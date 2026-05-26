Medicana: Современное лечение аллергии в Турции для пациентов из Молдовы
Для миллионов людей аллергия — это уже не просто сезонное чихание или раздражение глаз.
В последние годы врачи во всем мире отмечают стремительный рост случаев аллергической астмы, атопического дерматита, пищевой аллергии и тяжелых иммунных реакций. Согласно международным медицинским данным, аллергические реакции затрагивают около 30% населения мира.
В Республике Молдова все больше пациентов ищут эффективное лечение за рубежом, и Турция стала одним из наиболее востребованных направлений медицинского туризма в области аллергологии и иммунологии.
Одним из медицинских центров, привлекающих внимание в этом направлении, является Medicana Health Group — сеть клиник, известная своими мультидисциплинарными командами и профессорами, специализирующимися на аллергологии и клинической иммунологии.
Аллергия — это не просто чувствительность
Специалисты объясняют, что аллергия возникает тогда, когда иммунная система чрезмерно реагирует на, казалось бы, безвредные вещества — пыльцу, клещей, некоторые продукты питания или лекарственные препараты.
Такая реакция может вызывать:
- аллергический ринит;
- бронхиальную астму;
- крапивницу;
- атопический дерматит;
- пищевые аллергии;
- тяжелые состояния, включая анафилаксию.
Врачи подчеркивают, что некоторые формы аллергии могут серьезно ухудшать качество жизни и при отсутствии правильного лечения становиться опасными для здоровья.
Лечение, о котором сегодня говорят все чаще: «вакцина от аллергии»
Одним из самых современных методов лечения является аллерген-специфическая иммунотерапия, которую пациенты часто называют «вакциной от аллергии».
В отличие от обычных антигистаминных препаратов, которые лишь временно уменьшают симптомы, этот метод направлен на изменение реакции иммунной системы в долгосрочной перспективе. Пациенту регулярно вводятся контролируемые дозы аллергена, благодаря чему организм постепенно вырабатывает устойчивость.
Согласно международным исследованиям, иммунотерапия может значительно уменьшить симптомы аллергии и необходимость в лекарствах на многие годы после завершения лечения. Некоторые исследования показывают, что положительный эффект может сохраняться даже 15–20 лет у определенных групп пациентов.
Во многих случаях начальный этап терапии длится около шести месяцев, после чего пациент проходит поддерживающее лечение под контролем врача. Метод применяется при:
- аллергии на пыльцу;
- аллергии на пылевых клещей;
- аллергическом рините;
- некоторых формах аллергической астмы;
- аллергии на укусы насекомых.
Точная диагностика и персонализированное лечение
В отделении аллергологии и иммунологии пациенты проходят комплексное обследование для точного выявления аллергенов.
Среди диагностических методов:
- кожные аллергопробы;
- анализы на специфический IgE;
- функциональные тесты дыхания;
- провокационные лекарственные и пищевые тесты.
Для пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболеваний специалисты также применяют современные биологические препараты, которые сегодня считаются одним из наиболее эффективных направлений терапии хронических аллергических заболеваний.
Поддержка пациентов из Республики Молдова
Пациенты, желающие пройти лечение в Турции, могут обратиться в представительство Medicana Health Group в Республике Молдова, где им помогут:
- быстро записаться к ведущим профессорам и специалистам;
- передать медицинские документы;
- организовать консультации и обследования;
- координировать лечение в Турции.
В то время как аллергические заболевания становятся все более распространенными и агрессивными, современная медицина уже говорит не только о временном снятии симптомов, но и о возможности изменить сам механизм реакции организма на болезнь. И для многих пациентов из Республики Молдова путь к этим технологиям начинается с правильной консультации и точной диагностики.