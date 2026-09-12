Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные Ⓟ
12 сентября Площадь Великого Национального Собрания была полностью посвящена самым юным бегунам.
Moldcell Marathon For Kids 2026 собрал более 1500 детей в возрасте от 5 до 14 лет и стал ярким началом бегового уикенда maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026.
Событие дало детям возможность почувствовать атмосферу настоящего организованного забега в формате, адаптированном к их возрасту, на дистанциях от 400 до 2000 метров.
Пять дистанций для юных бегунов
Соревнования прошли по возрастным категориям:
400 м — 5–6 лет
800 м — 7–8 лет
1200 м — 9–10 лет
1600 м — 11–12 лет
2000 м — 13–14 лет
На протяжении всех забегов детей поддерживали родители, друзья и зрители, а атмосфера на площади превращала каждый старт и каждый финиш в особенный момент.
На финише все участники получили медали в память о своем спортивном опыте, полном движения, смелости и радости от бега.
Победители Moldcell Marathon For Kids 2026
1200 м — 9–10 лет
Девочки:
Банарь Ольга — 780
Капсамун Александра — 738
Рассулова Мирослава — 781
Мальчики:
Овчинников Матвей — 771
Пинтили Дариус (Михаил) — 776
Лысый Александр — 657
1600 м — 11–12 лет
Девочки:
Капсамун Екатерина — 979
Марусяк Аделина — 968
Апостол Михаела — 1046
Мальчики:
Флорян Александр — 1063
Патраш Николас — 1075
Богдан Петров — 963
2000 м — 13–14 лет
Девочки:
Спыну Теодор — 1296
Лукин Полина — 1150
Иванчук Мелисса — 1152
Мальчики:
Чеботарь Драгош — 1101
Овчинников Сергей- 1294
Червычелов Григоре — 1160
Первый шаг для будущих бегунов
Для многих детей Moldcell Marathon For Kids 2026 стал первым опытом участия в беговых соревнованиях и первой медалью, полученной на крупном спортивном событии.После забегов праздничная атмосфера продолжилась на Площади Великого Национального Собрания благодаря активностям для детей и семей, а также традиционной Mămăliga Party.
Партнеры maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026
Успех события стал возможен благодаря поддержке партнеров, присоединившихся к сообществу Chisinau Marathon.
На протяжении всех забегов детей поддерживали родители, друзья и зрители, а атмосфера на площади превращала каждый старт и каждый финиш в особенный момент.На финише все участники получили медали в память о своем спортивном опыте, полном движения, смелости и радости от бега.
Генеральный партнер: maib | Mastercard
Организатор: Sporter
Соорганизатор For All: Swiss Cooperation / Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству
Соорганизаторы: Simpals и Федерация «Спорт для всех»
Партнер KIDS Run: Moldcell
Партнер стартового номера: Loteria Națională
Партнер медали: Linella
Партнер официальной футболки: Traumeel
Партнер стартового пакета: Centrul de Diagnostic German
Официальная вода: OM
Партнер PaceMaker: Adidas
Официальный автомобиль: BMW
Партнер Mămăliga Party: Linella
Партнер Food Zone: Julius Meinl
Партнер Staff: Adidas
Партнер волонтеров: Farmacia Familiei
Партнер For All: Turkish Airlines
Официальные партнеры: Bomba, Sportlandia, Invitro, Astenor, 999.md, Woloshin Banya, TEDi, Shopping MallDova, Garmin, Milomania, Medpark, Carlsberg, Hippocrates, Grafit, Aurelius, Nuca, UNHCR, Traktor Community.
Технические партнеры: Rebalance, IT Lab, Kamikkadze, Seven Notes, DUCK., Общество Красного Креста Молдовы, Chin Chin.
Медиа-партнеры: HIT FM, Point.md, Afisha.md, Știri.md и Mama.md.
При поддержке: Примэрии муниципия Кишинэу, Главного управления образования, молодежи и спорта, Полиции Республики Молдова, Генерального инспектората карабинеров, Академии «Ștefan cel Mare», Главного управления культуры и культурного наследия Кишинэу.
Благодарим всех детей, родителей, волонтеров и партнеров, которые превратили Moldcell Marathon For Kids 2026 в настоящий праздник спорта для самых юных участников.