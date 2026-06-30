Moldcell запустил тарифный план Lumo Family для всей семьи Ⓟ

Управлять мобильной связью всей семьи стало проще.

Moldcell запустил новый тарифный план Lumo Family, который позволяет объединить до пяти номеров в одну группу, пользоваться общими преимуществами и оплачивать услуги мобильной связи на более выгодных условиях.

Новый тариф создан для тех, кто хочет сделать управление семейной мобильной связью максимально удобным. Все участники группы получают мобильный интернет, безлимитные звонки и SMS по Молдове, а также включенный роуминг в странах Европейского союза.

В базовый пакет входят номер администратора и еще два номера. Стоимость составляет 390 леев в месяц. При необходимости группу можно расширить до пяти участников: подключение четвертого и пятого номера обойдется всего в 60 леев в месяц за каждого дополнительного участника.

Дополнительную выгоду получат семьи, которые перенесут хотя бы один номер в сеть Moldcell с сохранением своего номера телефона. В этом случае предоставляется скидка 60 леев в месяц в течение 12 месяцев, а стоимость группы из трех номеров составит 330 леев в месяц вместо 390 леев.

Каждый участник группы получает мобильный интернет, безлимитные звонки и SMS по Молдове. Включенные услуги доступны как на территории Республики Молдова, так и в роуминге в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны в соответствии с условиями тарифного плана. Благодаря этому Lumo Family подходит не только для повседневного общения, но и для путешествий или деловых поездок по Европе.

Управлять тарифным планом можно через приложение my moldcell. Администратор группы может добавлять и удалять участников, выбирать подходящее предложение для каждого номера, оплачивать ежемесячную абонентскую плату за всю группу и контролировать доступные пакеты услуг. При необходимости он также может поделиться интернет-трафиком с другими участниками всего в несколько нажатий.

Помимо услуг мобильной связи, Lumo Family предлагает и дополнительные преимущества. При подключении или переходе на тарифный план администратор группы может получить скидку до 2500 леев на покупку смартфона, гаджета или аксессуара в магазинах Moldcell Center или в интернет-магазине компании.

Еще одно преимущество - сервис SafeZone Family, который предоставляется бесплатно для группы до пяти человек. Он помогает защитить устройства от вирусов, ограничить доступ к нежелательному контенту и своевременно предупредить о возможных утечках данных, связанных с адресом электронной почты или номером телефона. Сервис можно активировать в приложении my moldcell. Он работает напрямую через мобильную сеть Moldcell и не требует установки отдельного приложения.

Подключить тарифный план Lumo Family можно в магазинах Moldcell Center или онлайн. Подробнее о новом предложении - на странице.