Mastercard совершила первые в Молдове оплаты с помощью ИИ-агента совместно с maib и Moldindconbank Ⓟ

Благодаря безопасному подходу и обязательному наличию согласия со стороны клиента транзакции с Agent Pay остаются верифицированными, прозрачными и под полным контролем пользователя

Mastercard объявила о завершении пилотного проекта, в рамках которого были проведены первые в Молдове агентные транзакции, что знаменует новый этап в развитии надежной и безопасной агентной коммерции. Пилотный проект был реализован совместно с maib и Moldindconbank с использованием Mastercard Agent Pay.

Агентная коммерция — когда агенты на базе искусственного интеллекта действуют от имени пользователей, совершая покупки, управляя подписками и выполняя повседневные задачи, — способна изменить подход жителей Молдовы к онлайн-покупкам. Благодаря возможности полноценной идентификации и аутентификации агентных транзакций платформа Mastercard для агентной коммерции интегрирует ИИ-агентов в платежный процесс как видимых и контролируемых участников, обеспечивая прозрачность, безопасность и доверие к каждой транзакции.

«Цифровая трансформация Молдовы набирает обороты: потребители и бизнес всё активнее внедряют инновационные технологии, — отметила Ирина Унтила, вице-президент, Country Manager Mastercard в Молдове. — Мы рады совместно с maib и Moldindconbank реализовать первые в Молдове агентные транзакции, открывая новую страницу в развитии технологий искусственного интеллекта в стране. Этот важный шаг отражает стремительное развитие цифровой экосистемы страны и подчеркивает потенциал коммерции на базе искусственного интеллекта в создании более удобных и безопасных платежных решений».

Это достижение подтверждает техническую и операционную готовность банков поддерживать новые модели транзакций на основе искусственного интеллекта. Mastercard совместно с Moldindconbank и maib продолжат изучать новые сценарии использования и возможности масштабирования коммерции на базе искусственного интеллекта, одновременно обеспечивая высокий уровень контроля, устойчивости и соответствия регуляторным требованиям.

«Инновации — движущая сила прогресса, и мы гордимся тем, что стали одним из первых банков Молдовы, поддержавших коммерцию на базе искусственного интеллекта. Мы внедряем новые решения, которые открывают дополнительные возможности и создают ценность для наших клиентов», — отметил Дмитрий Крепак, заместитель председателя правления Moldindconbank.

«Агентная коммерция знаменует собой новый важный этап в развитии цифровых финансовых услуг. Агенты на базе искусственного интеллекта способны упростить многие процессы и помочь клиентам быстрее принимать решения, однако пользователи должны всегда сохранять полный контроль над своими данными, разрешениями и финансовыми решениями. Этот пилотный проект является важным шагом на пути к развитию надежной коммерции на базе искусственного интеллекта в Молдове и открывает новые возможности как для потребителей, так и для бизнеса», — подчеркнул Макар Стоянов, вице-председатель maib.

Решение Mastercard Agent Pay, созданное для поддержки масштабируемого развития агентной коммерции, основано на комплексном подходе к обеспечению доверия «Know Your Agent», в рамках которого ИИ-агент может совершать транзакции после прохождения идентификации, регистрации, подтверждения намерения и аутентификации. ИИ-агенты будут обеспечивать защиту платежей с помощью агентных токенов, которые подтверждают, что каждая транзакция, включая регулярные платежи, инициированная ИИ-агентом, совершается с разрешения и в рамках лимитов, установленных пользователем, обеспечивая полную прозрачность в отношении того, какой именно агент действовал от его имени и где была совершена покупка.

Mastercard создает будущее агентной коммерции на основе универсального протокола обмена данными, обеспечивающего бесшовную и масштабируемую персонализацию. В сочетании с ведущей в отрасли технологией биометрической аутентификации с использованием Payment Passkeys это позволяет пользователям самостоятельно управлять своими разрешениями и сохранять полный контроль.