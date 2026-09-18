Mastercard и AGE продолжают сотрудничество в сфере цифровых платежей Ⓟ

Mastercard и Агентство электронного управления (AGE) продолжают сотрудничество на ближайшие пять лет, делая акцент на развитии цифровых госуслуг, расширении безналичных платежей и более удобных решениях для тебя и твоего бизнеса.

Новый Меморандум о взаимопонимании определяет рамки сотрудничества на период 2026–2031 годов.

Совместная работа будет направлена на использование технологий и инновационных решений для улучшения государственных услуг, развитие цифровых платежей через MPay и EVO, повышение уровня финансовой инклюзии, а также цифровой и финансовой грамотности. Меморандум также предусматривает изучение решений на основе анализа данных, искусственного интеллекта и новых технологий, а также сотрудничество в сфере кибербезопасности и цифровой устойчивости.

Отдельное направление сотрудничества касается развития экосистемы цифровой идентификации и её интеграции с платёжными сервисами. Mastercard и AGE изучат, в том числе, возможности, связанные с Кошельком цифровой идентификации, и использование платёжных данных при взаимодействии граждан с государственными и частными услугами.

Николета Коломеец, директор AGE:

«Партнёрства такого рода должны в первую очередь ощущаться в опыте самих людей. Мы хотим, чтобы государственные услуги были не просто доступны онлайн, но и удобны в использовании, надёжны и естественно вписаны в повседневную жизнь. Вместе с Mastercard нам уже удалось стимулировать использование цифровых платежей непосредственно в EVO, а новый Меморандум позволяет нам двигаться дальше — от платежей и финансовой грамотности до цифровой идентификации, технологий и решений, которые могут сделать взаимодействие с государством быстрее и проще.»

Ирина Унтилэ, вице-президент, Country Manager Mastercard Moldova:

«В Mastercard мы убеждены, что технологии создают ценность тогда, когда они упрощают повседневную жизнь людей. Вместе с Агентством электронного управления мы способствуем ускоренному распространению цифровых платежей в стране. Сегодня 75% платежей, совершаемых картами Mastercard в приложении EVO, проводятся через цифровые кошельки — это подтверждает растущее предпочтение пользователей в пользу безопасных и удобных способов оплаты. Мы рады продолжать это сотрудничество и вместе разрабатывать новые инновационные решения, приносящие реальную пользу гражданам, бизнесу и государственному сектору.»

Один из примеров сотрудничества Mastercard и AGE — кампания с 10% кешбэком за оплату государственных услуг через приложение EVO, запущенная в сентябре 2025 года и продлённая до 31 декабря 2026 года. Пользователи, оплачивающие через Apple Pay или Google Pay картой Mastercard, могут получить обратно 10% от суммы транзакции — до 80 леев за каждый подходящий платёж и не более пяти транзакций в месяц. Кампания распространяется на государственные пошлины и услуги, штрафы и правонарушения, взносы медицинского страхования, налоги, а также более чем 2 000 других услуг, доступных в модуле «Платежи» приложения EVO.

Данные также свидетельствуют о значительном росте использования платежей через EVO. За период с января по август 2025 года было совершено 14 680 платежей, а за тот же период 2026 года их число достигло 59 995 — в четыре раза больше.

Меморандум определяет рамки сотрудничества на 2026–2031 годы, при этом конкретные проекты и инициативы будут разрабатываться отдельно — в соответствии с приоритетами и правовой базой каждой из сторон.