Национальный теннисный центр в Satul German был официально открыт грандиозным спортивным мероприятием Ⓟ

Событие знаменует собой исторический момент для спортивной инфраструктуры Республики Молдова, предоставляя 13 теннисных кортов международного уровня: 6 крытых кортов с жестким покрытием (хард) и 7 открытых грунтовых кортов. Комплекс предназначен как для проведения международных турниров, так и для подготовки спортсменов и детей, желающих заниматься профессиональным теннисом.

В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные официальные лица из Республики Молдова, представители международных теннисных организаций и ведущие спортсмены. Премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну, исполнительный директор Международной федерации тенниса Росс Хатчинс, президент Tennis Europe Хенрик Торсе Педерсен, а также легенды мирового тенниса Симона Халеп и Хуан Мартин дель Потро были среди гостей, которые приняли участие в официальной церемонии и перерезали торжественную ленту.

Кульминацией дня стал демонстрационный матч на грунтовом корте. Команда в составе Симоны Халеп и Раду Албота одержала победу над парой Хуан Мартин дель Потро/Лия Белибова.

Автор идеи и застройщик Национального теннисного центра Чеслав Чухрий признался, что хотел, чтобы в Республике Молдова появился один из самых передовых теннисных центров в Восточной Европе. «Я уверен, что этот Национальный теннисный центр станет не просто местом, где играют в теннис, а пространством, где рождаются чемпионы, где воспитываются, где формируются характеры и где молодежь готовится к своему жизненному пути. Мне бы хотелось, чтобы этот центр стал стартовой площадкой для будущих поколений чемпионов Молдовы. Хочу поблагодарить великих игроков, которым удалось приехать в Кишинев. Для нас это большая радость, и я уверен, что их присутствие здесь станет огромной мотивацией для наших молодых теннисистов, потому что они своими глазами увидят, что все возможно», — заявил Чухрий.

Премьер-министр Александру Мунтяну также подчеркнул, что открытие Национального теннисного центра является важным событием для Республики Молдова. «Это явный сигнал о том, что молдавский спорт может и должен развиваться у себя дома благодаря современной инфраструктуре и реальным условиям для спортсменов, занимающихся профессиональным спортом», — подчеркнул премьер-министр.

Легендарную теннисистку Симону Халеп впечатлили условия, созданные в новом спортивном комплексе. «Здесь есть все необходимое для занятий профессиональным теннисом. Я уверена, что эти условия и этот проект помогут многим детям начать заниматься теннисом и впоследствии подготовиться к выступлениям на высоком уровне», — заявила Симона Халеп.

Также Хуан Мартин дель Потро выразил свое восхищение теннисным комплексом и атмосферой в Республике Молдова. «Я никогда раньше не был ни в Республике Молдова, ни в этом регионе. В восторге от теннисного комплекса. Молдова — прекрасная страна, судя по тому, что я успел увидеть с момента своего прибытия», — сказал дель Потро.

В свою очередь Раду Албот, лучший теннисист Молдовы на данный момент, подчеркнул важность инвестиций в спортивную инфраструктуру и то влияние, которое этот центр может оказать на новые поколения спортсменов. «Я хотел бы поблагодарить господина Чеслава Чухрия за то, что он делает невероятные вещи для этого вида спорта, которому я посвятил всю свою жизнь. Надеюсь, что в будущем у нас в Молдове будет много теннисистов, которые будут участвовать в турнирах Большого шлема и показывать даже лучшие, чем у меня, результаты, чтобы теннис становился все более популярным видом спорта в стране», — отметил Раду Албот.

А молодая надежда Республики Молдова Лия Белибова призналась, что для нее это был первый опыт игры с такими легендами, как Симона Халеп и Хуан Мартин дель Потро. «Это очень много значит для меня. Я считаю, что это потрясающе — делить корт с такими чемпионами и, почему бы и нет, однажды достичь того же уровня. Спасибо вам!», — заявила Лия Белибова.

Национальный теннисный центр расположен в комплексе Satul German и, помимо 13 теннисных кортов, оснащен лаунж-зоной для отдыха, кафе и коворкингом, магазином спортивного инвентаря, конференц-залом и частной парковкой. Он считается одним из самых важных в регионе и призван стать ориентиром для подготовки будущих поколений молдавских теннисистов и проведения международных теннисных соревнований. Уже на следующий день после открытия, в воскресенье, открылся турнир Moldova Open.