Miele Dreams: Новое поколение уличных кухонь - скоро в Кишинёве Ⓟ

Сегодня терраса, сад или лаунж-зона становятся естественным продолжением дома — местом, где мы готовим, общаемся и создаём особенные моменты вместе с семьёй и друзьями. Следуя этой тенденции, компания Miele представляет Dreams — свою первую модульную систему уличных кухонь, созданную для тех, кто хочет наслаждаться привычным уровнем качества, функциональности и элегантности не только внутри дома, но и за его пределами.

Уличная кухня, которая адаптируется к вашему образу жизни

Новая линейка Miele Dreams переосмысливает понятие приготовления пищи на открытом воздухе. В центре системы находится высокотехнологичный гриль Miele Fire Pro, вокруг которого можно интегрировать различные модули: варочную поверхность для приготовления гарниров и соусов, инфракрасный верхний гриль для экстремально высоких температур, холодильник для напитков и ингредиентов, мойку и множество решений для хранения.

Больше, чем гриль: полноценный кулинарный опыт

Благодаря более чем 60 совместимым аксессуарам система Dreams открывает практически безграничные возможности для приготовления блюд. Жарка, тушение, приготовление на пару или запекание — всё это возможно непосредственно в модульной зоне приготовления. Одной из самых инновационных особенностей является концепция 3D-приготовления, которая позволяет максимально эффективно использовать весь объём камеры приготовления. Решётка для поддержания температуры складывается, открывая новые возможности для использования аксессуаров и оптимизации пространства.

Четыре конфигурации для разных стилей жизни

Dreams Signature — максимальный комфорт на открытом воздухе

Для тех, кто мечтает о полностью оборудованной кухне под открытым небом, конфигурация Dreams Signature включает гриль, верхний гриль, варочную поверхность, холодильник, мойку и модули для хранения. Это идеальное решение для тех, кто любит принимать гостей и превращать каждую встречу в особенное событие.

Dreams Master — премиальная функциональность в каждой детали

Модель Dreams Master объединяет гриль Fire Pro, холодильник, мойку и системы хранения в одном элегантном и практичном решении. Мойка оснащена выдвижным смесителем из нержавеющей стали от известного производителя Franke, а устойчивые к погодным условиям материалы позволяют пользоваться кухней круглый год.

Dreams Advance — для тех, кто ценит точность

Конфигурация Dreams Advance создана для настоящих ценителей кулинарного мастерства. Гриль оснащён пятью температурными датчиками и поддерживает подключение до четырёх термометров для продуктов одновременно. Четыре мощные горелки из литой нержавеющей стали мощностью 3,6 кВт каждая обеспечивают исключительную производительность независимо от сложности блюда.

Dreams Essence — воплощение элегантной простоты

Компактная и универсальная конфигурация Dreams Essence сочетает гриль, варочную поверхность и модуль хранения в лаконичном формате. Технология FlameGuard распознаёт активные горелки и отображает их состояние с помощью световой индикации на ручках управления, повышая безопасность использования. Система SoftClose обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание дверей и ящиков, а столешницы из нержавеющей стали отличаются долговечностью и простотой ухода.

Когда мечты становятся реальностью

Новая система Miele Dreams доказывает, что кухня больше не ограничивается стенами дома. Благодаря гибкости, инновационным технологиям и премиальному дизайну Miele переносит свой многолетний опыт в пространство под открытым небом, создавая новый стандарт комфорта и качества.

Уже совсем скоро Miele Dreams появится в Miele Experience Center Chișinău. Приглашаем вас познакомиться с новой коллекцией уличных кухонь, оценить инновационные технологии и найти вдохновение для создания собственного идеального пространства для кулинарии на открытом воздухе.

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