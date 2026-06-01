Milanin Durlești: Купите квартиру в жилом комплексе на выгодных условиях Ⓟ

Комплекс расположен в тихом и развивающемся районе Дурлешт, рядом с необходимой инфраструктурой, магазинами, учебными заведениями и удобными транспортными развязками.

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Milanin Durlești — место, где начинается комфортная жизнь вашей семьи.

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