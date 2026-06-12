Moldcell: Делай прогнозы на матчи Чемпионата мира 2026 и выигрывай призы Ⓟ

Компания запускает sports.moldcell.md – интерактивный портал спортивных прогнозов, где каждый может проверить свою футбольную интуицию и побороться за призы.

Платформа открыта для всех пользователей из Молдовы, независимо от мобильного оператора. Участие бесплатное: чтобы вступить в игру, достаточно зайти на портал, сделать прогнозы на матчи Чемпионата мира и накапливать баллы за правильно предсказанные результаты.

Moldcell разыгрывает 26 призов для лучших участников. Рейтинг формируется на основе набранных баллов, а активные пользователи могут получить дополнительные баллы за специальные миссии, доступные на платформе.

Портал предлагает интерактивный опыт для всех, кто следит за футболом не только как зритель, но и как настоящий стратег игры. Каждый матч становится новой возможностью подняться в рейтинге, а первые дни соревнования могут сыграть важную роль в финальном результате.

Moldcell приглашает футбольных болельщиков включиться в игру с самого старта, делать прогнозы, выполнять миссии и бороться за один из 26 призов.

Портал доступен бесплатно на sports.moldcell.md.