Maximun: iPhone 18 Pro и другие новинки Apple уже в продаже — в рассрочку 0% на 13 месяцев Ⓟ

Главная технологическая премьера года в Молдове: старт продаж на iPhone 18 Pro и новинок Apple на эксклюзивных условиях!

📅 С 25 сентября в компании MAXIMUM, авторизованном партнере Apple в Молдове, официально стартовали продажи долгожданных новинок Apple! Теперь вы можете приобрести новые флагманы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также новое поколение умных часов Apple Watch 12 и Apple Watch Ultra 4, а также беспроводные наушники AirPods 5.

⚡️ Новинки уже доступны во всех магазинах MAXIMUM по всей Молдове! Самое время выбрать свою новинку Apple и оформить покупку на выгодных условиях.

💳 Главная новость для всех поклонников бренда — сеть магазинов MAXIMUM, официальный авторизованный реселлер Apple в Молдове (Authorized Reseller), подготовила эксклюзивное финансовое предложение, которое делает покупку флагманской техники доступной как никогда!

🔥 Уникальная рассрочка 0% на 13 месяцев — только в MAXIMUM!

🛍️ В то время как стандартное предложение на молдавском рынке ограничивается рассрочкой на 12 месяцев, компания MAXIMUM ломает привычные рамки и запускает эксклюзивное предложение : 0% рассрочку на 13 месяцев без переплат и скрытых комиссий! А также, безусловно, обеспечиваем полноценную гарантию на 2 года!

💥 Более того, беспроцентная рассрочка на 13 месяцев начинает действовать на весь новый модельный ряд и экосистему устройств Apple в MAXIMUM! Кроме того, большое количество моделей прошлых поколений: умные часы Apple Watch, наушники AirPods, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и линейки iPhone — теперь также можно приобрести с максимальной выгодой и оплатой частями без переплат на 13 месяцев!

💡 Цены и условия предзаказа на ключевые новинки:

Благодаря эксклюзивной рассрочке на 13 месяцев в MAXIMUM, ежемесячный платеж за технику последнего поколения становится невероятно легким и комфортным:

📱 iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — революционные флагманы с передовым процессором нового поколения A20 Pro, выполненном по 3-нм техпроцессу для сверхвысокой производительности и рекордной энергоэффективности. Смартфоны получили обновленный корпус из премиального титана, улучшенную сенсорную кнопку управления камерой Camera Control, дисплей Super Retina XDR с адаптивной частотой обновления ProMotion до 120 Гц, а также профессиональную систему камер с мощным оптическим зумом и интегрированными нейросетевыми возможностями Apple Intelligence.

👉 Уже в продаже от 2 439 леев в месяц (рассрочка 0% на 13 месяцев)!

⌚ Apple Watch Ultra 4 — бескомпромиссные смарт-часы в легком и сверхпрочном титановом корпусе с защитой по военному стандарту и высокой водонепроницаемостью. Оснащены новым ярким OLED-дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит для идеальной читаемости под ярким солнцем, двухчастотным GPS-модулем высокой точности, встроенным глубиномером для дайвинга и увеличенным временем автономной работы для самых экстремальных путешествий.

👉 Уже в продаже от 1 461 лея в месяц (рассрочка 0% на 13 месяцев)!

⌚ Apple Watch Series 12 — утонченные и стильные умные часы с обновленным процессором серии S для мгновенного отклика приложения и плавности интерфейса. Модель предлагает расширенные функции мониторинга здоровья (измерение пульса, уровня кислорода в крови, анализ фаз сна и ЭКГ), прочное фронтальное стекло с повышенной защитой от трещин и быструю подзарядку.

👉 Уже в продаже от 723 леев в месяц (рассрочка 0% на 13 месяцев)!

🎧 AirPods 5 — новое поколение культовых беспроводных и наушников с обновленной акустической архитектурой и фирменным чипом для глубокого баса и кристально чистых высоких частот. Оснащены интеллектуальной системой активного шумоподавления (ANC), адаптивным аудионастройками, поддержкой персонального объемного звука Spatial Audio и компактным зарядным кейсом с разъемом USB-C и поддержкой зарядки MagSafe.

👉 Уже в продаже от 269 леев в месяц (рассрочка 0% на 13 месяцев)!

🛡️ Официальная гарантия и старт продаж

🤝 Как официальный Apple Authorized Reseller, сеть MAXIMUM гарантирует 100% оригинальность продукции, 2 года официальной гарантии производителя и сервисный уход европейского уровня!

🛍️ Выдача оформленных предзаказов и свободные продажи стартуют уже 25 сентября 2026 года.

🛒 Где купить?

Покупайте новый iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5 на эксклюзивных условиях 0% рассрочки на 13 месяцев можно уже с 25 сентября:

🌐 Онлайн: на официальном сайте maximum.md с оперативной доставкой в любой уголок Молдовы!

на официальном сайте с оперативной доставкой в любой уголок Молдовы! 🏪 Офлайн: в любом магазине электроники сети MAXIMUM !

в любом магазине электроники сети ! 📞 По телефону: единый контакт-центр — 54-54-54!

🚀 Новинки Apple! Встречайте технологии будущего первыми вместе с MAXIMUM! Заказывайте без переплаты!

Покупайте онлайн: maximum.md / (022) 54-54-54

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