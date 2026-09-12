Moldcell Marathon For Kids 2026: Более 1500 детей открыли беговые выходные Ⓟ.

12 сентября Площадь Великого Национального Собрания была полностью посвящена самым юным бегунам.

Moldcell Marathon For Kids 2026 собрал более 1500 детей в возрасте от 5 до 14 лет и стал ярким началом бегового уикенда maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026.

Событие дало детям возможность почувствовать атмосферу настоящего организованного забега в формате, адаптированном к их возрасту, на дистанциях от 400 до 2000 метров.

Пять дистанций для юных бегунов

Соревнования прошли по возрастным категориям:

400 м — 5–6 лет

800 м — 7–8 лет

1200 м — 9–10 лет

1600 м — 11–12 лет

2000 м — 13–14 лет

На протяжении всех забегов детей поддерживали родители, друзья и зрители, а атмосфера на площади превращала каждый старт и каждый финиш в особенный момент.

На финише все участники получили медали в память о своем спортивном опыте, полном движения, смелости и радости от бега.

Победители Moldcell Marathon For Kids 2026

1200 м — 9–10 лет

Девочки:

Банарь Ольга — 780 Капсамун Александра — 738 Рассулова Мирослава — 781

Мальчики:

Овчинников Матвей — 771 Пинтили Дариус (Михаил) — 776 Лысый Александр — 657

1600 м — 11–12 лет

Девочки:

Капсамун Екатерина — 979 Марусяк Аделина — 968 Апостол Михаела — 1046

Мальчики:

Флорян Александр — 1063 Патраш Николас — 1075 Богдан Петров — 963

2000 м — 13–14 лет

Девочки:

Спыну Теодор — 1296 Лукин Полина — 1150 Иванчук Мелисса — 1152

Мальчики:

Чеботарь Драгош — 1101 Овчинников Сергей- 1294 Червычелов Григоре — 1160





Первый шаг для будущих бегунов

Для многих детей Moldcell Marathon For Kids 2026 стал первым опытом участия в беговых соревнованиях и первой медалью, полученной на крупном спортивном событии.После забегов праздничная атмосфера продолжилась на Площади Великого Национального Собрания благодаря активностям для детей и семей, а также традиционной Mămăliga Party.





Партнеры maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026

Успех события стал возможен благодаря поддержке партнеров, присоединившихся к сообществу Chisinau Marathon.

На протяжении всех забегов детей поддерживали родители, друзья и зрители, а атмосфера на площади превращала каждый старт и каждый финиш в особенный момент.На финише все участники получили медали в память о своем спортивном опыте, полном движения, смелости и радости от бега.

Генеральный партнер : maib | Mastercard

Организатор : Sporter

Соорганизатор For All : Swiss Cooperation / Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству

Соорганизаторы : Simpals и Федерация «Спорт для всех»

Партнер KIDS Run : Moldcell

Партнер стартового номера : Loteria Națională

Партнер медали : Linella

Партнер официальной футболки : Traumeel

Партнер стартового пакета : Centrul de Diagnostic German

О фициальная вода: OM

Партнер PaceMaker : Adidas

О фициальный автомобиль : BMW

Партнер Mămăliga Party : Linella

Партнер Food Zone : Julius Meinl

Партнер Staff : Adidas

Партнер волонтеров : Farmacia Familiei

Партнер For All: Turkish Airlines

Официальные партнеры: Bomba, Sportlandia, Invitro, Astenor, 999.md, Woloshin Banya, TEDi, Shopping MallDova, Garmin, Milomania, Medpark, Carlsberg, Hippocrates, Grafit, Aurelius, Nuca, UNHCR, Traktor Community.

Технические партнеры: Rebalance, IT Lab, Kamikkadze, Seven Notes, DUCK., Общество Красного Креста Молдовы, Chin Chin.

Медиа-партнеры: HIT FM, Point.md, Afisha.md, Știri.md и Mama.md.

При поддержке: Примэрии муниципия Кишинэу, Главного управления образования, молодежи и спорта, Полиции Республики Молдова, Генерального инспектората карабинеров, Академии «Ștefan cel Mare», Главного управления культуры и культурного наследия Кишинэу.

Благодарим всех детей, родителей, волонтеров и партнеров, которые превратили Moldcell Marathon For Kids 2026 в настоящий праздник спорта для самых юных участников.