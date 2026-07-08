Miele: Теперь можно посмотреть, что у вас в холодильнике, всегда и везде Ⓟ

Холодильник — это уже не просто бытовая техника. Это место, где вы сохраняете свежесть продуктов, организуете каждый день и сокращаете пищевые отходы.

Впервые весь внутренний отсек выполнен из нержавеющей стали — материала премиум-класса, который создает ощущение профессионализма и изысканности, характерное для элитных кухонь. Новое поколение холодильников Miele MasterCool III доступно исключительно в Miele Experience Center в Кишинёве.

Свежесть, сохраняющаяся до 5 раз дольше

Каждый ингредиент заслуживает хранения в идеальных условиях. Именно поэтому Miele разработала новую систему MasterFresh Pro, которая создает оптимальный микроклимат, благодаря чему фрукты, овощи, зелень и другие свежие продукты сохраняют свой вкус, текстуру и питательные свойства до пяти раз дольше по сравнению с обычным хранением. Для чувствительных продуктов, таких как мясо, рыба или молочные продукты, новый отсек DailyFresh ExtraCool обеспечивает специально адаптированную температуру, способствуя сохранению свежести и безопасности продуктов.

Никаких неприятных запахов в холодильнике

Одним из самых распространенных неудобств в холодильнике является смешивание запахов. В новом поколении MasterCool III эта проблема устранена благодаря системе Longlife AirClean. Регенерируемый фильтр с активированным углем эффективно нейтрализует неприятные запахи и поддерживает чистоту и свежесть воздуха внутри холодильника. Результат? Продукты сохраняют свой естественный аромат, и запах одного продукта не влияет на остальные продукты в холодильнике.

Вы всегда знаете, что у вас в холодильнике

Одной из самых впечатляющих инноваций новой линейки является функция FoodView. Отдельные модели MasterCool III оснащены до четырёх встроенных камер, стратегически расположенных внутри холодильника. Каждый раз, когда дверь или ящики открываются и закрываются, камеры делают актуальные снимки содержимого. С помощью приложения Miele@home вы можете в любое время и из любого места проверить, какие продукты у вас дома, прямо со своего телефона. Эта функция упрощает планирование покупок, позволяет избежать ненужных трат и способствует сокращению пищевых отходов.

Интуитивное управление и интеллектуальные возможности подключения

Новый дисплей M Touch Pro открывает совершенно новые возможности использования. Сенсорный дисплей с высоким разрешением и интуитивно понятным интерфейсом обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям устройства. Благодаря экосистеме Miele@home холодильник можно подключить к остальной умной бытовой технике Miele и управлять им прямо из мобильного приложения, что обеспечивает дополнительный комфорт в повседневной жизни.

Комфорт, продуманный до мельчайших деталей

Атмосферу дополняет новая система BrilliantLight Pro с боковыми светодиодными полосками и дополнительными источниками освещения, которые выгодно подчеркивают каждую полку и каждый хранящийся в холодильнике продукт. Среди функций, которые делают его особенным, можно выделить:

Push2Open — открывание одним прикосновением, идеальное решение для кухонь без ручек;

IceMaker с функцией QuickIce для быстрого приготовления кубиков льда;

полки, устойчивые к протечкам, которые удерживают жидкости и облегчают уборку.

Новая серия MasterCool III — это не просто коллекция холодильников премиум-класса. Это сочетание интеллектуальных технологий, эксклюзивного дизайна и решений, разработанных для того, чтобы дольше сохранять свежесть продуктов, одновременно сокращая пищевые отходы и обеспечивая безупречный опыт использования.

Новое поколение холодильников Miele MasterCool III представлено исключительно в Miele Experience Center в Кишинёве, где мы приглашаем вас подробно ознакомиться со всеми функциями и инновациями, которые определяют будущее холодильной техники.

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