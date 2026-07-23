Medicana: Урология мирового уровня, лечение у ведущих специалистов Турции Ⓟ

Заболевания мочевыделительной системы и органов мужской репродуктивной системы требуют максимально точной диагностики, современных технологий и работы опытной мультидисциплинарной команды.

В Medicana Health Group пациенты получают доступ ко всему спектру урологических услуг в рамках одной медицинской системы, что позволяет быстро установить диагноз, определить наиболее эффективную тактику лечения и провести все необходимые процедуры без необходимости обращаться в разные клиники.

Medicana Health Group объединяет 19 современных многопрофильных больниц и команду из более 3 500 врачей. Благодаря высокому уровню медицинской помощи, современным технологиям и работе ведущих специалистов пациенты из десятков стран мира выбирают Medicana для диагностики и лечения даже самых сложных урологических заболеваний.

Комплексная диагностика урологических заболеваний

Точный диагноз является основой успешного лечения. В Medicana применяются самые современные методы обследования:

консультации профессоров и ведущих урологов;

лабораторная диагностика экспертного уровня;

современные ультразвуковые исследования;

компьютерная томография (КТ);

магнитно-резонансная томография (МРТ) высокого разрешения;

мультипараметрическая МРТ предстательной железы;

ПЭТ/КТ (PET/CT);

PSMA PET/CT для диагностики рака предстательной железы;

сцинтиграфия;

уродинамические исследования;

цистоскопия;

уретероскопия;

нефроскопия;

эндоскопические исследования мочевыводящих путей.

Все результаты анализируются совместно урологами, радиологами, медицинскими онкологами, радиотерапевтами и патоморфологами, что позволяет выбрать наиболее эффективную стратегию лечения для каждого пациента.

МРТ-навигационная биопсия предстательной железы

Одним из наиболее современных методов диагностики является биопсия предстательной железы под контролем МРТ (MRI Fusion Biopsy).

Этот метод значительно повышает точность выявления опухоли благодаря совмещению данных мультипараметрической МРТ и ультразвуковой навигации.

Преимущества метода:

высокая точность диагностики;

выявление даже небольших опухолей;

снижение риска пропустить клинически значимый рак;

меньшее количество ненужных проколов;

более точное планирование лечения.

При необходимости биопсийный материал может быть направлен в специализированные лаборатории США для проведения:

повторной экспертной морфологической оценки;

иммуногистохимического исследования;

молекулярного профилирования опухоли;

генетического анализа методом NGS (Next Generation Sequencing), который позволяет подобрать наиболее эффективное персонализированное лечение.

Современная хирургия в урологии

В Medicana выполняется практически весь спектр урологических операций:

удаление опухолей почек;

органосохраняющие операции на почках;

радикальная нефрэктомия;

операции при опухолях мочевого пузыря;

радикальная цистэктомия;

хирургическое лечение опухолей мочеточников;

операции при опухолях яичек;

операции при заболеваниях надпочечников;

реконструктивные урологические операции;

хирургическое лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы;

операции при мочекаменной болезни;

эндоскопическое удаление камней;

лазерное дробление камней;

реконструктивные вмешательства на мочевыводящих путях.

Роботизированная хирургия Da Vinci

Medicana является одним из ведущих центров роботизированной хирургии.

Система Da Vinci применяется при:

раке предстательной железы;

раке почки;

раке мочевого пузыря;

опухолях верхних мочевых путей;

сложных реконструктивных вмешательствах.

Преимущества роботизированной хирургии:

минимальные разрезы;

значительно меньшая кровопотеря;

высокая точность движений хирурга;

сохранение нервных структур;

уменьшение риска осложнений;

быстрое восстановление;

сокращение сроков госпитализации;

лучшие функциональные и онкологические результаты.

Лучевая терапия мирового уровня

При лечении урологических опухолей Medicana использует самые современные технологии лучевой терапии:

IMRT;

VMAT;

IGRT;

SBRT;

стереотаксическую радиотерапию;

высокоточную лучевую терапию под контролем МРТ (MR-guided Radiotherapy).

