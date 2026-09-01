Maximum запустил первый уличный 3D-экран в Молдове — и поселил на нём собственного робота Ⓟ

В Кишинёве появилось место, где телевизор может выйти за пределы экрана, робот — выпить кофе прямо перед прохожими, а обычный фасад здания превратиться в окно в другой мир.

MAXIMUM представляет инновационный 3D LED-экран на фасаде флагманского магазина на бул. Гагарина, 16.

👀 Есть реклама, которую замечаешь краем глаза. А есть та, ради которой хочется остановиться, достать смартфон и снять видео.

🏢 Именно на такой эффект рассчитывает MAXIMUM, запустив на фасаде своего флагманского магазина на Гагарина 16 масштабный уличный 3D LED-экран. Это первый и единственный Ultra HD экран в Молдове с поддержкой эффекта объёмного 3D-изображения без специальных очков. C бесшовным угловым стыком, оптимизированный под воспроизведение объёмного контента (Naked-Eye 3D).

📐 Сам масштаб впечатляет: дисплей занимает около 80 м², его общие физические размеры ~ 17 × 5 метров, и практически 4K разрешением (Ultra HD детализация). Благодаря специальной геометрии контента обычная плоская картинка превращается в объёмную сцену, визуально выходящую за пределы экрана.

✨ Но главное здесь даже не технология. И даже не потрясающие визуальные эффекты, которые выходят за рамки реальности. Это не просто реклама, это целое шоу прямо на улице! Человек может просто проезжать мимо. Но, увидев огромного робота, который буквально «выглядывает» из фасада здания, сложно не обратить внимание.

🤖 Внутри 3D экрана поселился MAX

🚀 MAXIMUM придумал для своего 3D-пространства собственного героя — робота MAX.

🏠 Это не просто рекламный персонаж, который появляется в конце ролика рядом с логотипом. У MAX есть собственная жизнь. У него есть два питомца — весёлый пёс REX и кошечка KEX. Вместе они живут в огромной футуристической 3D-комнате, которая словно находится прямо внутри фасада MAXIMUM.

☕ И у этой троицы постоянно что-то происходит. MAX пьёт кофе, чистит зубы, играет в PlayStation, смотрит телевизор, берёт в руки гитару, слушает музыку и проводит время со своими питомцами.

🎮 MAX может играть в PlayStation. 📺 Может смотреть телевизор.

☕ MAX может заваривать кофе как настоящий бариста. MAX устраивает виртуальную кофейную паузу — кажется, ещё немного, и чашка с кофе окажется у тебя в руках :)

🎵 MAX может слушать музыку и отрываться на максимум! 🎸 А может брать в руки гитару и устраивать концерт для похожих!

🧹 MAX может сделать уборку. 🐕 MAX может играть с REX.🐈 Возиться с KEX.

👋 А иногда зритель просто заглядывает в их комнату и видит кусочек обычной жизни — только в совершенно необычном мире. ❤️ Именно это превращает 3D-экран из рекламного носителя в маленькую цифровую вселенную MAXIMUM.

Почему за MAX хочется наблюдать?

🧠 Потому что людям интереснее смотреть не на рекламу товара, а на историю.

☕ MAX не говорит прохожему: «Купи телевизор». Он смотрит телевизор сам.

🎮 Не рассказывает, что игровые устройства могут дарить эмоции. Он играет.

🎵 Не просто показывает аудиосистему. Он включает музыку и устраивает вечеринку вместе с REX и KEX.

🏡 Так привычные технологии превращаются в часть жизни персонажей, а бренд получает собственный узнаваемый мир. И это открывает практически бесконечные возможности для новых сюжетов. ⚽ Сегодня MAX смотрит футбол по телевизору. Завтра пытается приготовить ужин. Послезавтра REX устраивает охоту за роботом-пылесосом, а KEX занимает любимое кресло MAX.

✨ В день города Кишинева герои будут праздновать на максимум! На Новый год герои будут украшать свою комнату. Летом отправятся на виртуальный отдых. Перед началом учебного года MAX соберет рабочее место. А во время крупных спортивных событий его комната превращается в настоящую фан-зону.

От первого экрана — к первой digital-вселенной MAXIMUM

🎉 Для компании, которая в 2026 году отмечает 30 лет работы в Молдове, появление такого объекта выглядит особенно символично. За три десятилетия технологии изменились: кнопочные телефоны стали смартфонами с умными ассистентами, тяжёлые “пузатые” телевизоры — тонкими смарт экранами, а то, что когда-то казалось фантастикой — искусственный интеллект и роботы — постепенно стало частью обычной жизни. Теперь и сам магазин MAXIMUM получил собственное цифровое «окно в будущее».

🤖 MAX, REX и KEX становятся проводниками в этот мир.

🚀 И, пожалуй, самое интересное только начинается. 👉 Экран уже работает! И кроме робота там есть и много другого интересного. Приходите, смотрите, снимайте фото и видео и делитесь впечатлениями! Это новый уровень впечатлений для всех нас.

📍 Потому что теперь в MAXIMUM на Гагарина, 16 можно не только зайти за новой техникой.

👋 Можно сначала остановиться на улице, посмотреть, что сегодня происходит внутри мира MAX, снять видео, улыбнуться — и попробовать угадать, что робот придумает завтра.

🏅 MAXIMUM. 30 лет вместе. 30 лет первые.

P.S. Не забудьте показать это своим близким! И особенно детям! А лучше - приходите вместе! 😉

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