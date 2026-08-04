Max Auto: Более 100 проверенных европейских автомобилей, надежный дилер в Кишинёве Ⓟ

С 2021 года Max Auto помогает жителям Молдовы покупать проверенные автомобили из Европы по честным ценам.

🔹 Большой выбор автомобилей на любой вкус

В Max Auto постоянно в наличии более 100 автомобилей — седаны, кроссоверы, минивэны и коммерческий транспорт, импортированные напрямую из Европы. Каждый автомобиль имеет проверенную историю, полный пакет документов и проходит техническую проверку перед продажей.

Среди представленных марок: Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Honda, Volkswagen, Nissan, Renault, Volvo и многие другие.

🔹 Покупка автомобиля без лишних хлопот

Max Auto предлагает комплексные финансовые решения как для физических, так и для юридических лиц:

Автокредит — первоначальный взнос от 0%, фиксированные платежи сроком до 60 месяцев, одобрение только по удостоверению личности.

Лизинг — операционный и финансовый, первоначальный взнос от 10%, возможность вычета НДС для компаний.

Trade-In — сдайте свой старый автомобиль, получите бесплатную оценку и обменяйте его на новый в тот же день без скрытых комиссий.

Финансирование доступно через три банка-партнера: MAIB, Victoriabank и MICB.

🔹 Почему клиенты выбирают Max Auto?

За 5 лет работы Max Auto продала более 1 000 автомобилей и заслужила доверие и лояльность своих клиентов. Прозрачность, честные цены и послепродажное обслуживание — основные ценности компании, благодаря которым покупатели становятся постоянными клиентами.

«Выбирайте с уверенностью. Выбирайте Max Auto.»

📞 062 179 555

📍 г. Кишинёв, ул. Узинелор, 121

🌐 maxauto.md