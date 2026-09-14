Medicana: Когда точность диагностики определяет стратегию лечения рака легких Ⓟ

Современная онкология всё меньше похожа на медицину, в которой один диагноз автоматически означает один стандартный протокол лечения. Особенно заметно это в случае рака лёгких.

Сегодня врачу недостаточно обнаружить опухоль. Необходимо определить её точный тип, распространённость, молекулярные особенности и биологическое поведение — и только после этого выбирать терапевтическую стратегию.

Именно вокруг этого принципа построен подход Medicana Health Group в Турции: объединить диагностику, молекулярную онкологию, торакальную хирургию, медицинскую онкологию и радиотерапию в единую систему, где решение принимается не отдельным специалистом, а мультидисциплинарной командой.

Диагностика начинается с точности

При подозрении на рак лёгких один из ключевых вопросов — насколько далеко распространился процесс. Компьютерная томография позволяет увидеть анатомические изменения, однако для полноценного стадирования заболевания может потребоваться PET-CT.

Позитронно-эмиссионная томография, совмещённая с компьютерной томографией, позволяет оценить метаболическую активность тканей и обнаружить активные опухолевые очаги не только в лёгких, но и в лимфатических узлах или других органах.

В клиниках Medicana PET-CT является частью комплексной инфраструктуры отделений ядерной медицины и онкологии.

Точное стадирование принципиально важно: от него зависит, может ли пациент быть кандидатом на хирургическое лечение или целесообразнее использовать системную терапию, радиотерапию либо комбинацию нескольких методов.

Биопсия нового поколения: узнать не только тип опухоли

Современная биопсия при раке лёгких решает значительно более сложную задачу, чем простое подтверждение наличия злокачественных клеток.

В зависимости от расположения опухоли специалисты Medicana могут использовать различные способы получения материала.

EBUS — бронхоскопия с эндобронхиальным ультразвуком применяется, в частности, при центрально расположенных образованиях и для оценки лимфатических узлов средостения. Это минимально инвазивная технология, позволяющая получить материал из зон, которые необходимо исследовать для правильного стадирования.

При периферическом расположении образования может выполняться трансторакальная биопсия под контролем CT. В отдельных случаях, когда другими методами невозможно получить достаточное количество материала, рассматривается хирургическая биопсия.

Но получение ткани — лишь начало диагностики.

Современная лаборатория способна исследовать молекулярный профиль опухоли, выявлять изменения, которые потенциально могут стать мишенью для определённых лекарственных препаратов, а также определять уровень PD-L1 — одного из важных биомаркеров при принятии решения об иммунотерапии.

Таким образом, вопрос современной онкологии звучит уже не только как «какая это опухоль?», но и как «какие биологические особенности этой опухоли можно использовать при выборе лечения?»

Персонализированная онкология вместо универсальных схем

Молекулярная диагностика изменила саму философию лечения рака лёгких.

Если исследование выявляет определённую терапевтическую мишень, пациенту может быть рекомендована таргетная терапия. В некоторых клинических ситуациях такие препараты принимаются перорально и воздействуют на конкретные механизмы, поддерживающие рост опухоли.

Другим важнейшим направлением стала иммунотерапия.

Препараты класса ингибиторов контрольных точек, включая anti-PD-1 и anti-PD-L1, помогают иммунной системе вновь распознавать опухолевые клетки и атаковать их.

Однако иммунотерапия подходит не каждому пациенту. Она может назначаться самостоятельно, сочетаться с химиотерапией или использоваться на определённых этапах лечения, связанных с хирургическим вмешательством.

Именно поэтому в современной онкологии технология диагностики не менее важна, чем технология лечения: правильный препарат невозможно выбрать без понимания молекулярной природы опухоли.

В структуре Medicana работают медицинская онкология и лаборатория молекулярной онкологии, что позволяет выстраивать индивидуальную терапевтическую стратегию в рамках одной медицинской системы.

Торакальная хирургия: меньше травмы, больше точности

Если заболевание обнаружено на стадии, когда опухоль остаётся локализованной и хирургическое вмешательство показано, одним из возможных вариантов становится современная минимально инвазивная торакальная хирургия.

В Medicana применяется VATS — Video-Assisted Thoracoscopic Surgery, видеоассистированная торакоскопическая хирургия.

