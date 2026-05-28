Medpark запустил новое приложение: здоровье всей семьи - в один клик Ⓟ

Уже в первой версии приложения можно мгновенно записаться к более чем 150 врачам для всей семьи, в том числе и тем пациентам, которые ранее никогда не обращались в Medpark, а также получить полный и быстрый доступ к медицинской истории.

Простой и безопасный цифровой медицинский опыт

В настоящее время Medpark находится на 6-м уровне из 7 в международной системе HIMSS по оценке цифровой зрелости в здравоохранении - показателе, который отражает высокий уровень интеграции цифровых решений в медицинскую и административную деятельность.

На этом этапе цифровизация внутренних систем переходит и в новую платформу для пациентов - мобильное приложение Medpark, созданное для упрощения доступа к медицинским услугам, прозрачности в отношении личной медицинской истории и улучшения взаимодействия с госпиталем.

Что доступно в мобильном приложении Medpark?

С помощью нового приложения Medpark пациенты могут записываться на консультации прямо с телефона - к более чем 150 врачам по более чем 50 медицинским специальностям. Система синхронизируется в режиме реального времени, поэтому процесс записи становится проще, быстрее и предсказуемее.

Приложение было разработано для того, чтобы сократить время, проведенное на телефоне или на рецепции, и дать пациентам больше контроля над собственным медицинским опытом.

Также по сравнению с предыдущим приложением были внедрены несколько важных улучшений:

простая и безопасная онлайн-аутентификация через eKYC, Face ID и Touch ID;

через eKYC, Face ID и Touch ID; мгновенная запись для вас и всей семьи - детей, родителей, родственников - из одного аккаунта;

- детей, родителей, родственников - из одного аккаунта; полный доступ к личной медицинской карте и медицинской карте несовершеннолетних детей из аккаунта родителя;

из аккаунта родителя; напоминания о записях , чтобы не пропустить консультацию;

, чтобы не пропустить консультацию; доступ к программам здоровья и пакетам полного профилактического обследования Check-up;

полного профилактического обследования Check-up; оплата медицинских услуг за себя и близких, интегрированная через Apple Pay, Google Pay и MIA ;

; синхронизация в режиме реального времени с системами госпиталя;

с системами госпиталя; интуитивно понятный интерфейс для более удобной навигации и быстрого доступа к важной информации.

Еще больше услуг в приложении - уже скоро!

Новое приложение Medpark постоянно обновляется, а команда разработки еженедельно внедряет улучшения. Следующие этапы будут включать важные функции, такие как телемедицина, запись на медицинские услуги - например, УЗИ и радиологию, а также цифровой помощник по здоровью, созданный для того, чтобы лучше отвечать потребностям всей семьи.

Запуском нового приложения Medpark укрепляет свои инвестиции в цифровизацию и продолжает развивать решения, которые упрощают доступ пациентов к современным, безопасным и эффективным медицинским услугам.

