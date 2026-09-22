Молдаванка появилась на обложке международного издания Feminine Boss Magazine® Ⓟ

Недавно Ольга Лисняк получила право представить Республику Молдова на международном конкурсе Mrs. Globe, а сегодня в ее истории появилась новая яркая глава.

Молдаванка стала героиней обложки международного женского издания Feminine Boss Magazine®, на страницах которого появляются известные и успешные женщины со всего мира.

Для Ольги это не просто красивая фотография на обложке. Это еще один шаг на международной арене и возможность представить современную молдавскую женщину далеко за пределами страны.

Молдаванка на обложке международного издания

Feminine Boss Magazine® — международный журнал для женщин, созданный доктором Трейси Кембл и выходящий под руководством главного редактора Елены Трибрат.

Издание объединяет истории женщин, которые добились успеха в бизнесе, общественной деятельности, творчестве, индустрии красоты и других сферах. Его героини рассказывают не только о достижениях, но и о пути к ним — решениях, испытаниях, личностном росте и способности начинать новые этапы своей жизни.

И теперь одной из героинь обложки Feminine Boss Magazine® стала представительница Молдовы — Ольга Лисняк.

Особую значимость этому событию придает международный уровень издания. На его страницах появлялись известные женщины современности, в том числе Мелания Трамп, а также победительницы и представительницы международного движения Mrs. Globe.

В их числе — Mrs. Globe и участницы международных конкурсов разных лет, женщины-предприниматели, общественные деятели и лидеры, чьи истории журнал представляет международной аудитории.

Сегодня в этом ряду появилась и представительница Республики Молдова.

От национального голосования — к международному признанию

Для тех, кто следит за историей Ольги Лисняк, ее появление на обложке стало продолжением насыщенного событиями года.

Ранее по итогам зрительского онлайн-голосования проекта Mrs. Moldova 2026 именно Ольга получила право представить Молдову на международном конкурсе Mrs. Globe.

За ее участием в конкурсе стоит история женщины, которая уже реализовала себя сразу в нескольких направлениях.

Более 20 лет Ольга руководила салоном красоты «Оазис», развивая собственный бизнес и работая в beauty-индустрии. С 2013 года она также является автором и продюсером телевизионного проекта «Сила танца», который стал площадкой для раскрытия талантов детей и молодых артистов Молдовы.

Теперь к предпринимательской, творческой и общественной деятельности добавляется еще одна международная страница — обложка Feminine Boss Magazine®.

Не только красота

Концепция Feminine Boss строится вокруг современной женщины, в которой сочетаются женственность и характер, личные достижения, профессиональная реализация и способность влиять на окружающий мир.

Именно поэтому журнал рассказывает не только о внешней красоте своих героинь. В центре внимания — их личности, жизненный путь, бизнес, социальные инициативы, преодоленные трудности и проекты, которые они создают.

Особое место в деятельности Feminine Boss занимает и социальная составляющая. Проект поддерживает W.I.N. Foundation — благотворительную организацию, работающую с темой восстановления после пережитого насилия. Через программу Reclaiming Me, образовательные инициативы и международные мероприятия организация помогает людям возвращать уверенность в себе и заново выстраивать свою жизнь.

Эта философия тесно перекликается и с идеей Mrs. Globe, где внимание уделяется не только внешности участниц, но также их личности, достижениям, ценностям и социальной активности.

Еще одна возможность рассказать миру о Молдове

Появление Ольги Лисняк на обложке международного журнала можно рассматривать не только как ее личное достижение.

Это еще одна возможность сделать Молдову заметнее в международном пространстве через историю конкретного человека.

Если участие в Mrs. Globe дает Ольге возможность представить страну на международной сцене, то публикация в Feminine Boss Magazine® позволяет познакомить зарубежную аудиторию с самой героиней — женщиной из Молдовы, которая более двух десятилетий развивала собственный бизнес, создала телевизионный проект, поддерживающий молодые таланты, а затем решилась выйти на совершенно новый для себя международный уровень.

Ее история показывает, что новый этап может начаться независимо от уже достигнутого и что за пределами привычных профессиональных ролей всегда может открыться следующая возможность.

Сегодня это обложка международного Feminine Boss Magazine®. Следующим важным этапом для Ольги станет Mrs. Globe, где ей предстоит уже непосредственно представлять Республику Молдова.

И если несколько месяцев назад главным событием стало право выйти на международную сцену под флагом своей страны, то теперь имя представительницы Молдовы уже появляется в международном информационном пространстве — рядом с историями женщин со всего мира.

Следить за подготовкой Ольги Лисняк к Mrs. Globe и новыми этапами ее международного пути можно в Instagram.

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