На Центральном автовокзале Кишинёва открывается гипермаркет Ingco Gara Ⓟ

В субботу, 20 июня, в 09:00 жителей и гостей столицы ждут на грандиозном открытии гипермаркета Ingco Gara — мирового лидера в области аккумуляторного электроинструмента!

Открытие пройдет в стиле INGCO! Мероприятие состоится по адресу: ул. Митрополит Варлаам, 58 (в здании Центрального автовокзала Кишинева, напротив Центрального рынка). Посетителей ждут:

Гарантированные подарки для первых 100 покупателей;

Розыгрыш ценных призов в 11:30 для покупок на сумму более 2000 леев;

Скидка -30% на весь ассортимент товаров, действующая 20 и 21 июня;

Множество сюрпризов в течение всего дня;

Аниматоры и творческая мастерская для детей;

Бесплатный попкорн для каждого;

Персональный подарок от Льва INGCO каждому ребенку;

Праздничная атмосфера и позитивное общение.

Организаторы приглашают кишинёвцев и гостей столицы приходить всей семьей, чтобы стать частью этого грандиозного события.

Посмотрите, как проходили другие открытия в Молдове:

В день открытия INGCO Сentru на бул. Гагарина, 2, клиенты получили подарки на сумму более 100 000 леев.

Самые важные детали об INGCO:

1. Мировой лидер

INGCO — мировой лидер в производстве аккумуляторных электроинструментов. Магазин INGCO Gara становится частью международной сети, являясь 6-м в Кишиневе и 13-м в Республике Молдова (включая 6 магазинов сети PIT, реализующих продукцию INGCO). Бренд предлагает отдельные линейки товаров для профессионалов и домашних мастеров с возможностью применения как в промышленных, так и в бытовых целях.

2. Идеальное соотношение цены и качества

Качество инструментов INGCO соответствует самым высоким международным стандартам. Цены остаются одними из самых доступных в мире благодаря собственному производству и строгому контролю качества на каждой фабрике. Это превращает бренд в сильнейшего игрока на рынке, предлагающего передовое профессиональное оборудование по крайне выгодным ценам.

3. Один аккумулятор для более чем 1000 различных инструментов!

INGCO обладает самой большой в мире линейкой аккумуляторных электроинструментов (одна батарея 20V совместима с огромным количеством инструментов — более 1000 наименований). Магазин предлагает рекордную для Молдовы гарантию: 36 месяцев!

INGCO — бренд с самым разнообразным выбором емкости аккумуляторов: 2, 4, 5, 6, 7.5, 8, 10, 60 Аh! Это невероятно удобно для потребителей, так как клиенты всегда хотят больше мощности и больше времени работы, а INGCO идеально удовлетворяет эти потребности.

Это глобальное сообщество уже объединяет более 180 стран и более 2200 магазинов по всему миру, включая 13 официальных и 6 партнерских магазинов в Молдове.

Празднуем открытие нового магазина всей семьей вместе с INGCO!

До встречи 20-го июня в 09:00 по адресу: Кишинев, ул. Митрополит Варлаам, 58, Центральный автовокзал, напротив Центрального рынка.

Телефон: 0 79 12 12 20

www.ingcomoldova.md