Media Project: Будущее образования зависит от решений, принимаемых уже сегодня, стань его частью Ⓟ

Приглашаем представителей университетов, бизнеса, IT- и EdTech-сектора, гражданского общества, студентов, органов власти и всех, кому важно будущее образования, принять участие в обсуждении и поделиться своим опытом, мнением и профессиональным видением в рамках мероприятия: «Воркшоп по Плану действий в сфере цифрового образования в Молдове, включая рекомендации по номенклатуре профессий». Мероприятие проводится в рамках международного проекта Erasmus+ CBHE MEDIA 101082889 — „Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia”, софинансируемого Европейским Союзом.

Образование ещё никогда не находилось под влиянием такого количества изменений одновременно. Не одного, не двух, а сразу десятков факторов, которые уже меняют то, как человек учится, работает, строит карьеру и пытается оставаться востребованным. И, возможно, впервые за долгое время речь уже идёт не просто о «реформе образования». Речь идёт о способности общества адаптироваться к миру, который меняется быстрее, чем когда-либо раньше. Сегодня человек всё реже может позволить себе выучиться один раз и работать с этим набором знаний всю жизнь.

По данным “LinkedIn Workplace Learning Report 2025”, 91% специалистов в сфере образования и развития считают, что непрерывное обучение сегодня важнее для карьерного успеха, чем когда-либо раньше. World Economic Forum прогнозирует, что к 2030 году около 39% существующих профессиональных навыков существенно изменятся. При этом 59% работников во всём мире уже будут нуждаться в переобучении или дополнительной квалификации. weforum.org

И это уже не только про классическое образование. Потому что современному рынку труда нужны не только дипломы. Ему нужны навыки, которые человек способен быстро обновлять по мере изменения технологий и профессий.

В Европейском Союзе развитие micro-credentials уже рассматривается как один из стратегических инструментов адаптации системы образования к новым реалиям экономики и рынка труда. education.ec.europa.eu

UNESCO уже рассматривает AI literacy и цифровые компетенции как важную часть современной подготовки преподавателей и студентов. unesco.org

И именно здесь появляются самые сложные вопросы: «Как адаптировать систему образования к новым форматам обучения без потери качества и доверия?», «Какими должны стать стандарты образования в эпоху AI, micro-credentials и lifelong learning?», «Как обеспечить качество и признание новых форматов обучения в быстро меняющемся цифровом мире?» и многие другие.

Воркшоп состоится 09 июня в Кишиневе начиная с 09-30 утра в центральном блоке Госуниверситета в зале “Regina Maria”, он задуман как стратегическая консультационная сессия и многосторонний диалог, в рамках которого голос участников будет играть ключевую роль и ляжет в основу будущих рекомендаций для Министерства образования и исследований Республики Молдова:

— онлайн- и дистанционного обучения для университетов и школ;

— стандартов для сертифицированных онлайн-программ и микро-квалификаций;

— разработки Плана действий по цифровому образованию;

— обновления номенклатуры профессий.

Голос каждого участника важен.

Параллельно аналогичные активности реализуются и в Армении партнёрами проекта MEDIA по той же структуре и методологии работы, способствуя региональному обмену опытом и развитию совместных решений в сфере цифровой трансформации образования.

Регистрация на участие: линк для регистрации forms.gle

Партнер проекта:

Asociația pentru Susținerea Inovării și Dezvoltării Durabile „Impuls”

Email: info@levelupacademy.digital

Координатор проекта: Elena SIMCIUC linkedin.com

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