Medicana: Современное лечение аллергии в Турции для пациентов из Молдовы Ⓟ

В последние годы врачи во всем мире отмечают стремительный рост случаев аллергической астмы, атопического дерматита, пищевой аллергии и тяжелых иммунных реакций. Согласно международным медицинским данным, аллергические реакции затрагивают около 30% населения мира.

В Республике Молдова все больше пациентов ищут эффективное лечение за рубежом, и Турция стала одним из наиболее востребованных направлений медицинского туризма в области аллергологии и иммунологии.

Одним из медицинских центров, привлекающих внимание в этом направлении, является Medicana Health Group — сеть клиник, известная своими мультидисциплинарными командами и профессорами, специализирующимися на аллергологии и клинической иммунологии.

Аллергия — это не просто чувствительность

Специалисты объясняют, что аллергия возникает тогда, когда иммунная система чрезмерно реагирует на, казалось бы, безвредные вещества — пыльцу, клещей, некоторые продукты питания или лекарственные препараты.

Такая реакция может вызывать:

аллергический ринит;

бронхиальную астму;

крапивницу;

атопический дерматит;

пищевые аллергии;

тяжелые состояния, включая анафилаксию.

Врачи подчеркивают, что некоторые формы аллергии могут серьезно ухудшать качество жизни и при отсутствии правильного лечения становиться опасными для здоровья.

Лечение, о котором сегодня говорят все чаще: «вакцина от аллергии»

Одним из самых современных методов лечения является аллерген-специфическая иммунотерапия, которую пациенты часто называют «вакциной от аллергии».

В отличие от обычных антигистаминных препаратов, которые лишь временно уменьшают симптомы, этот метод направлен на изменение реакции иммунной системы в долгосрочной перспективе. Пациенту регулярно вводятся контролируемые дозы аллергена, благодаря чему организм постепенно вырабатывает устойчивость.

Согласно международным исследованиям, иммунотерапия может значительно уменьшить симптомы аллергии и необходимость в лекарствах на многие годы после завершения лечения. Некоторые исследования показывают, что положительный эффект может сохраняться даже 15–20 лет у определенных групп пациентов.

Во многих случаях начальный этап терапии длится около шести месяцев, после чего пациент проходит поддерживающее лечение под контролем врача. Метод применяется при:

аллергии на пыльцу;

аллергии на пылевых клещей;

аллергическом рините;

некоторых формах аллергической астмы;

аллергии на укусы насекомых.

Точная диагностика и персонализированное лечение

В отделении аллергологии и иммунологии пациенты проходят комплексное обследование для точного выявления аллергенов.

Среди диагностических методов:

кожные аллергопробы;

анализы на специфический IgE;

функциональные тесты дыхания;

провокационные лекарственные и пищевые тесты.

Для пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболеваний специалисты также применяют современные биологические препараты, которые сегодня считаются одним из наиболее эффективных направлений терапии хронических аллергических заболеваний.

Поддержка пациентов из Республики Молдова

Пациенты, желающие пройти лечение в Турции, могут обратиться в представительство Medicana Health Group в Республике Молдова, где им помогут:

быстро записаться к ведущим профессорам и специалистам;

передать медицинские документы;

организовать консультации и обследования;

координировать лечение в Турции.

В то время как аллергические заболевания становятся все более распространенными и агрессивными, современная медицина уже говорит не только о временном снятии симптомов, но и о возможности изменить сам механизм реакции организма на болезнь. И для многих пациентов из Республики Молдова путь к этим технологиям начинается с правильной консультации и точной диагностики.