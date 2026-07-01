theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
29 Июля 2026, 10:00
54
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Milanin Durlești: Купите квартиру в жилом комплексе на выгодных условиях Ⓟ

Современный жилой комплекс Milanin Durlești — это сочетание качественного строительства, продуманных планировок и комфортной городской среды.

Milanin Durlești: Купите квартиру в жилом комплексе на выгодных условиях

Комплекс расположен в тихом и развивающемся районе Дурлешт, рядом с необходимой инфраструктурой, магазинами, учебными заведениями и удобными транспортными развязками.

Теперь приобрести квартиру стало еще проще. Вы сами выбираете удобный срок оплаты, а оформление занимает минимум времени и документов.

Кредитование от застройщика на выгодных условиях

Индивидуальный график выплат до окончания строительства или на более длительный срок

Первый взнос от 10%

Для оформления необходим только паспорт

Современные планировки и просторные квартиры

Подземный паркинг и благоустроенная территория

Панорамные окна и качественные строительные материалы

Milanin Durlești: Купите квартиру в жилом комплексе на выгодных условиях

Не откладывайте покупку квартиры на потом. Сегодня достаточно принять решение, а удобные условия оплаты мы подберем вместе.

Milanin Durlești — место, где начинается комфортная жизнь вашей семьи.

Звоните: +373 (69) 888 858

www.milanin.md

Milanin Durlești: Купите квартиру в жилом комплексе на выгодных условиях

Milanin Durlești: Купите квартиру в жилом комплексе на выгодных условиях

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте