений.

Для маленьких любителей приключений

Каждый день — это новая история, и этот образ готов к любому приключению. Шорты Nike One за 599 леев и футболка Nike Sportswear Essential обеспечивают комфорт и свободу движений для игр, прогулок и активного отдыха. Когда становится прохладнее, на помощь приходит толстовка Nike Sportswear Full-Zip за 999 леев, а рюкзак Nike Elemental легко вместит всё необходимое для новых открытий. Удобно, практично и по-настоящему по-летнему.

Откройте для себя главные новинки сезона в магазине Nike в C.C. Grand Hall & Baby Hall, 3 этаж и найдите свой идеальный летний образ для спорта, отдыха и активной жизни.