МРТ-навигация позволяет постоянно контролировать положение опухоли во время лечения и максимально защищать здоровые ткани, что особенно важно при лечении рака предстательной железы, рецидивов заболевания и отдельных метастатических поражений.

Онкоурология

В Medicana проводится диагностика и лечение всех основных онкоурологических заболеваний:

рак предстательной железы;

рак почки;

рак мочевого пузыря;

рак мочеточника;

рак почечной лоханки;

рак уретры;

рак полового члена;

рак яичка;

опухоли надпочечников.

Каждый клинический случай рассматривается на мультидисциплинарном консилиуме с участием урологов, медицинских онкологов, радиотерапевтов, радиологов и патоморфологов.

Лечение доброкачественных урологических заболеваний

Специалисты Medicana также успешно лечат:

доброкачественную гиперплазию предстательной железы;

хронический простатит;

инфекции мочевыводящих путей;

мочекаменную болезнь;

недержание мочи;

эректильную дисфункцию;

мужское бесплодие;

врожденные аномалии мочевыводящей системы;

заболевания мочевого пузыря;

заболевания почек.

Ведущий специалист урологического отделения — Prof. Dr. Fatih Altunrende

Одним из ведущих специалистов урологического отделения Medicana Zincirlikuyu является профессор доктор Фатих Алтунренде (Prof. Dr. Fatih Altunrende) — всемирно известный специалист в области урологической онкологии, роботизированной и лапароскопической хирургии.

Профессор Fatih Altunrende проходил научную подготовку и работал в Cleveland Clinic (США) — одном из самых авторитетных медицинских центров мира. Международный опыт, академическая деятельность и многолетняя клиническая практика позволяют ему успешно лечить пациентов даже с наиболее сложными урологическими заболеваниями.

Основные направления его работы:

роботизированная хирургия Da Vinci при раке предстательной железы;

роботизированное лечение рака почки;

хирургическое лечение рака мочевого пузыря;

органосохраняющие операции на почке;

лапароскопическая урологическая хирургия;

лазерное лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы (HoLEP);

эндоскопическое лечение мочекаменной болезни (RIRS);

реконструктивная урологическая хирургия;

диагностика и лечение сложных онкоурологических заболеваний.

Под руководством профессора пациенты получают доступ к самым современным методам диагностики и лечения, включая мультипараметрическую МРТ, МРТ-навигационную биопсию предстательной железы, роботизированную хирургию Da Vinci, высокоточную лучевую терапию и современные молекулярно-генетические исследования.

Всё необходимое — в одном месте

Главное преимущество Medicana Health Group заключается в том, что пациент получает полный цикл медицинской помощи в одной медицинской системе:

консультации ведущих специалистов;

высокоточную диагностику;

второе медицинское мнение;

молекулярную диагностику;

международную патоморфологическую экспертизу;

роботизированную хирургию;

лучевую терапию последнего поколения;

медикаментозное лечение;

реабилитацию;

полное сопровождение международных пациентов.

Такой комплексный подход позволяет успешно лечить даже самые сложные урологические заболевания.

Представительство Medicana в Кишинёве

Жители Республики Молдова могут получить профессиональную консультацию и помощь в организации диагностики и лечения через официальное представительство Medicana Health Group.

Адрес:

г. Кишинёв,

ул. Михай Когэлничану, 61

Телефон:

+373 69 10 30 02

Специалисты представительства помогут организовать консультации с ведущими профессорами Турции, получить второе медицинское мнение, подготовить медицинские документы, организовать обследование, лечение, хирургические вмешательства, услуги переводчика и полную координацию поездки.

Medicana Health Group — это 19 современных многопрофильных больниц, более 3 500 врачей, новейшие медицинские технологии и комплексный подход, позволяющий пациентам находить решение даже самых сложных медицинских случаев в одном месте.