Вместо большой открытой операции хирург получает доступ к операционному полю через небольшие разрезы между рёбрами, используя видеокамеру и специальные инструменты.

В зависимости от конкретного диагноза удаляется необходимый объём лёгочной ткани и соответствующие лимфатические узлы с максимальным сохранением здоровой ткани там, где это онкологически допустимо.

Для правильно отобранных пациентов минимально инвазивный подход может означать меньшую послеоперационную боль, более короткое пребывание в стационаре и более быстрое восстановление.

При этом решение о возможности VATS принимается только после полноценного стадирования заболевания.

Радиотерапия как часть единой онкологической системы

Лечение рака лёгких далеко не всегда ограничивается операцией или лекарственной терапией. В зависимости от типа опухоли, стадии заболевания и индивидуальной клинической ситуации в лечебный алгоритм включается радиотерапия.

Принципиально важно, что в Medicana радиотерапия существует не изолированно: она интегрирована с медицинской онкологией, хирургией, диагностической радиологией, ядерной медициной и патологией.

Это позволяет специалистам рассматривать не отдельную процедуру, а весь маршрут пациента — от первоначальной визуализации и биопсии до системного, хирургического или лучевого лечения.

Один пациент — несколько специалистов — одно решение

В сложной современной онкологии практически невозможно построить оптимальное лечение, рассматривая заболевание только с позиции одной специальности.

Торакальный хирург оценивает возможность операции. Медицинский онколог определяет варианты системной терапии. Радиотерапевт оценивает показания к лучевому лечению. Пульмонолог, радиолог и патоморфолог дополняют клиническую картину собственными данными.

В Medicana такие случаи рассматриваются мультидисциплинарной онкологической командой — Tumor Board.

Именно здесь результаты CT и PET-CT, биопсии, молекулярных исследований, данные патологии и общее состояние пациента складываются в единую картину.

Это, пожалуй, одна из наиболее важных особенностей современной онкологии: ценность медицинского центра определяется не только количеством дорогостоящего оборудования, но и тем, насколько эффективно специалисты разных направлений умеют использовать полученную информацию совместно.

Medicana: онкология как единая инфраструктура

В рамках одной сети Medicana объединены ключевые направления, необходимые пациенту с раком лёгких:

современная визуализация и PET-CT;

ядерная медицина;

бронхоскопия и EBUS;

CT-контролируемая биопсия;

патоморфологическая диагностика;

молекулярная онкология и определение биомаркеров;

торакальная хирургия и VATS;

медицинская онкология;

химиотерапия;

иммунотерапия;

таргетная терапия;

радиотерапия;

мультидисциплинарный Tumor Board.

Medicana Health Group работает в соответствии с международными стандартами качества и располагает больницами с аккредитацией JCI.

Для онкологического пациента такая концентрация возможностей имеет вполне практическое значение: обследования и различные этапы лечения могут быть организованы внутри одной медицинской сети, а специалисты получают возможность координировать решения между собой.

Из Кишинёва — напрямую к специалистам Medicana

Для пациентов из Республики Молдова первый этап обращения в Турцию может начинаться непосредственно в официальном представительстве Medicana Health Group в Кишинёве.

Задача представительства — не просто записать пациента на приём. Медицинские документы могут быть предварительно переданы специалистам Medicana для оценки, после чего случай направляется к врачу или команде врачей соответствующего профиля.

Это позволяет заранее определить, какие исследования уже достаточны, что необходимо дополнить и к специалисту какого направления следует обратиться.

Через представительство можно организовать второе медицинское мнение, рассмотрение медицинского досье, консультацию профильного профессора, диагностические исследования, госпитализацию или лечение в Турции.

Для онкологического пациента особенно важна скорость. Если ситуация требует оперативного решения, представительство координирует передачу документов и организацию консультации с профильными специалистами Medicana, сокращая ненужные административные этапы между пациентом и клиникой.

После приезда в Турцию международных пациентов сопровождает команда Medicana, включая переводчика, который помогает во время консультаций, обследований и организационных процедур.

Представительство Medicana Health Group в Республике Молдова

Кишинёв, ул. Михайла Когэлничану, 61

Тел.: +373 69103002