Moldindconbank запускает обмен валют 24/7 в приложении MICB Mobile Banking Ⓟ

В приложении MICB Mobile Banking стал доступен круглосуточный обмен валют для клиентов физических лиц: можно покупать и продавать валюту напрямую между своими карточными счетами в MDL, EUR и USD без посещения отделения.

Как это работает?

Процесс прост и полностью цифровой: клиент открывает раздел «Обмен валюты» в меню «Платежи и переводы», выбирает валюты и желаемую сумму, просматривает предварительный расчет обмена, выбирает счет списания и счет зачисления, затем подтверждает операцию. Вся операция занимает несколько секунд.

Цифровой курс

Для операций на сумму до 9 500 EUR (или эквивалента в USD/MDL по официальному курсу НБМ) клиенты получают более выгодный курс покупки и продажи по сравнению с курсом обмена наличной валюты в сети банка.

Дополнительные преимущества

При покупке валюты через приложение клиенты освобождаются от государственной пошлины в размере 0,1%, которая обычно взимается при операциях обмена наличной валюты. Кроме того, приложение позволяет сравнивать в реальном времени доступные курсы — в приложении MICB Mobile Banking, для наличной валюты и по картам, а также официальный курс НБМ — благодаря чему клиент заранее видит, сколько он экономит, прежде чем подтвердить операцию.

Услуга доступна в приложении MICB Mobile Banking и предназначена для физических лиц — держателей карт в MDL, EUR и/или USD; ею можно пользоваться в любое время и в любой день, где бы ни находились. Чтобы обменять деньги на нужную валюту, клиент может открыть цифровую карту в MDL/EUR/USD прямо в приложении.

Важно: Чтобы использовать функционал, необходимо обновить MICB Mobile Banking до последней версии в магазинах приложений: App Store, Google Play .

Moldindconbank - всегда рядом для удобного цифрового опыта!