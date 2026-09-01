theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
milanin.md logomilanin
18 Сентября 2026, 09:30
79
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Milanin: Выбери свой план финансирования Ⓟ

Своя квартира в Milanin Durlești — с удобным графиком оплаты и планами на счастливое будущее.

Milanin: Выбери свой план финансирования

Минимальный взнос от 10% — сделай первый шаг к собственному дому уже сегодня. 

Рассрочка до 5 лет — возможность распределить платежи на комфортный срок.
Индивидуальный график оплаты — обсуди с нами условия, которые учитывают твои возможности.

Milanin: Выбери свой план финансирования

А дальше — приятные решения: как обустроить кухню, где поставить любимое кресло и каким будет первое утро в новой квартире.

Milanin: Выбери свой план финансирования

Планируй свой переезд, а мы поможем подобрать подходящий вариант финансирования.

Стоимость квартиры зависит от выбранного срока оплаты.

Позвони нам +373 (69) 888 858 — выберем квартиру и рассчитаем твой план финансирования!Milanin: Выбери свой план финансирования

Источник
milanin.md logomilanin
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте