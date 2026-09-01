Maximum представляет Xgimi в Молдове: мировая звезда Smart-проекторов уже на полках Ⓟ

Большой экран теперь можно устроить практически где угодно — дома, на даче, во дворе или даже на потолке.

MAXIMUM стал официальным и эксклюзивным дистрибьютором XGIMI в Молдове — одного из самых заметных и быстрорастущих мировых брендов в категории Smart-проекторов.

🔥 Новинки XGIMI уже доступны в магазинах MAXIMUM и на maximum.md. В линейке есть компактные портативные модели с аккумуляторами, универсальные 4K-проекторы для домашнего кинотеатра и настоящие флагманы для большого экрана.

🎥 XGIMI — один из мировых лидеров Smart Projection

🌍 XGIMI специализируется на Smart-проекции, объединяя проектор, операционную систему, автоматическую настройку изображения и качественный встроенный звук в одном устройстве. XGIMI — это уже не нишевый производитель проекторов, а глобальная технологическая компания с серьёзной международной инфраструктурой.

🔥 Факты о XGIMI, масштаб, который впечатляет:

🌎 700+ миллионов — устройств продано по всему миру

— устройств продано по всему миру 🏬 8100+ — офлайн-магазинов

— офлайн-магазинов 🌍 100+ — стран присутствия

— стран присутствия 💡 1090 — собственных патентов

— собственных патентов 🏢 Офисы в Лос-Анджелесе, Мюнхене, Токио, Чэнду и Шэньчжэне

🏆 Отдельно впечатляет международное признание дизайна и технологий XGIMI. В портфолио бренда — награды EISA, iF Design Award, Red Dot Design Award, German Design Award, Good Design Award и IDEA Award, CES Innovation Award. Таким образом, речь идёт не просто о проекторах с хорошими характеристиками: продукты XGIMI на протяжении нескольких лет получают международное признание одновременно за технологии, дизайн и пользовательский опыт.

🏅 Среди отмеченных наградами моделей:

XGIMI HORIZON Ultra — EISA Best Buy Projector 2023–2024;

— EISA Best Buy Projector 2023–2024; XGIMI MoGo 2 Pro — EISA Portable Projector 2023–2024;

— EISA Portable Projector 2023–2024; XGIMI HORIZON Pro — EISA Best Buy Projector 2021–2022;

— EISA Best Buy Projector 2021–2022; XGIMI — German Design Award 2024;

— German Design Award 2024; XGIMI — iF Design Award 2021;

— iF Design Award 2021; XGIMI — Red Dot Design Award 2020;

— Red Dot Design Award 2020; XGIMI — IDEA Award finalist 2019;

— IDEA Award finalist 2019; XGIMI — Good Design Award 2018.

🌎 Европа, Китай и весь мир

По данным RUNTO, XGIMI три года подряд занимает первое место в мире по объёму поставок домашних проекторов. При этом важно уточнять категорию: речь идёт именно о домашних проекторах, а не обо всём мировом рынке проекторов. В Китае XGIMI также занимает сильную позицию в сегменте mid-to-high-end: в 2024 году бренд имел 30,2% рынка по выручке.

💙 Что это означает для Молдовы

Именно поэтому появление XGIMI в MAXIMUM — это больше, чем просто добавление ещё одного бренда в ассортимент. Молдавский покупатель получает доступ к глобальной линейке Smart-проекторов бренда, который уже имеет международное признание, развитую розничную инфраструктуру и большое портфолио собственных технологий.

Теперь XGIMI официально представлен в Молдове через MAXIMUM — с полноценной линейкой, сервисной поддержкой и возможностью приобрести проекторы без первого взноса и без переплат с 0% рассрочкой до 12 месяцев.

🎥 XGIMI Vibe One — доступный Smart-проектор

Vibe One — компактный Full HD-проектор для тех, кто хочет большой экран без большого бюджета. Максимальная диагональ изображения составляет 150 дюймов, а яркость — 250 ISO люмен. Встроенная батарея позволяет смотреть видео до 1,2 часа или использовать проектор как музыкальное устройство до 4 часов. Два динамика JBL по 3 Вт дополняются режимом Ambient Light для создания атмосферы. Автоматическая коррекция трапеции и автофокус делают настройку максимально простой. Есть Google TV и лицензированный Netflix.

