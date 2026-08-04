Max Auto: Более 100 проверенных европейских автомобилей, надежный дилер в Кишинёве Ⓟ
С 2021 года Max Auto помогает жителям Молдовы покупать проверенные автомобили из Европы по честным ценам.
🔹 Большой выбор автомобилей на любой вкус
В Max Auto постоянно в наличии более 100 автомобилей — седаны, кроссоверы, минивэны и коммерческий транспорт, импортированные напрямую из Европы. Каждый автомобиль имеет проверенную историю, полный пакет документов и проходит техническую проверку перед продажей.
Среди представленных марок: Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Honda, Volkswagen, Nissan, Renault, Volvo и многие другие.
🔹 Покупка автомобиля без лишних хлопот
Max Auto предлагает комплексные финансовые решения как для физических, так и для юридических лиц:
Автокредит — первоначальный взнос от 0%, фиксированные платежи сроком до 60 месяцев, одобрение только по удостоверению личности.
Лизинг — операционный и финансовый, первоначальный взнос от 10%, возможность вычета НДС для компаний.
Trade-In — сдайте свой старый автомобиль, получите бесплатную оценку и обменяйте его на новый в тот же день без скрытых комиссий.
Финансирование доступно через три банка-партнера: MAIB, Victoriabank и MICB.
🔹 Почему клиенты выбирают Max Auto?
За 5 лет работы Max Auto продала более 1 000 автомобилей и заслужила доверие и лояльность своих клиентов. Прозрачность, честные цены и послепродажное обслуживание — основные ценности компании, благодаря которым покупатели становятся постоянными клиентами.
«Выбирайте с уверенностью. Выбирайте Max Auto.»
📞 062 179 555
📍 г. Кишинёв, ул. Узинелор, 121
🌐 maxauto.md