Medpark
28 Мая 2026, 12:30
4 630
Medpark запустил новое приложение: здоровье всей семьи - в один клик Ⓟ

Medpark стремится предоставить пациентам лучший цифровой медицинский опыт и запускает новое мобильное приложение, созданное с нуля.

Уже в первой версии приложения можно мгновенно записаться к более чем 150 врачам для всей семьи, в том числе и тем пациентам, которые ранее никогда не обращались в Medpark, а также получить полный и быстрый доступ к медицинской истории.

Простой и безопасный цифровой медицинский опыт

В настоящее время Medpark находится на 6-м уровне из 7 в международной системе HIMSS по оценке цифровой зрелости в здравоохранении - показателе, который отражает высокий уровень интеграции цифровых решений в медицинскую и административную деятельность.

На этом этапе цифровизация внутренних систем переходит и в новую платформу для пациентов - мобильное приложение Medpark, созданное для упрощения доступа к медицинским услугам, прозрачности в отношении личной медицинской истории и улучшения взаимодействия с госпиталем.

Что доступно в мобильном приложении Medpark?

С помощью нового приложения Medpark пациенты могут записываться на консультации прямо с телефона - к более чем 150 врачам по более чем 50 медицинским специальностям. Система синхронизируется в режиме реального времени, поэтому процесс записи становится проще, быстрее и предсказуемее.

Приложение было разработано для того, чтобы сократить время, проведенное на телефоне или на рецепции, и дать пациентам больше контроля над собственным медицинским опытом.

Также по сравнению с предыдущим приложением были внедрены несколько важных улучшений:

  • простая и безопасная онлайн-аутентификация через eKYC, Face ID и Touch ID;
  • мгновенная запись для вас и всей семьи - детей, родителей, родственников - из одного аккаунта;
  • полный доступ к личной медицинской карте и медицинской карте несовершеннолетних детей из аккаунта родителя;
  • напоминания о записях, чтобы не пропустить консультацию;
  • доступ к программам здоровья и пакетам полного профилактического обследования Check-up;
  • оплата медицинских услуг за себя и близких, интегрированная через Apple Pay, Google Pay и MIA;
  • синхронизация в режиме реального времени с системами госпиталя;
  • интуитивно понятный интерфейс для более удобной навигации и быстрого доступа к важной информации.

Еще больше услуг в приложении - уже скоро!

Новое приложение Medpark постоянно обновляется, а команда разработки еженедельно внедряет улучшения. Следующие этапы будут включать важные функции, такие как телемедицина, запись на медицинские услуги - например, УЗИ и радиологию, а также цифровой помощник по здоровью, созданный для того, чтобы лучше отвечать потребностям всей семьи.

Запуском нового приложения Medpark укрепляет свои инвестиции в цифровизацию и продолжает развивать решения, которые упрощают доступ пациентов к современным, безопасным и эффективным медицинским услугам.

Не откладывайте визит к врачу! Скачайте приложение Medpark и управляйте здоровьем всей семьи!

Источник