🏷️ Цена: 5 499 леев вместо 6299 леев. Сейчас скидка 12%.

🎥 XGIMI MoGo 2 Pro — Full HD в компактном корпусе

MoGo 2 Pro — портативный Full HD-проектор с яркостью 400 ISO люмен и максимальной диагональю 200 дюймов. Он использует DLP-технологию и поддерживает 3D-контент. Новая интеллектуальная технология ISA 2.0 автоматически выполняет фокусировку, коррекцию трапеции, выравнивание экрана в мгновение ока и обход препятствий. Два встроенных динамика по 8 Вт поддерживают Dolby Audio. Android TV 11 превращает проектор в самостоятельный мультимедийный центр. Компактный корпус позволяет легко переносить его между комнатами или брать с собой в поездки.

🏷️ Цена: 10 499 леев вместо 11 599 леев. Скидка 10%, экономия 1 100 леев.

🎥 XGIMI MoGo 4 — проектор размером с термос

Переносной проектор MoGo 4 создан для тех, кто не хочет привязывать большой экран к одной комнате. Компактный Full HD-проектор оснащён LED-источником света на 450 ISO люмен и способен формировать изображение до 200 дюймов. Встроенная батарея обеспечивает до 2,5 часа просмотра, а встроенная подставка вращается на 360°, позволяя проецировать изображение на стену или потолок. Два динамика Harman Kardon по 6 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS Virtual:X, Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Ambient Light превращают устройство ещё и в портативную аудиосистему для вечеринок. Google TV с лицензированным Netflix обеспечивает доступ к потоковым сервисам прямо с проектора. Для удобства в комплекте также стильный мини-пульт дистанционного управления.

🏷️ Цена: 13 499 леев вместо 14 599 леев. Экономия 1 100 леев.

🎥 XGIMI MoGo 4 Laser — маленький проектор с большим характером

Портативный проектор MoGo 4 Laser использует тройной лазерный источник света, выдающий 550 ISO люмен и цветовой охват 110% BT.2020. Проектор создаёт потрясающее изображение до 200 дюймов, хотя оптимальный размер для качественного просмотра производитель указывает около 120 дюймов. Встроенная батарея обеспечивает до 2,5 часа видео, а фирменная поворотная конструкция на 360° позволяет направлять изображение практически куда угодно. Два 6-Вт динамика Harman Kardon, Ambient Light и набор магнитных фильтров превращают устройство ещё и в атмосферный мультимедийный гаджет. Google TV с лицензированным Netflix работает непосредственно на проекторе. Никакой настройки не требуется — просто включите и наслаждайтесь! Мини-пульт дистанционного управления позволяет удобнее контролировать управление.

🏷️ Цена: 17 999 леев вместо 19 399 леев. Выгода 1 400 леев.

🎥 XGIMI Halo+ — кинотеатр, который можно взять с собой

Halo+ — портативный Full HD-проектор с яркостью 700 ISO люмен и встроенной батареей. Он способен создавать изображение диагональю до 200 дюймов, хотя XGIMI рекомендует для оптимального качества 60–120 дюймов. Автономность достигает 2,5 часа, поэтому проектор можно использовать без розетки. Система ISA автоматически выполняет фокусировку, коррекцию трапеции, выравнивание изображения и обход препятствий. За звук отвечают два динамика Harman Kardon по 5 Вт с поддержкой Dolby Audio, а Google TV и лицензированный Netflix превращают устройство в полноценный мобильный кинотеатр.

🏷️ Цена: 17 999 леев вместо 19 699 леев. Экономия 1 700 леев.

