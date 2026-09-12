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12 Сентября 2026, 17:25
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Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные Ⓟ

12 сентября Площадь Великого Национального Собрания была полностью посвящена самым юным бегунам.

Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные Ⓟ.
Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные Ⓟ.

Moldcell Marathon For Kids 2026 собрал более 1500 детей в возрасте от 5 до 14 лет и стал ярким началом бегового уикенда maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026.

Событие дало детям возможность почувствовать атмосферу настоящего организованного забега в формате, адаптированном к их возрасту, на дистанциях от 400 до 2000 метров.

Пять дистанций для юных бегунов

Соревнования прошли по возрастным категориям:

  • 400 м — 5–6 лет

  • 800 м — 7–8 лет

  • 1200 м — 9–10 лет

  • 1600 м — 11–12 лет

  • 2000 м — 13–14 лет

На протяжении всех забегов детей поддерживали родители, друзья и зрители, а атмосфера на площади превращала каждый старт и каждый финиш в особенный момент.

На финише все участники получили медали в память о своем спортивном опыте, полном движения, смелости и радости от бега.

Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные

Победители Moldcell Marathon For Kids 2026

1200 м — 9–10 лет

Девочки:

  1. Банарь Ольга — 780

  2. Капсамун Александра  — 738

  3. Рассулова Мирослава — 781

Мальчики:

  1. Овчинников Матвей — 771

  2. Пинтили Дариус (Михаил) — 776

  3. Лысый Александр — 657

  • 1600 м — 11–12 лет

Девочки:

  1. Капсамун Екатерина — 979

  2. Марусяк Аделина — 968

  3. Апостол Михаела — 1046

Мальчики:

  1. Флорян Александр — 1063

  2. Патраш Николас — 1075

  3. Богдан Петров — 963

  • 2000 м — 13–14 лет

Девочки:

  1. Спыну Теодор — 1296

  2. Лукин Полина  — 1150

  3. Иванчук Мелисса — 1152

Мальчики:

  1. Чеботарь Драгош — 1101

  2. Овчинников Сергей-  1294

  3. Червычелов Григоре — 1160

Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные


Первый шаг для будущих бегунов

Для многих детей Moldcell Marathon For Kids 2026 стал первым опытом участия в беговых соревнованиях и первой медалью, полученной на крупном спортивном событии.После забегов праздничная атмосфера продолжилась на Площади Великого Национального Собрания благодаря активностям для детей и семей, а также традиционной Mămăliga Party.


Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные

Партнеры maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026

Успех события стал возможен благодаря поддержке партнеров, присоединившихся к сообществу Chisinau Marathon.

На протяжении всех забегов детей поддерживали родители, друзья и зрители, а атмосфера на площади превращала каждый старт и каждый финиш в особенный момент.На финише все участники получили медали в память о своем спортивном опыте, полном движения, смелости и радости от бега.

  • Генеральный партнер: maib | Mastercard

  • Организатор: Sporter

  • Соорганизатор For All: Swiss Cooperation / Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству

  • Соорганизаторы: Simpals и Федерация «Спорт для всех»

  • Партнер KIDS Run: Moldcell

  • Партнер стартового номера: Loteria Națională

  • Партнер медали: Linella

  • Партнер официальной футболки: Traumeel

  • Партнер стартового пакета: Centrul de Diagnostic German

  • Официальная вода: OM

  • Партнер PaceMaker: Adidas

  • Официальный автомобиль: BMW

  • Партнер Mămăliga Party: Linella

  • Партнер Food Zone: Julius Meinl

  • Партнер Staff: Adidas

  • Партнер волонтеров: Farmacia Familiei

  • Партнер For All: Turkish Airlines

Официальные партнеры: Bomba, Sportlandia, Invitro, Astenor, 999.md, Woloshin Banya, TEDi, Shopping MallDova, Garmin, Milomania, Medpark, Carlsberg, Hippocrates, Grafit, Aurelius, Nuca, UNHCR, Traktor Community.

Технические партнеры: Rebalance, IT Lab, Kamikkadze, Seven Notes, DUCK., Общество Красного Креста Молдовы, Chin Chin.

Медиа-партнеры: HIT FM, Point.md, Afisha.md, Știri.md и Mama.md.

При поддержке: Примэрии муниципия Кишинэу, Главного управления образования, молодежи и спорта, Полиции Республики Молдова, Генерального инспектората карабинеров, Академии «Ștefan cel Mare», Главного управления культуры и культурного наследия Кишинэу.

Благодарим всех детей, родителей, волонтеров и партнеров, которые превратили Moldcell Marathon For Kids 2026 в настоящий праздник спорта для самых юных участников.

Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные

Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные

Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные

Источник
sporter.md logosporter
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