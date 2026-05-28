Medpark запустил новое приложение: здоровье всей семьи - в один клик Ⓟ
Medpark стремится предоставить пациентам лучший цифровой медицинский опыт и запускает новое мобильное приложение, созданное с нуля.
Уже в первой версии приложения можно мгновенно записаться к более чем 150 врачам для всей семьи, в том числе и тем пациентам, которые ранее никогда не обращались в Medpark, а также получить полный и быстрый доступ к медицинской истории.
Простой и безопасный цифровой медицинский опыт
В настоящее время Medpark находится на 6-м уровне из 7 в международной системе HIMSS по оценке цифровой зрелости в здравоохранении - показателе, который отражает высокий уровень интеграции цифровых решений в медицинскую и административную деятельность.
На этом этапе цифровизация внутренних систем переходит и в новую платформу для пациентов - мобильное приложение Medpark, созданное для упрощения доступа к медицинским услугам, прозрачности в отношении личной медицинской истории и улучшения взаимодействия с госпиталем.
Что доступно в мобильном приложении Medpark?
С помощью нового приложения Medpark пациенты могут записываться на консультации прямо с телефона - к более чем 150 врачам по более чем 50 медицинским специальностям. Система синхронизируется в режиме реального времени, поэтому процесс записи становится проще, быстрее и предсказуемее.
Приложение было разработано для того, чтобы сократить время, проведенное на телефоне или на рецепции, и дать пациентам больше контроля над собственным медицинским опытом.
Также по сравнению с предыдущим приложением были внедрены несколько важных улучшений:
- простая и безопасная онлайн-аутентификация через eKYC, Face ID и Touch ID;
- мгновенная запись для вас и всей семьи - детей, родителей, родственников - из одного аккаунта;
- полный доступ к личной медицинской карте и медицинской карте несовершеннолетних детей из аккаунта родителя;
- напоминания о записях, чтобы не пропустить консультацию;
- доступ к программам здоровья и пакетам полного профилактического обследования Check-up;
- оплата медицинских услуг за себя и близких, интегрированная через Apple Pay, Google Pay и MIA;
- синхронизация в режиме реального времени с системами госпиталя;
- интуитивно понятный интерфейс для более удобной навигации и быстрого доступа к важной информации.
Еще больше услуг в приложении - уже скоро!
Новое приложение Medpark постоянно обновляется, а команда разработки еженедельно внедряет улучшения. Следующие этапы будут включать важные функции, такие как телемедицина, запись на медицинские услуги - например, УЗИ и радиологию, а также цифровой помощник по здоровью, созданный для того, чтобы лучше отвечать потребностям всей семьи.
Запуском нового приложения Medpark укрепляет свои инвестиции в цифровизацию и продолжает развивать решения, которые упрощают доступ пациентов к современным, безопасным и эффективным медицинским услугам.
Не откладывайте визит к врачу! Скачайте приложение Medpark и управляйте здоровьем всей семьи!