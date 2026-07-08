«Нам хотелось построить что-то своё, дома» – Виктория Маленки, клиент Microinvest Ⓟ

Комфорт в доме чувствуется в деталях: в приятных на ощупь материалах, в тщательно подобранных цветах и в вещах, которые делают каждый день красивее и уютнее.

Из заботы и любви к комфорту появился бренд Victoria – семейный бизнес, основанный молодыми предпринимателями Викторией и Сергеем Маленки, клиентами Microinvest уже почти 10 лет. Их история началась с большого труда, доверия и желания развиваться.

В этом интервью Виктория рассказывает о начале бизнеса, о том, каково это – строить дело вместе с семьей, о роли онлайн-продвижения и об опыте сотрудничества с компанией Microinvest, которая сопровождала развитие их бизнеса на протяжении долгих лет.

Как началась история вашего бизнеса и как вы пришли к идее создавать текстиль для дома?

Все началось в период, когда я была в декретном отпуске и всё чаще думала о том, чем могла бы заняться дальше. Вместе с мужем у нас было много идей – некоторые более смелые, другие более простые, но одно мы знали точно: мы не хотели стоять на месте. Сначала мы пробовали производить изделия для новорожденных. Однако со временем почувствовали, что это не совсем наше направление. Продолжая искать, мы пришли к текстилю для дома – сфере, которая оказалась ближе нам по душе. Мы начинали скромно, с места на рынке, где продавали изделия собственного производства. Именно там мы научились слушать людей и понимать, что они действительно ищут. Благодаря труду и доверию мы шаг за шагом росли, и в 2014 году наш магазин открыл двери в центре столицы, где мы работаем и сегодня.

Что клиенты могут найти в магазине Victoria?

В нашем магазине можно найти практически всё, что связано с домашним текстилем: от наволочек, постельного белья, пледов и покрывал до одеял, тёплых зимних подушек, банных и кухонных полотенец, а также скатертей. Мы всегда стараемся предлагать красивые, качественные изделия, подходящие для разных вкусов. Поэтому часто посещаем выставки, в том числе в Турции, где ищем хорошие материалы, новые модели и идеи, которые нас вдохновляют. Нам хочется постоянно привозить что-то новое, что будет радовать клиентов. Даже сейчас мы ждем несколько новинок и, честно говоря, мне уже не терпится показать их всем.

Кто ваши клиенты и для каких случаев чаще всего выбирают текстиль для дома?

В основном к нам приходят люди, которые ищут красивый и полезный подарок. В Молдове уже стало традицией дарить домашний текстиль на свадьбы, крестины, дни рождения или другие важные семейные события. Реже бывает так, что человек заходит и говорит: «Хочу купить что-то красивое для себя». Очень часто для других мы выбираем более качественные и хорошие вещи, а для себя говорим: «Ничего, еще попользуюсь тем, что есть». Мы постепенно стараемся менять данное восприятие. Текстиль для дома – это не только про подарки. Это вещи, которыми мы пользуемся каждый день, которые приносят в дом комфорт и красоту, а каждый человек заслуживает того, чтобы радоваться им.

Виктория, на что стоит обращать внимание при выборе текстиля для дома?

Я рекомендую клиентам обращать внимание на состав материала и швы, потому что эти детали многое говорят о качестве изделия. Также важен сезон: для зимы чаще выбирают более теплые материалы, такие как фланель, фланелевый хлопок или более плотный хлопок, а для лета подходят легкие и дышащие ткани – хлопок, сатин или муслин. Мы всегда консультируем клиентов, чтобы вместе найти лучший вариант: изделие, которое будет практичным, прослужит долго и, конечно, будет радовать глаз каждый раз, когда вы видите его дома.

Вы очень активны в социальных сетях. Чувствуете ли вы, что это действительно влияет на бизнес? Считаете ли вы, что бизнесам в Молдове стоит уделять больше внимания онлайн-присутствию?

Мы видим огромную разницу. Бизнес, который активен в социальных сетях, легче привлекает внимание, а люди начинают узнавать бренд, следить за ним и доверять ему. Сегодня клиенты уже не всегда хотят тратить время на то, чтобы прийти в магазин только для того, чтобы посмотреть, что у нас есть. Очень часто они видят модель в видео, пишут нам и сразу оформляют заказ. Мы доставляем продукцию как по всей Молдове, так и за рубеж, а социальные сети очень помогают нам быть ближе к людям. Поэтому я с уверенностью рекомендую предпринимателям не игнорировать онлайн-платформы. Да, это труд, но он того стоит.

У вас семейный бизнес, и вы работаете вместе с мужем. Как вы распределили обязанности и насколько легко строить что-то вместе?

Мы строили этот бизнес вместе с самого начала, пройдя через множество вызовов, ошибок и уроков, которые усваивали по пути. Для нас то, что это семейный бизнес, не стало сложностью, а наоборот – поддержкой. Я знаю, что могу положиться на Сергея, и это очень важно. Иногда, когда у меня появляются сомнения, именно он говорит: «Идём вперёд» и придаёт мне смелости. Я больше занимаюсь продажами, потому что мне нравится общаться с людьми, слушать их и понимать их потребности. Сергей отвечает за финансовую часть и логистику. Думаю, со временем мы нашли свой баланс: каждый занимается тем, что ему нравится и что у него получается лучше всего.

Как началось сотрудничество с Microinvest и что вы больше всего цените в этом партнёрстве?

Мы сотрудничаем с Microinvest около 10 лет. Для нас наиболее важным было отношение и поддержка в нужный момент. С самого начала мы почувствовали, что нас слушают, понимают и относятся к нам с доверием. Microinvest был рядом с нами и в хорошие времена, и в более сложные моменты, а для предпринимателя это очень важно. И, конечно, главное, чтобы вопросы решались быстро. Если я звоню эксперту и говорю: «Срочно нужно», я знаю, что к вечеру деньги уже могут быть на счёте. Не надо готовить целые папки документов и всевозможные справки. Для нас это очень удобно, прозрачно и в то же время ответственно, потому что мы занимаемся своими процессами, своим бизнесом, а не лишними этапами и бюрократией. Мы рады расти вместе с Microinvest и развивать свой бизнес с уверенностью.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.