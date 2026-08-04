Moldcell завершила приобретение контрольного пакета акций OCN Prime Capital SRL Ⓟ

Moldcell завершила приобретение контрольного пакета в размере 67% акций OCN Prime Capital SRL, открыв новый этап в развитии своих цифровых финансовых сервисов.

Сделка стала логичным продолжением стратегии компании по развитию финансового направления, которое Moldcell последовательно выстраивает в последние годы благодаря запуску Moldcell Money и карты Moldcell Visa. Теперь эта экосистема дополняется многолетней экспертизой Prime Capital - компании, которая за более чем двадцать лет работы предоставила финансирование на сумму свыше 200 миллионов долларов США почти 10 тысячам клиентов.

После завершения сделки OCN Prime Capital SRL становится частью экосистемы Moldcell в рамках стратегического партнерства, при котором Moldcell принадлежит 67% акций компании, а 33% остаются у местного партнера. Такая модель сотрудничества отражает доверие Moldcell к опыту и результатам, которых Prime Capital добилась за годы работы, обеспечивает преемственность бизнеса и создает прочную основу для разработки нового поколения цифровых финансовых продуктов и сервисов, объединяющих экспертизу Prime Capital в сфере кредитования с технологиями и цифровыми решениями Moldcell.

«За последние годы мы создали прочную основу для развития собственной цифровой финансовой экосистемы благодаря Moldcell Money и карте Moldcell Visa. Завершение этой сделки позволяет нам ускорить развитие этого направления и сделать финансовые сервисы еще проще, быстрее и доступнее для людей. Мы видим, что сегодня клиентам нужны не отдельные услуги, а удобные цифровые решения, которые работают как единое целое. Именно поэтому объединение финансовой экспертизы Prime Capital с технологиями и цифровыми возможностями Moldcell позволит нам создавать продукты, которые еще лучше отвечают ожиданиям наших клиентов», - отметила Генеральный директор Moldcell Каролина Бугаян.

В ближайший период Moldcell сосредоточится на дальнейшем развитии своих цифровых финансовых сервисов, используя экспертизу Prime Capital и уже существующие платформы, включая Moldcell Money и карту Moldcell Visa. Компания планирует создавать интегрированные финансовые продукты, которые обеспечат частным клиентам и бизнесу более простой, быстрый и удобный доступ к современным финансовым услугам.

«За более чем 20 лет работы Prime Capital заняла прочные позиции на рынке кредитования Республики Молдова, заслужив доверие клиентов благодаря профессионализму, гибкости и индивидуальному подходу. Присоединение к экосистеме Moldcell открывает перед нами новые возможности для роста и создает дополнительные синергии, которые позволят ускорить цифровую трансформацию наших сервисов. Объединив финансовую экспертизу Prime Capital с цифровыми возможностями Moldcell, мы сможем предложить клиентам еще более доступные, эффективные и востребованные решения», - отметила Кармина Викол, Генеральный директор OCN Prime Capital SRL.

Эта инвестиция является очередным шагом в реализации стратегии Moldcell по развитию бизнеса за пределами традиционных телекоммуникационных услуг. Компания продолжит инвестировать в цифровые и финансовые решения, объединяющие связь, платежные сервисы и финансовые продукты в единую экосистему, ориентированную на удобство и реальные потребности клиентов.

О компании Moldcell

Moldcell - оператор связи Республики Молдова, предоставляющий широкий спектр услуг мобильной связи, мобильного интернета, телевидения, фиксированного интернета по оптоволоконной сети, а также цифровые финансовые сервисы. Компания входит в международную группу CG Corp Global, представленную более чем в 30 странах мира, и вносит вклад в развитие цифровой экономики Республики Молдова, объединяя современные телекоммуникационные, цифровые и финансовые решения.

О компании OCN Prime Capital SRL

Prime Capital - небанковская кредитная организация, работающая на рынке Республики Молдова с 2005 года. Компания специализируется на ипотечном кредитовании, финансировании малого и среднего бизнеса, факторинге, а также предлагает финансовые продукты для молодых семей и женщин-предпринимателей. На сегодняшний день Prime Capital предоставила финансирование на сумму свыше 200 миллионов долларов США примерно 10 тысячам клиентов.