🎥 XGIMI HORIZON S Pro — 4K, который можно направить на потолок

4K проектор HORIZON S Pro предлагает UHD, Dolby Vision и яркость 1800 ISO люмен. Максимальный размер изображения — 200 дюймов. Dual Light 2.0 сочетает лазерный и LED-источники, обеспечивая высокую яркость и широкую цветовую гамму. Главная фишка конструкции — встроенная поворотная подставка, позволяющая менять направление проекции и выводить изображение даже на потолок. ISA 5.0 автоматически корректирует геометрию, фокус, положение изображения и цвет стены. Встроенная акустика Harman Kardon дополняет концепцию компактного домашнего кинотеатра.

🏷️ Цена: 31 999 леев вместо 33 699 леев. Экономия 1 700 леев.

🎥 XGIMI HORIZON 20 — настоящий домашний кинотеатр

HORIZON 20 — флагманский 4K-проектор с RGB-тройным лазером X-Master, яркостью 3200 ISO люмен и контрастностью 20 000:1. Максимальный размер изображения — впечатляющие 300 дюймов. Поддерживаются Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced и Filmmaker Mode. Оптический зум и механический Lens Shift позволяют гибко разместить проектор без потери качества изображения. Для геймеров предусмотрены задержка до 1 мс, частота 240 Гц, VRR и ALLM. Встроенные динамики Harman Kardon мощностью 2×12 Вт и Google TV завершают концепцию all-in-one домашнего кинотеатра.

🏷️ Цена: 37 999 леев вместо 41 099 леев. Скидка 3 100 леев.

🎥 XGIMI HORIZON Ultra — первый в мире домашний проектор с большим проекционным расстоянием, 4K и Dolby Vision

Вершина домашней проекции - HORIZON Ultra создан для тех, кто хочет получить кинематографическое изображение и лидирующие в отрасли показатели яркости и точности цветопередачи — это лучшее из двух миров. Проектор использует комбинацию LED + Laser, выдаёт 2300 ISO люмен и поддерживает 4K UHD, HDR10, HLG и Dolby Vision. Технология двойного освещения: сочетание светодиодной и лазерной технологий, HORIZON Ultra обеспечивает высочайшую точность цветопередачи, яркость и цветовой охват для незабываемых визуальных впечатлений.

Оцените непревзойденную яркость, исключительную точность цветопередачи и высочайшее качество изображения для настоящего кинотеатра с технологией Dolby Vision, которая осветляет светлые участки до 40 раз сильнее и улучшает темные участки до 10 раз сильнее, чем при стандартном качестве изображения. Все, что вы смотрите, по-настоящему оживет!

Максимальная диагональ изображения достигает 200 дюймов. Фирменная технология интеллектуальной адаптации экрана ISA 3.0 автоматически регулирует фокус, геометрию, положение изображения, цвет стены и распознаёт препятствия. Полностью автоматический оптический зум дополнительно упрощает установку в помещении, предоставляя масштабирование изображения без потери качества. HORIZON Ultra готов к использованию сразу после распаковки и органично впишется в ваш интерьер.

Две встроенные полнодиапазонные 12-ваттные акустические системы Harman Kardon в сочетании с технологией DTS Studio Sound обеспечивают трехмерное объемное звучание и незабываемые впечатления от просмотра фильмов в кинотеатре, которых вы заслуживаете.

🏷️ Цена: 38 499 леев вместо 41 399 леев. Сейчас экономия 2 900 леев.

🏷️ 0% рассрочка до 12 месяцев

💳 Все представленные модели XGIMI можно приобрести в MAXIMUM с возможностью оформить 0% рассрочку до 12 месяцев — это позволяет распределить стоимость покупки без необходимости оплачивать всю сумму сразу.

А ассортимент закрывает практически любой сценарий: от компактного Vibe One для первой домашней проекции до HORIZON 20 с 4K, тройным лазером и экраном до 300 дюймов.

🎬 XGIMI × MAXIMUM — мировой Smart Projection теперь официально в Молдове.

Приходи в MAXIMUM, или выбирай свой Smart-проектор XGIMI на maximum.md, бренда с глобальным масштабом, широкой линейкой и лидирующими технологиями.

Посмотреть линейку XGIMI в MAXIMUM

Покупайте онлайн: maximum.md / (022) 54-54-54

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