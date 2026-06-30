Молдавское искусство представлено в центре Вены в рамках культурного проекта, поддержанного Vienna Insurance Group Ⓟ

Молдавское искусство представлено в Вене в рамках проекта Ringturm, поддержанного Vienna Insurance Group, который способствует культурному обмену, экономическому сотрудничеству и укреплению отношений между Молдовой и Австрией.

Этим летом Республика Молдова находится в центре внимания европейской общественности благодаря масштабному культурному проекту, реализованному в Вене. Здание Ringturm, штаб-квартира Vienna Insurance Group, было преобразовано в художественную инсталляцию площадью около 4 000 м², созданную молдавским художником Павлом Брэилой.

Работа „Your Happiness is in Your Own Hands” — «Счастье в твоих руках» — была официально открыта 25 июня 2026 года в присутствии официальных лиц из Республики Молдова и Австрии, а также представителей дипломатической, деловой и культурной среды. Проект поддержан Wiener Städtische Versicherungsverein, основным акционером Vienna Insurance Group.

Художественная инсталляция на здании Ringturm посвящена Республике Молдова и будет экспонироваться до конца сентября. Работа представляет собой визуальную хореографию движений рук, связанных с приготовлением сармале — традиционного молдавского блюда и символа принадлежности, традиций и культурной идентичности.

Благодаря такому подходу художник превращает повседневный жест в визуальный язык с более широкими смыслами. Помимо кулинарной отсылки, работа говорит о памяти, семье, сообществе и о том, как традиции сохраняются, передаются и переосмысливаются от одного поколения к другому.

Павел Брэила является одним из самых известных современных художников Республики Молдова. Родившийся в Кишинёве, он работает в таких направлениях, как кино, фотография, инсталляция и перформанс. Его работы были представлены на важных международных выставках и мероприятиях, а его творчество часто затрагивает темы памяти, идентичности, миграции и социальных трансформаций.

Выбор Павла Брэилы для проекта Ringturm является признанием творческого потенциала Республики Молдова и возможностью представить европейской публике художественный взгляд на современную молдавскую культуру.

Молдова на европейской сцене через культуру и партнёрство

Открытие инсталляции собрало высокопоставленных гостей, среди которых были Еуджениу Осмокеску, вице-премьер-министр и министр экономического развития и цифровизации, Вольфганг Хаттманнсдорфер, министр экономики, энергетики и туризма Австрии, Виктория Роша, посол Республики Молдова в Австрии, Анка Драгу, глава Национального банка Молдовы, а также представители Vienna Insurance Group и её компаний в Республике Молдова.

В рамках мероприятия были отмечены отношения между Республикой Молдова и Австрией, а также роль инвестиций, экономического сотрудничества и культурного обмена в их укреплении. Проект Ringturm предоставляет Республике Молдова платформу для международной видимости в значимом городском пространстве австрийской столицы.

С 2006 года художественное оформление здания Ringturm является одним из самых заметных культурных проектов Wiener Städtische Versicherungsverein. Ежегодно инициатива объединяет произведения художников из Австрии, а также стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, где присутствует Группа. В 2026 году эта платформа посвящена Республике Молдова, а выбор Павла Брэилы подтверждает интерес к продвижению молдавского творческого потенциала на европейской сцене.

Vienna Insurance Group является ведущей страховой группой в Центральной и Восточной Европе, объединяющей более 50 страховых компаний и пенсионных фондов в 30 странах. Группа обслуживает более 33 миллионов клиентов.

В Республике Молдова Vienna Insurance Group присутствует уже 12 лет через компанию DONARIS. С приобретением MOLDASIG Группа укрепляет свои позиции на местном страховом рынке, подтверждая интерес к потенциалу Республики Молдова и развитию этого рынка.

MOLDASIG — часть Vienna Insurance Group

Для MOLDASIG принадлежность к Vienna Insurance Group означает важный этап развития. Компания намерена способствовать модернизации страховых услуг, повышению устойчивости рынка и укреплению доверия клиентов к решениям финансовой защиты.

Событие в Вене подтверждает принадлежность MOLDASIG к международной группе, которая, помимо экономической деятельности, поддерживает культурные инициативы и проекты социальной ответственности. Интеграция в Vienna Insurance Group предоставляет компании доступ к ноу-хау, европейским стандартам и чёткой ориентации на стабильность и инновации.

О MOLDASIG

MOLDASIG является одной из важных компаний на страховом рынке Республики Молдова, предлагая решения для физических и юридических лиц: CASCO, добровольное медицинское страхование, медицинское страхование для путешествий, страхование от несчастных случаев, страхование имущества и жилья, Green Card и ОСАГО.

Как часть Vienna Insurance Group, MOLDASIG сочетает местный опыт с европейскими стандартами защиты и финансовой безопасности.

Более подробная информация о услугах компании доступна на сайте moldasig.md.

Адрес центрального офиса: ул. Албишоара, 42, мун. Кишинёв.